Baigėsi pirmasis „MKML-Mantinga“ etapas – aiškios visos „A“ ir „B“ divizionų komandos

Baigėsi pirmasis „MKML-Mantinga“ čempionato etapas. 14 komandų dviejuose pogrupiuose sužaidė po 6 rungtynes (iš viso 42). 1-4 vietas abiejuos pogrupiuose užėmusios komandos patenka į elitinį „A divizioną“. 5-7 vietas užėmusios komandos patenka į silpnesnį, „B Divizioną“.



„A divizionas“:

„IŠVIEN“ „AIKŠTELĖ 44-MANTINGA“ „PERLAS“ „SASNAVA-AVANSAS“ „VETERANAI“ „LIUDVINAVAS“ „IGLIAUKA“ „ŽSM“

„B divizionas“:

„SKK“ „MANTORAS“ „SIMEDVA“ „KALVARIJA“ „KADIS“ „AUTOKLUBAS“

Po pirmojo etapo lygoje yra dvi nepralaimėjusios komandos „Aikštelė-Mantinga“ ir „Išvien“, kurios turi po pergales. Dar dvi komandos („Autoklubas“ ir „Kadis“) dar nėra payrusios pergalės skonio. Nesustabdomai atrodo „Aikštelė 44-Mantinga“, kuri kol kas šluoja visus savo kelyje, laimėdama rungtynes vidutiniškai 39 taškų skirtumu, po jų rikiuojasi „Išvien“, kurie pergales pasiekė vidutiniškai 28 taškų skirtumu.

Į antrąjį etapą komandos „nešasi“ įskaitinius taškus, kur sužais vieno rato sistema.

***

„Igliauka“ – paskutinioji „A diviziono“ komanda

Šį trečiadienį (12.13) baigėsi „MKML-Mantinga“ čempionato pirmasis etapas. 14 komandų dviejuose pogrupiuose sužaidė po 6 rungtynes bei susiskirstė į dviejų pajėgumų divizionus. Paskutinioji komanda, įšokusi į stipriausiųjų aštuonetą – „Igliauka“. Trečiadienio dvikovoje su „Kadžiu“ „Igliauka“ nesulaukė didesnio pasipriešinimo „A pogrupyje“ iškovoję tris pergales ir tris pralaimėjimus žengė į stipriausiųjų divizioną.

Komandų startiniai penketai

Igliauka: 8. E. MASAITIS, 9. E. KURSEVIČIUS, 10. A. MARCKOCKIS, 13. K. RIMGAILA, 15. T. BINDOKAS

Kadis: 4. D. JARAŠIUS, 7. O. BUŠAS, 9. E. KEDYS, 17. S. ČEKAITIS, 20. T. BADOKAS.

Intriga šios rungtynėse laikėsi labai neilgai. Sužaidus keturias minutes „Igliauka“ jau pirmavo 10:2, dar už minutės „Kadžio“ deficitas tapo dviženklis (4:15). Tuo jaunųjų „Kadžio“ krepšininkų bėdos nesibaigė. Per likusį kėlinio laiką „Kadis“ nesugebėjo pelnyti taškų iš žaidimo ir grimzdo į dar didesnę duobę. Tuo suskubo pasinaudoti „Igliauka“, kuri pelnė 6 taškus ir po pirmojo kėlinio pirmavo jau 21:6.

Antrajame kėlinyje po 4 iš eilės Tado Bindoko taškų „Igliaukos“ persvara šoktelėjo iki 18 taškų (27:9). Visgi, kantriai rungtyniavęs „Kadis“ ėmė lipti iš duobės ir po E.Kedžio baudų metimų ir tritaškio „Kadis“ jau kvėpavo „Igliaukai“ į nugarą – 33:39.

Po didžiosios pertraukos „Kadžio“ puolimas ėmė strigti, o tuo naudodamasi „Igliauka“ – tolti. Trečiąją kėlinio minutę skirtumas vėl sugrįžo į dviženklį 47:39 ir toliau augo. D. Sinkevičiaus dvitaškis išvedė „Igliauką“ jau 21 taško skirtumu.

Ketvirtąjį kėlinį „Kadis“ pralaimėjo rezultatu 13:22 ir praradus visus šansu iškovoti pirmąją pergalę čempionate.

„Igliauka“: E. Masaitis 31, A. Marckockis 14, K. Rimgaila 11, T. Bindokas 10.

„Kadis“: O. Bušas 18, T. Badokas 15, L. Šiugžda 10.

***

Paskutinėse pirmojo etapo rungtynėse – užtikrinta „Perlo“ pergalė

Šį trečiadienį (12.13) baigėsi „MKML-Mantinga“ čempionato pirmasis etapas. 14 komandų dviejuose pogrupiuose sužaidė po 6 rungtynes bei susiskirstė į dviejų pajėgumų divizionus. Iš esmės nieko nelėmusiose rungtynėse „SKK“ komandai nusileido MKML čempionams rezultatu 107:84.

„SKK“ šios rungtynės jau nieko nelėmė, tačiau dar prieš šiandienos MKML rungtynes „SKK“ puoselėjo viltis prasimušti tarp 8 stipriausių lygos komandų. Visgi, tam reikėjo nemažos sėkmės. Deja, tačiau tiesioginiai konkurentai dėl vietos „A divizione“ nugalėjo „Kadį“, o pati „SKK“ komanda nesugebėjo mesti rimtesnio iššūkio „Perlui“ ir liko rungtyniauti „B divizione“.

Komandų startiniai penketai:

Perlas: 3. L. TRUŠAS, 4. V. ČĖSNA, 9. D. PODOLSKIS, 10. K. BRADŪNAS, 11. M. SIAUKA

SKK: 4. A. ŠUMSKAS, 5. D. GIRAITIS, 8. R. PETRAŠKA, 10. R. LISOVSKIS, 11. G. MAČIULAITIS

Šiose rungtynėse, kaip ir pirmosiose, intriga labai greitai išgaravo. „Perlas“ startavo atkarpa 11:2 ir aiškiai pasiuntė žinią, jog jie nenusiteikę juokauti. Po paprašytos minutinės pertraukėlės „SKK“ parodė charakterį ir sumažino atsilikimą iki dviejų taškų 13:15. Čempionai suaktyvino puolimą ir per likusias tris minutes gerokai subombardavo „SKK“ komandą – 15 pelnytų taškų vos per tris minutes atlaikyti „SKK“ buvo per daug sudėtinga. Čempionai po pirmojo kėlinio pirmavo 30:19.

Antrajame kėlinyje „Perlas“ ir toliau diktavo sąlygas aikštelėje. Po M. Siaukos ir L. Trušo tritaškių iš eilės skirtumas tarp komandų šoktelėjo iki dvidešimties taškų – 43:23.

Nors „SKK“ palaikė aukštą rungtynių tempą, „Perlo“ tempas buvo dar aukštesnis ir ketvirtajame kėlinyje skirtumas tapo rekordinis – 103:71. „Perlas“ iškovojo penktąją pergalę čempionate ir finišavo antrojoje turnyrinės lentelės vietoje.

„Perlas“: D. Podolskis 20, L. Trušas ir M. Siauka po 18, R. Miliauskas ir K. Šukys po 14.

„SKK“: R. Petraška 18, A. Botyrius 14, G. Mačiulaitis ir D. Giraitis po 13,

[table id=11 /]