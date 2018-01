5 dalykai, kuriuos apie pensiją turėtų žinoti kiekvienas dirbantysis

Nuo metų pradžios iš esmės keičiama pensijų apskaičiavimo tvarka. Nuo šiol ji bus aiškesnė, o kiekvienas gyventojas galės matyti, kokias teises į pensiją jau sukaupė.

Sukauptas stažas ir apskaitos vienetai arba, paprasčiau kalbant, taškai – du rodikliai, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas dirbantis gyventojas.

„Įvedama nauja taškų kaupimo sistema bus gerokai aiškesnė – žmonės žinos, kiek taškų turi sukaupę, ir jiems bus paprasčiau suprasti bei įvertinti, kokio dydžio pensijos, priklausomai nuo savo pajamų, jie galės tikėtis“, – sako „Sodros“ Marijampolės skyriaus direktorė Danutė Stankuvienė.

Pateikiame penkis svarbiausius dalykus apie pensiją, kuriuos svarbu žinoti dirbantiems žmonėms.

NAUJA PENSIJŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

Iki šiol apskaičiuojant senatvės pensijas buvo sudedamos trys dalys – pagrindinė, papildoma ir priedas už stažą. Nuo kitų metų pradžios sistema bus paprastesnė ir pensiją sudarys tik dvi sudedamosios dalys – bendrojiir individualioji.

Bendrosios pensijos dalies dydį lems bazinės pensijos rodiklis, kuris 2018 m. sausį sieks beveik 153 eurus. Dar svarbiau, kad bendrajai pensijos daliai svarbią įtaką turės ir sukauptas stažas. Bazinės pensijos rodiklis, bus dauginamas iš sukaupto ir būtinojo stažo santykio.

Pavyzdžiui, jeigu žmogus rengiasi į pensiją išeiti, kai būtinasis stažas sieks 30,5 metų (toks būtinasis stažas bus 2018 m.), o jis turės sukaupęs 35 metus stažo, tuomet koeficientas bus 35/30,5=1,15, o bendroji pensijos dalis – maždaug 153×1,15=176 Eur. Vadinasi, 35 metų stažą sukaupusio ir į pensiją išeinančio gyventojo bendroji pensijos dalisbus 176eurai.

Individualiąją pensijos dalį sudarys sukaupti taškai, kuriuos reikės padauginti iš taško vertės tais metais, kai žmogus išeina į pensiją. Jeigu žmogus visą darbingą laikotarpį uždirbo maždaug vidutinį atlyginimą, jis per 35 darbo metus sukauptų maždaug 35 taškus.

Jei vieno taško vertė 3,27 euro (tokia ji bus 2018 m. pradžioje), padauginętaškų skaičių iš jų vertės ir gauname 114,5 euro.

Sudėję bendrąją ir individualiąją dalis, gauname, kad 35 metus už maždaug vidutinį atlyginimą dirbęs gyventojasgautų 176+114,5=290,5 euro pensiją.

PENSIJŲ INDEKSAVIMAS

Bazinis pensijos rodiklis bus kasmet indeksuojamas tiek, kiek vidutiniškai didės visų dirbančiųjų atlyginimai Lietuvoje. Vadinasi, pensijų pokyčius lems ekonominė situacija Lietuvoje, onebe politikų sprendimai.

Lygiai taip pat kiekvienais metais bus indeksuojama taško vertė. Tad indeksavimas įtakos turės tiek bendrajai, tiek individualiajai pensijos daliai.

Indeksuojamos pensijos bus kiekvienais metais, jeigu ekonomika ir žmonių pajamos augs. Jeigu ekonomikos augimas sustotų ar sulauktume ekonomikos nuosmukio, naujasis pensijų įstatymas nenumato pensijos mažinimo galimybių – nei taško vertės, nei bazinės pensijos rodiklio.

TEISIŲ Į PENSIJĄ PERSKAIČIAVIMAS Į TAŠKUS

Daugelis dirbančiųjų jau iki šiol yra sukaupę nemenką darbo stažą, o taip pat sumokėję nemažai socialinio draudimo įmokų, taigi, sukaupę tam tikras teises į pensiją. Sukauptas teises į pensiją „Sodra“ vasario mėnesį perskaičiuos į taškus.

Perskaičiuojant bus atsižvelgta į visą gyventojo stažą, kurį jis įgijo iki šių metų pabaigos – pagal šį stažą bus apskaičiuota bendroji pensijos dalis. Taip pat pagal stažą ir asmens gautaspajamasį taškus bus perskaičiuota individualioji pensijos dalis.

