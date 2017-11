„Apple iPhone X“ apžvalga

Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų teigimu, net jeigu ir nelabai domitės išmaniųjų telefonų naujienomis, apie „iPhone“ norite to ar ne, girdite kasmet. Na, nebent nenaršote internete, nežiūrite televizijos, o užkemšat ausis ir užsidedat kokius nors tamsius izoliuojančios nuo tokio pobūdžio informacijos akinius.

https://www.youtube.com/watch?v=eozp12T-dkY

Pagaliau „Apple“ pasiryžo padaryti kažką daugiau nei tiesiog pridėti vieną kitą ypatybę ir pasiūlyti naują „iPhone“ korpuso spalvą. Pamirškite apie „Home“ mygtuką su pirštų atspaudų skaitytuvu, plačius ekrano rėmelius ir didžiulį korpusą su nedideliu ekranu. Susipažinkite su „iPhone X“!

Pavadinimas

„iPhone iks“ ar „iPhone dešimt“? „Dešimtas „iPhone“? O kur „iPhone 9“? Pamatysime kitais metais? Nebandykite ieškoti logikos, nes jos paprasčiausiai nėra..? Bet iš tikrųjų čia X – tai romeniškas skaičius 10, kuris anglų kalboje tariamas kaip „ten“, taigi „iPhone X“ yra „iPhone dešimt“ – jubiliejinis, dešimtasis „iPhone“.

Praktiškai berėmis dizainas

Atslūgus emocijoms aiškėja porą dalykų. „iPhone X“ – pirmasis „Apple“ išmanusis su beveik berėmiu ekranu. Ekranas nėra lenktas, kaip „Galaxy S8“ įrenginyje, bet jį dengia 2.5D stiklas, kuris elegantiškai susilieja su korpusu. Pasak Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų,„iPhone X“ galima drąsiai priskirti tiems išmaniesiems, kurie pasižymi vienu geriausiu ekrano ir korpuso dydžių santykiu. Tačiau berėmis ekranas jau seniai nėra „Apple“ inovavija. Dar 2016 m. spalį kinų gamybos „Xiaomi Mi Mix“ pasižymėjo tokia savybe, kuri pelnė visuotinį išmaniųjų gamintojo dėmesį „Samsung Galaxy S8“ pasirodymo dėka.

https://www.youtube.com/watch?v=h47xQxb7FqU

Pagaliau „Apple“ pasiryžo ilgai lauktam „iPhone“ dizaino permąstymui tam, kad galėtų pasivyti futūristiškai atrodančius ir nepaisant to absoliučiai praktiškus ir stilingus „Android“ išmaniuosius. Klausimų nėra, nes „iPhone X“ atrodo tikrai kietai. Tačiau ne paslaptis, kad dizaino prasme „Apple“ leido sau kažkiek nusižiūrėti iš „Xiaomi“ ir „Samsung“.

Tiesa, rėmeliai čia yra, bet jų praktiškai nesimato, ypač jei ekrane tamsus vaizdas. Ypatingai į akis krenta viršutinė dalis su garsiakalbiu, priekine kamera ir „Face ID“ skaitytuvu.

„iPhone X“gavo naują 18:9 kraštinių santykį. Tai leido padidinti ekrano įstrižainę ir išsaugoti patogų korpuso plotį. Galinėje korpuso dalyje turime sustiprintą stiklą, o ne aliuminį. Tiek priekinis, tiek galinis korpuso stiklas yra dengtas oleofobine danga.Konstrukciją sustiprina plieninis rėmelis.

Kur dabar dėti pirštą?

Perėjimas prie berėmio formato reikalauja aukų. Teko atsisakyti „Home“ mygtuko, kuris labai ilgą laiką buvo „Apple“ išmaniųjų išskirtinis bruožas. Taigi „Home“ mygtuko atsisakymas „Apple“ kompanijai jau yra revoliucija. Kartu su šiuo mygtuku dingo ir pirštų atspaudų skaitytuvas, kurį į madą „Apple“ įvedė kartu su „iPhone 5s“. Tačiau gamintojas čia siūlo alternatyvą – „iPhone X“ „Face ID“ dėka moka atpažinti savininko veidą. „Home“ mygtuko funkcijas pakeitė gestai. Pavyzdžiui, pravedant pirštu iš apačios į viršų galima sumažinti programą. „Siri“ ir „Apple Pay“ galima įjungti šone esančio mygtuko dėka.

„iPhone“ kuria erdvinį veido modulį ir saugumo sumetimais jį užkoduoja. Kaip teigia gamintojas, „Face ID“ suprojektuoja ir išanalizuoja daugiau kaip 30 000 nematomų taškų, kad sukurtų precizišką veido reljefo žemėlapį.Norint atrakinti išmanųjį telefoną, reikia jį įjungti ir tiesiog į jį pažiūrėti. Panašią funkciją jau turi „Windows Hello“, kuri veikia „Windows“ planšetiniuose ir nešiojamuose kompiuteriuose, o akies rainelės skaitytuvą turėjo sprogstantis „Galaxy Note 7“. „Face ID“ apažįsta savininką net tamsoje. Tačiau visiškas pirštų atspaudų skaitytuvo atsisakymas yra nepatogus, ypač vairuojant.

