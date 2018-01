Be A. Butkevičiaus partiją lipdantys politikos veteranai nusitaikė į jauną lyderį

Praėjusių metų rudenį dalis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narių, protestuodami prieš socdemų sprendimą nutraukti koaliciją su „valstiečiais“, pasitraukė iš partijos gretų, susibūrė į atskirą Lietuvos socialdemokratų darbo frakciją parlamente ir pranešė kursiantys naują politinę jėgą.

Vienas iš šios frakcijos narių G. Kirkilas naujienų portalui Alfa.lt sakė, kad šiuo metu jau yra surinkta 2 tūkst. naujos partijos steigėjų parašų, o partijos, kurios pavadinimas – Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDP) – jau yra įregistruotas, steigimas numatytas šių metų kovo mėnesį.

Pernai paskelbta, jog iš Gintauto Palucko vadovaujamos LSDP pasitraukė ir į buvusių socdemų pusę perėjo Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas ir dalis LSDP Klaipėdos rajono skyriaus narių.

G. Kirkilas tikino, kad specialiai buvusių bendražygių į kuriamą partiją nevilioja, tačiau panorusių eiti su buvusiais socdemais iš LSDP atsiranda.

„Įvairių yra. Ir nepartinių, ir tų, kurie nusivylė kitomis partijomis, ir iš Darbo partijos, ir iš liberalų, ir iš socdemų. Dažniausiai aktyvūs žmonės visuomeniškai kažko ieškosi“, – apie būsimosios partijos narius kalbėjo G. Kirkilas.

Anksčiau neoficialiai buvo kalbama, kad buvę socdemai planuoja susijungimą su 2016 m. Seimo rinkimuose fiasko patyrusia Darbo partija, tačiau G. Kirkilas tai paneigė.

„Mes neplanuojame (partijų susijungimo – Alfa.lt). Į Darbo partiją grįžta V. Uspaskichas, tai čia visiškai kita istorija“, – tikino pašnekovas.

G. Kirkilas teigė, jog į naują partiją susiburs visi iš LSDP išėję, Seime dirbantys socialdemokratų darbo frakcijos nariai, išskyrus buvusį ilgametį socdemų vadovą, ekspremjerą A. Butkevičių.

Politikas tikino, kad Lietuvos socialdemokratų darbo partija ketina dalyvauti 2019 m. savivaldos, 2020 m. Seimo ir kituose artėjančiuose rinkimuose. G. Kirkilas apie konkurenciją su G. Palucko vadovaujama LSDP kalbėjo nenoriai.

„Gyvenimas parodys. Ne iš gero gyvenimo mes čia kuriame. Mus privertė išeiti dėl tų G. Palucko planų kaip nors atvesti į valdžią konservatorius. Aš tikrai to nenorėjau daryti, bet gyvenimas mus privertė. Tiesiog būsime konkurentai, o kas geriau pasirodys, jau gyvenimas parodys“, – tikino pašnekovas.

Pats A. Butkevičius portalui Alfa.lt perdavė žinią, kad jo pozicija nesikeičia – politikas kuriant naują partiją nedalyvaus.

„Suprantu motyvus, kuriais vadovaujasi naujos socialdemokratinės jėgos kūrėjai, galvojantys pasiūlyti alternatyvą tiems, kurie, nusivylę dabartine LSDP politika, apskritai nuspręstų trauktis iš partinės veiklos.

Tačiau yra svarbesnis argumentas, kuriuo vadovaudamasis nusprendžiau neprisidėti prie naujos partijos kūrimo. Mūsų, socialdemokratinių pažiūrų politikų, uždavinys yra ne skaldyti, o telkti, ieškoti ne skirtumų, bet bendrumų“, – praėjusių metų gruodį pranešime spaudai aiškino A. Butkevičius.

Kritika G. Paluckui: prabilo apie partijos vegetaciją

G. Kirkilas, paklaustas apie būsimosios partijos lyderio paieškas, teigė, jog šis klausimas yra dar ankstyvas, tačiau neslėpė, kad naujos politinės jėgos vedliu galėtų tapti LSDP likęs buvęs ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

„Kol kas dar ne, bet galvojame ir apie jį. Kol kas jis dar neapsisprendė, bet, kai apsispręs, kalbėsime. Variantas“, – apie M. Sinkevičiaus galimybes tapti Lietuvos socialdemokratų darbo partijos lyderiu kalbėjo G. Kirkilas.

Alfa.lt susisiekus su M. Sinkevičiumi, socdemas tikino, kad su buvusiais kolegomis apie galimybę pereiti į jų pusę ir tapti naujos partijos vedliu kalbėjosi tik praėjusių metų spalį. Pašnekovas neslėpė, kad tokia alternatyva bent kol kas jis nesižavi.

„Manau ir nepakeičiu savo nuomonės, kad tai (naujos partijos kūrimas – Alfa.lt) nėra lengvas procesas ir savu laiku, kai jie mane įkalbinėjo tapti tos naujos kuriamos politinės organizacijos lyderiu, aš juos įkalbinėjau priešinga kryptimi, kad to daryti iš viso nereikia. Likau neišgirstas, bet ir pats niekaip nesusisiejau su ta nauja, vis dar neatsiradusia politine jėga ir pasakiau konkrečiai ir nepakeičiu savo nuomonės, kad tikrai aš savo politinę ateitį, kokia ji bebūtų – ar ji apsiribotų Jonava, ar kažkaip transformuotųsi į kažkokias pozicijas Vilniuje, sieju su savo partija, kurioje esu narys daugiau negu 15 metų.

Aišku, pagal lietuvišką posakį, nieko nereikia išsižadėti, nei spjaudyti į šulinį, bet ne, tikrai aš pokalbių, diskusijų, derybų nevedu, niekur nepretenduoju“, – komentavo M. Sinkevičius.

M. Sinkevičius buvo vienas iš LSDP sprendimo trauktis iš valdančiosios koalicijos kritikų. Tiesa, jis pakluso partijos valiai, pernai pasitraukė iš ūkio ministro pareigų, likdamas LSDP nariu.

Alfa.lt šiuo metu UAB „Jonavos vandenys“ vadovu dirbantis politikas neslėpė manantis, kad G. Palucko deklaracijos, kad į opoziciją pasitraukę socialdemokratai laimės daugiau negu būdami daugumoje, kol kas ir lieka deklaracijomis. Be to, pasak M. Sinkevičiaus, pačioje partijoje demokratijos po to, kai iš jos pasitraukė LSDP veteranai, sumažėjo.

„Toks vaizdas, kad mes dabar net tokios kritinės diskusijos partijoje neturime. Kitaip tariant, tie, kurie turėjo kritinę nuomonę ir manė kitaip, išėjo, o liko tie, kurie ištikimi dabartinio partijos vadovo komandos nariai, tai labai patogu ir labai lengva dirbti partijos vadovui – niekas nei kritikuoja, nei ką sako, nei ragina, nei moko. Galintys pamokyti, patarti, pakritikuoti išėjo, tai, manau, labai patogu yra“, – rėžė M. Sinkevičius.

„Toks vaizdas, kad šiek tiek vegetuojame“, – akcentavo pašnekovas.

Užsiminė apie V. Uspaskicho kalibro lyderį

Alfa.lt kalbintas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas, politologas Bernaras Ivanovas teigė, jog M. Sinkevičius nebūtų tinkamas lyderis kuriamai naujai socialdemokratų partijai.

Politologo manymu, verčiau reikėtų ieškoti tokio lyderio, kuris būtų panašus į Darbo partijos įkūrėją V. Uspaskichą.

„Būtų labai logiška V. Uspaskichą pasikviesti pirmininku. Juk reikia vadybininko, o jis, kaip žinia, tuščioje vietoje gali sukurti kažką tokio, kas kurį laiką funkcionuoja ir gan sėkmingai. Bent jau tol, kol prokurorai neužsuko partijos“, – komentavo B. Ivanovas.

Paklaustas, kaip vertina tai, kad A. Butkevičius nedalyvaus kuriant LSDP, VDU docentas tikino, kad šis politikas, prisiminus jį lydėjusius skandalus, naujame politiniame darinyje galėtų būti silpnoji vieta, tad ekspremjero traukimasis, pašnekovo manymu, yra naudingas tiek būsimai partijai, tiek jam pačiam.

„Stebint pastaruosius socdemų kadencijos metus, susidarė įspūdis, kad ten yra labai rimtų problemų su žentais ir dar neaišku, su kuo. Taigi nuo nuodėmės toliau. Manau, kad A. Butkevičius nori kur nors kuo toliau nuo visų tų peripetijų būti, manau, kad A. Butkevičius nori ramiai sulaukti pensijos kur nors Kanaruose“, – svarstė B. Ivanovas.

Kalbėdamas apie naujos socdemų partijos, jei bus sukurta, galimybes įsitvirtinti šalies politiniame lauke, pašnekovas pabrėžė, kad viskas priklauso nuo politinės jėgos administracinių, komunikacinių resursų, nuo to, kaip seksis G. Palucko vadovaujamai LSDP.

Tiesa, apie dviejų socdemų partijų konkuravimą B. Ivanovas neskubėjo kalbėti. Anot jo, ideologiniu požiūriu šiuo metu Lietuvoje socialdemokratijos nėra.

„Nėra Lietuvoje socialdemokratų, socialdemokratijos nėra, nes, jeigu Lietuvoje kažkas įkurs tikrą socialdemokratų partiją, tai būtų perskirstoma ne 26, o bent 40 proc. BVP. […] Jeigu kalbame apie ideologijas, vertybes, tai čia jokios konkurencijos nėra“, – aiškino politologas.