„Anksčiau sukauptas teises į pensijas atidžiai perskaičiuosime į taškus. Planuojame, kad jau vasarį visi gyventojai galės sužinoti, kiek taškų turi sukaupę. Šią informaciją jie ras prisijungę prie „Sodros“ asmeninės paskyros gyventojui, kurią ras interneto svetainėje www.sodra.lt. Na, o toliau, teisės į pensiją bus skaičiuojamos taškais ir bus kur kas aiškesnės“, – tikina„Sodros“ Marijampolės skyriaus direktorė Danutė Stankuvienė.

KAIP UŽDIRBTI TAŠKĄ?

Kai pensijos taškas tampa toks svarbus, būtina žinoti, kaip jį uždirbti. Vieną tašką dirbantysis gauna tuomet, jeigu per metus uždirba 12 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU).

2017 metais skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis siekia apie 800 eurų neatskaičius mokesčių. Jeigu žmogus uždirba tik minimalią mėnesio algą (MMA), kuri nuo 2018 m. bus 400 eurų, tuomet jis per metus sukaups pusę taško.

Jeigu jo darbo užmokestis siekė beveik 2500 eurų per mėnesį neatskaičius mokesčių, tuomet jis sukaups 3 taškus. Daugiausia per vienus metus galima sukaupti 5 taškus.

Kiekvienais metais sukaupti taškai pridedami prie bendros anksčiau įgytų taškų sumos. Tais metais, kai gyventojas išeis į pensiją, sukauptų taškų skaičius bus padaugintas iš tuo metu galiojančios taško vertės, ir taip bus apskaičiuota jo senatvės pensija.

2018 m. taško vertė bus 3,27 euro. Ji kasmet bus indeksuojama atsižvelgiant į ekonominius rodiklius.

Dar viena naujovė – gyventojams, išeinantiems į pensiją 2018 metais ir vėliau, nebereikės pateikti informacijos apie jų turėtas pajamas iki 1994 metų. Šios pajamos pensijai įtakos nebeturės. Svarbus liks tik iki 1994 metų sukauptas stažas.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad gyventojai, dirbantys savarankiškai – individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, užsiimantys individualia veikla pagal pažymą, įsigiję verslo liudijimus, užsiimantys individualia žemės ūkio veikla, taip pat įgyja teises į pensiją ir jiems skaičiuojami taškai.

KADA GALIMA IŠEITI Į PENSIJĄ?

Vyrų ir moterų pensinis amžius didinamas jau kurį laiką, o nuo 2018 metų pradedamas ilginti ir būtinasis stažas. Būtinasis stažas ilgėja po pusę metų kasmet, kol 2027 metais pasieks 35 metus. Minimalus stažas pensijai liko 15 metų.

Be to, labai svarbu žinoti, kad pilnas vienų metų stažas sukaupiamas tik tuomet, jeigu darbdavys ar pats žmogus(dirbantis savarankiškai)sumoka socialinio draudimo įmokas bent nuo minimalios mėnesio algosdydžio pajamų. Tai reiškia, kad iki šiol, pavyzdžiui, visus 2017 metus 300 eurų algą neatskaičius mokesčių gaudavęs darbuotojas per šiuos metus sukaupė tik kiek daugiau nei 9 mėnesius stažo.

TAI, KAS SVARBIAUSIA:

Apskaitos vienetai (taškai) užtikrins aiškesnį ryšį tarp pajamų, nuo jų sumokėtų socialinio draudimo įmokų ir pensijos dydžio

Taškas: 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus = 1 taškas

Lubos: Maksimalus taškų skaičius per metus –5 taškai (60 VDU)

Taško vertė 2018 m.: 3,27 euro

Bazinės pensijos rodiklis 2018 m.: 152,92 euro

Indeksavimas: Taško vertė ir bazinis pensijos rodiklis kasmet indeksuojami, atsižvelgus į ekonominius rodiklius

Stažas:Pilnų metų pensijų draudimo stažas sukaupiamas per metus sumokėjus įmokų nuo pajamų, kurių vertė ne mažesnė nei 12 minimalių mėnesio algų (MMA)

Būtinasis stažas: Ilgėja po pusę metų kasmet, kol 2027 m. pasieks 35 metus, 2018 m. būtinasis stažas – 30,5 metų.