Beje, reikėtų paminėti tai, kad „Face ID“ jutiklis turi dar vieną pritaikymą. Jis leidžia siųsti animuotus 3D „animoji“, kurie atkartoja naudotojo mimiką ir veido išraišką.

5.8 col. įstrižainės OLED ekranas

„iPhone X“ gavo didžiausią ekraną „Apple“ išmaniųjųistorijoje. Čia turime 5.8 col. įstrižainės ekraną. Taip pat naujiena yra OLED ekranas. OLED matricos susideda iš nepriklausomų taškų be sluoksnio su apšvietimu. Šie pikseliai šviečia atskirai. OLED ekranuose ypač gerai atvaizduojamos tamsios spalvos. Taip pat jie eikvoja mažiau energijos. Rekordinė „Apple“ kompanijai čia ir ekrano raiška – 2436×1125 pikselių. Džiugu tai, kad iš „iPad“ įrenginių čia atkeliavo „TrueTone“ technologija, kuri automatiškai pritaiko spalvų temperatūrą priklausomai nuo išorinio apšvietimo sąlygų.

Tiems, kas pažįsta „iPhone 7 Plus“ su 5.5 col. ekranu ir išgirdo apie 5.8 col. „iPhone X“, tokie ekrano matmenys gali pasirodyti gigantiški. Tačiau iš tikrųjų ir „Galaxy S8“ siūlo analogiško įstrižainės dydžio ekraną ir nepaisant to jį laikyti rankoje tikrai patogu. Minimalaus rėmelio aplink ekraną storio dėka „iPhone X“ yra tik šiek tiek didesnis nei „iPhone 7“.

Labai spartus „Apple A11“ procesorius

„Apple“ naudoja procesorių su ARM architektūra, kas mobiliųjų telefonų rinkoje jau yra įprastas dalykas. Tačiau čia gamintojas sukūrė savo konstrukcijos branduolius tam, kad būtų galima užtikrinti kuo efektyvesnę aparatinės ir programinės įrankos sąveiką. „iPhone X“ išmaniajame naudojamas naujas „Apple A11 Bionic“ procesorius. „Apple A11“ gaminamas pagal 10 nanometrų technologiją ir lyginant su 16 nanometrų gamybos „A10“ pasižymi didesniu energijos efektyvumu, kuris teigiamai veikia baterijos autonominį laiką. Procesorius čia yra šešių branduolių. 2 branduoliai yra ypatingai galingi, o 4 – efektyvūs. Palyginimui, „iPhone 7“ gali pasigirti tik 4 branduolių procesoriumi.

Puikaus aparatinės ir programinės įrankos sąveikos suderinamumo dėka jubiliejinis „iPhone“ veikia nepaprastai sparčiai. Našumo pakanka ir sudėtingiems žaidimams ir įvairioms programoms. Apie kažkokius vėlavimus ir trikdžius čia nėra ir kalbos. Viskas veikia tiesiog idealiai greitai, kaip ir turėtų būti.

„iPhone X“ gavo IP67 standarto apsaugą nuo vandens ir dulkių. Taigi šiuo požiūriu naujiena lyginant su praeitų metų „iPhone“ modeliais, nepatobulėjo. Vidinės saugyklos čia yra tik du variantai: galima rinktis arba 64, arba 256 GB talpą.

Baterija

Kaip visada, „Apple“ nutyli apie baterijos talpą, tačiau pasak gamintojo, „iPhone X“ turėtų veiki iki 2 val. ilgiau nei „iPhone 7“. Sudėtinga pasakyti ar iš tikrųjų taip tiksliai ir yra, tačiau telefonas pasižymi tikrai neblogu autonominio veikimo laiku. „Apple“ žada, kad kalbėjimo laikas siekia 21 val., naudojimasis internetu 12 val., vaizdo atkūrimas 13 val. Labai aktyviai naudojantis įrenginiu jo baterijos pakanka maždaug dienai. „iPhone X“ turi greitojo įkrovimo palaikymą, kuris realizuojamas ne per C tipo USB, o per tradicinį „Lightning“.

Bevielis įkrovimas

Dar viena nauja „iPhone X“ funkcija tapo bevielis įkrovimas. Išmanusis telefonas įkraunamas be laidų pasinaudojant klasikiniu būdu – specialia įkrovimui skirta doko stotele. Tiesa, komplektacijoje tos įkrovimo stotelės nėra. Varle.lt mobliųjų telefonų specialistų teigimu, tai yra gana keistas „Apple“ sprendimas turint omenyje šio telefono kainą.

Dviguba kamera su patobulinta vaizdo stabilizavimo sistema

Pagrindinė „iPhone X“ kamera gavo dvigubą 12 megapikselių modulį su patobulintomis matricomis. Čia turime F1.8 ir F2.4 diafragmas. Antras modulis leidžia fotografuoti su dvigubu priartinimu ir palaiko portreto režimą. „iPhone X“ kameros objektyvai yra išdėstyti ne horizontaliai, o vertikaliai.Taip pat optinio vaizdo stabilizatorius čia išdėstytas kiek kitaip nei „iPhone 7 Plus“ ir šį kartą palaiko abu kameros modulius, t.y. čia matome tokią pat techniką, su kokia jau mus supažindino „Samsung“ savo „Galaxy Note 8“. Taigi lyginant su praeitų metų „iPhone“ išmaniaisiais, „iPhone X“ natūraliai leidžia gauti kokybiškesnius kadrus bei siūlo šiek tiek patobulintą kameros programinę įrangą su daugiau galimybių.

Kaip matome, „Apple“ tobulina abiejų kameros objektyvų panaudojimo technologijas. Iš dalies vertikalus kameros modulių išdėstymas vienas kito atžvilgio turėtų padėti rinkti informaciją apie vaizdo gylį ir palengvinti papildytos realybės programų veikimą. Ne paslaptis, kad papildytos realybės technologijos išnaudojimui „Apple“ turi nemažų vilčių. Apie tai liudija ir bendradarbiavimas su „IKEA“. Iš tikrųjų technologija turi visas perspektyvas tapti išties naudinga ir padėti, pavyzdžiui, renkantis baldus namams. Kai naudotojas žiūrės per kamerą į savo kambarį, galės pamatyti, kaip naujas baldas atrodys realiame interjere.

Vaizdo signalo apdorojimo procesorius (ISP) taip pat buvo patobulintas. Jis gavo galimybę atpažinti kadre tiek žmones, tiek įvairius parametrus, pvz., judesius ar apšvietimo ryškumą. Šių duomenų gavimo dėka procesorius kiekvieną kadrą padaro tobulesnį. Technologine prasme „iPhone X“ kamera buvo patobulinta visur, kur tik įmanoma. Išplėstas spalvinis diapazonas, automatinis fokusavimas tapo spartesnis, pritaikytos naujausios pikselių apdorojimo technologijos ir patobulinta HDR režimo kadrų kokybė. „iPhone X“ turi naują „True Tone Quad-LED“ blykstę su „Slow Sync“ funkcija. Suderinus ilgą išlaikymą ir aukštą impulsų dažnį „Slowe Sync“ blykstė leidžia apšviesti objektus neužtemdant galinio plano.

Ne mažiau pakeitimų gavo ir priekinė kamera. Apie tuos pakeitimus liudija ir naujas „TrueDepth“, o ne „FaceTime“ pavadinimas. Naują pavadinimą priekinei kamerai gamintojas suteikė ne šiaip sau. „TrueDepth“ kamera – tai sudėtinga sistema, kurią sudaro IR kamera, IR spinduolis, taškų projektorius ir pati 7 megapikselių kamera. Kartu „A11 Bionic“ procesoriumi ši sistema užtikrina keturių pagrindinių priekinės kameros funkcijų veikimą.Pirmoji funkcija – jau minėtas „Face ID“ skaitytuvas. Antroji – „Portreto režimas“ fotografuojant asmenukes, kai gaunamas išlieto fono efektas. Trečioji funkcija – galimybė sukurti portretinį apšvietimą. Šios funkcijos dėka telefonas nustato erdvės gylį ir veido kontūrus ir tokiu būdu leidžia užfiksuoti kadrus su profesionalaus apšvietimo imitacija. Ir ketvirtoji funkcija – tai galimybė kurti „Amoji“.

Apibendrinimas

Kam apskritai skirtas „iPhone X“?Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų manymu, akivaizdu, kad tiems, kas per pastaruosius 3–4 metus pavargo nuo daugmaž vienodų „Apple“ išmaniųjų ir galbūt tiems, kas jau seniai norėjo išbandyti „Prakąsto obuolio“ telefoną, bet nedrįso dėl to, kad jis neturėjo labai daug šiuolaikiškų funkcijų. Dabar viskas sutvarkyta, visi taškai virš „i“ sudėti. Praktiškai berėmis, su apsauga nuo vandens ir dulkių, su stereogarsiakalbiais ir dviguba kamera. Ar yra rinkojerimtų konkurentų? Žinoma, yra. Bet „Apple“ juk yra „Apple“, tiesa?

Nelabai žinome, kaip atrodo naujų dalykų galvojimas „Apple“ kompanijoje, tačiau neabejotinai atsakinga už inovatyvius sprendimus komanda kasdien užduoda sau klausimą: „Ar tai gali geriau veikti“?. Tuo metu, kai visi kiti galvoja „ar tai apskritai veiks?“ ir „kiek iš to uždirbsime?“, „Apple“ eina visiškai kitu keliu ir tobulina kitų gamintojų atradimus. Tiesiog dar kartą pažiūrėkite į „iPhone X“. Jokių revoliucinių sprendimų čia nėra. Atrakinimas pasinaudojant veido atpažino funkcija? Tai jau matėme kituose išmaniuosiuose. Dviguba kamera ar berėmis ekranas irgi jau nestebina. Bet būtent „iPhone X“ vadinamas įrenginiu, kuris artimiausiu metu diktuos naujas tendencijas mobiliųjų telefonų rinkoje.

