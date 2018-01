Brandos egzaminai 2018 metais

Esminių pasikeitimų 2018 m. brandos egzaminuose nebus. Norint baigti mokyklą ir gauti brandos atestatą, privaloma išlaikyti 2 brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną laisvai pasirinktą. Stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose būtinas užsienio kalbos bei matematikos egzaminas, pastarojo nereikia tik pretenduojantiems į menų studijas.

Iki vasario 24 dienos abiturientai turi pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus laikys, o iki sausio 16 dienos turi apsispręsti dėl menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimo ir raštu apie tai informuoti savo mokyklos administraciją.

Šių metų pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės balandžio 4 d. užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalimi ir baigsis birželio 22 d. chemijos valstybiniu brandos egzaminu. Kaip ir ankstesniais metais, lietuvių kalbos ir literatūros įskaita bus laikoma ugdymo procese nuo vasario 28 d. iki balandžio 20 d. Įskaitos datą ir laiką nustato mokyklos vadovas.

Nors esminių permainų 2018 metais nėra, tačiau būtina atkreipti dėmesį į keletą pasikeitimų. Dėl šiais mokslo metais prisidėjusių 10 papildomų ugdymo dienų daugiau brandos egzaminų bus rengiama šeštadieniais: pernai buvo 6, šiemet – 9. Mokiniams, kurie egzaminą laikys šeštadieniais, prieš tai turėtų būti suteikiama laisva diena. Fizikos ir informacinių technologijų valstybiniai brandos egzaminai vyks anksčiau – gegužės mėnesį. Visų valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 d., apeliacijos dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų išnagrinėtos iki liepos 20 d.

Laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą numatytas platesnis autorių pasirinkimas, galimybė naudotis kūriniais, tikslesnis vertinimas. Laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, abiturientai ir kiti kandidatai autorius galės pasirinkti iš visų šio dalyko egzamino programoje privalomų autorių. Per egzaminą bus galima naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, kompiuteriu galės naudotis vieną kartą 20 min. arba du kartus po 10 minučių. Kaip ir anksčiau, jie taip pat galės naudotis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“. Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinio darbą. Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys.

Šiemet pirmą kartą įvestas pasirenkamasis brandos darbas. Mūsų savivaldybės abiturientai jo nepasirinko (tai reikėjo padaryti dar rudenį – iki rugsėjo 18 d.). 2018 metais fizikos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų darbai bus vertinami elektroniniu-nuotoliniu būdu. Toks egzaminų darbų vertinimo būdas lankstesnis ir greitesnis. Sutrumpės apeliacijų teikimo laikas. Apeliaciją bus galima pateikti ne per 3, o per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Pateikus apeliaciją, mokinio darbas bus vertinamas iš naujo. Dėl to, kad nuo 2018 m. bus palaipsniui pereinama prie skenuotų mokinių darbų kopijų vertinimo elektroniniu būdu, mokiniai per egzaminus turės naudotis tik juodos spalvos tušinukais, korektūros priemonėmis naudotis negalima.

Valdimantas Kvietkauskas,

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas