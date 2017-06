Automobilių ir motociklų griausmo fiesta DRAGFEST.LT atvyksta į Druskininkus

Praėjusiais metais gausų būrį dalyvių ir žiūrovų sutraukęs automobilių bei motociklų festivalis DRAGFEST.LT sugrįžta. Kitą savaitgalį, birželio 16 – 18 dienomis Druskininkuose rengiama antroji DRAGFEST.LT fiesta, žadanti dar daugiau neišdildomų įspūdžių ir pramogų.

Kraują kaitinančios geriausių Lietuvos bei Latvijos automobilių traukos lenktynininkų2017 m. čempionato antrojo etapo kovos iš Kazlų Rūdos giriose esančio dragerių pamėgto karinio aeorodromo šiemet keliasi į Druskininkus. Čia specialiai varžyboms parengtoje Veisiejų gatvėje sportininkai rungsis jiems neįprastoje 201,16 metrų trasoje. Pasak DRAGFEST.LT rengėjų, šiemet azartiškąsias Lietuvos drag čempionato lenktynes norima pristatyti didžiausio ir gražiausio Pietų Lietuvos kurorto gyventojams bei svečiams.

DRAGFEST.LT 2017 metu traukos lenktynių entuziastai turės progą išbandyti savo automobilius „Run What You Bring by Taikos Dragai“ treniruotėse, kurios metu kiekvienas norintysis galės išbandytiprofesionalią ir saugią trasą. Organizatoriai tikisi siurprizų, kokį pateikė pirmajame šių metų Lietuvos ir Latvijos drag čempionato etape, vykusiame gegužės mėn. pabaigoje Kazlų Rūdoje, laisvose treniruotėse pasirodęs svečias iš Baltarusijos Dima Nagula. Baltarusis su legendiniu 1946 m. modelio Chevy pikapu, varomu net 9 l. darbo tūrio benzininiu varikliu, metė iššūkį Baltijos šalių traukos lenktynininkams, pasiekęs tos dienos trasos greičio rekordą.

Automobilių ir motociklų festivalyje DRAGFEST.LT 2017 žiūrovai galės išvysti daugiau nei 200 unikalių automobilių bei virš 200 motociklų iš Baltijos bei kitų Europos šalių, pasigrožėti Lietuvoje dar nematytomis greičiausių serijinių automobilių lenktynėmis. Nedažnai Lietuvos keliuose sutinkami galingiausi serijiniai automobiliai iš Druskininkų sieks išsivežti „Startline SUPER VIP CUP“ taurę. Automobilių galios tobulinimo profesionalų –Startline – komanda DRAGFEST.LT 2017 metu ketina pademonstruoti limuzino klasės kelių galiūną, po variklio gaubtu slepiantį1000 AG.

DRAGFEST.LT 2017 desertas –šiais metais šalyje startavusios motociklų drag lenktynės, rengiamos pagal vos prieš dvi savaites baigtą derinti ir Lietuvos motociklų sporto federacijoje įregistruotą varžybų reglamentą. Druskininkuose greičiausi šalies motociklininkai su savo plieniniais žirgais kovos dėl baikerių klubo Roadhogs MC MotoDrag taurės.

DRAGFEST.LT 2017 metu staigmenų netrūks ir muzikos gerbėjams. Birželio 10 d. savo programą pristatys pirmą kartą Lietuvoje pasirodysiantis 2016 m. pasaulinio „Redbull 3style“ didžėjų konkurso Lenkijos etapo nugalėtojas 69Beats.

DRAGFEST.LT inf.