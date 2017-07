Darbdaviai jaunimą ragina aktyviai rinktis logistikos specialisto karjerą

Šiandien mūsų autotransporto logistikos sektorius – tai daugiaženkliai skaičiai Europos keliais riedančių vilkikų, kurių maršrutus koordinuoja Lietuvoje biuruose prie kompiuterių dirbantys specialistai. Ir didžiausia problema, su kuria susiduria ši itin sparčiai besivystanti ūkio šaka – kvalifikuotų darbuotojų trūkumas.

Vienos didžiausių šalyje transporto ir logistikos įmonės UAB „Hegelmann Transporte“, šiemet apdovanotos Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos įsteigtu „Lietuvos eksporto prizu“, finansų direktorius Vytis Arlauskas pasakoja, kad ši įmonė, siekdama motyvuoti jaunus žmones rinktis įdomų, dinamišką bei perspektyvų logistikos specialisto karjeros kelią nuo ateinančių mokslo metų pažangiausiems šios srities studentams yra netgi pasiryžusi mokėti solidžias 500 Eur dydžio kasmėnesines stipendijas. „Mūsų įmonės apyvarta pastaraisiais metais pakyla po 90 proc. Vadinasi, atitinkamai auga ir darbuotojų poreikis. Savo partneriu neatsitiktinai esame pasirinkę Aleksandro Stulginskio universitetą (ASU). Mat esame įsikūrę Kaune, o vienintelė aukštoji mokykla, šiame mieste rengianti logistikos specialistus su universitetiniu išsilavinimu, yra ASU. Iki šiol jau keleri metai skirdavome ir vienkartines 250 Eur stipendijas šios aukštosios mokyklos Ekonomikos ir vadybos fakulteto studentams – mokslo lyderiams“, – kalba V. Arlauskas.

Pašnekovas pastebi, kad moderniame versle dirbančiam logistikos specialistui šiandien yra būtinos atitinkamos profesinės žinios. Privalumas – ir kelių užsienio kalbų mokėjimas.

„Mūsų darbas intensyvus ir dinamiškas, nes kroviniai neturi sustoti. Tarkime, mūsų įmonė, priklausanti „Hegelmann group“, dirba devyniose Europos šalyse ir kasdien pakrauna bei perveža apie pusantro tūkstančio vilkikų su pačiais įvairiausiais kroviniais.

Vieni mūsų įmonės darbuotojai ieško užsakovų, derasi su jais dėl krovinių pervežimo kainų. Šie kroviniai gali būti patys įvairiausi – nuo daržovių iki karinės technikos. Antroji darbuotojų grupė rinkoje ieško laisvų kitų įmonių vilkikų ir juos įdarbina, nes šiuo atveju gauname pelną iš tarpininkavimo. O dar kiti žmonės sudarinėja optimaliausius maršrutus bei tiesiogiai koordinuoja transporto judėjimą, naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis. Vairuotojai informuojami iki smulkiausių detalių – pro kokios spalvos vartus įvažiuoti ir kur sustoti.

Prieš keliolika metų darbas vykdavo kur kas mažiau sklandžiai – vairuotojai pakelės degalinėje gaudavo faksą ir neretai su kroviniu užsienio keliuose klaidžiodavo visą savaitę“, – su šypsena prisimena pašnekovas.

Argumentuodamas logistikos specialisto kompetencijos svarbą, V. Arlauskas pasakoja, kad nuo to didele dalimi priklauso įmonės veiklos efektyvumas. „Kelyje esantis vairuotojas kas 8 val. privalo ilsėtis. Todėl didelės įmonės privalumas yra tai, kad priekabą su kroviniu galime perkabinti kitam vilkikui. Vadinasi, mūsų logistikas turi numatyti kiekvieną situaciją ir suplanuoti vilkikų maršrutus taip, kad procesas vyktų sklandžiai. Tai nėra lengva, tačiau kartu ir įdomu“, – neabejoja pašnekovas.

Šiuo metu UAB „Hegelmann Transporte“ dirba 250 logistikos specialistų. V. Arlauskas skaičiuoja, kad darbuotojų skaičius ir toliau augs, nes įmonė pakaunėje statosi didelį logistikos centrą ir turi realių planų savo rinką plėsti ne tik Vakarų Europoje, bet ir Skandinavijos kryptimi.

„Dėl aiškios įmonės strategijos ir palankių banko finansavimo sąlygų „Hegelmann group“ kasmet gali įsigyti po 300 naujų vilkikų. Taigi plėtra numatyta ir ateityje. Esu įsitikinęs, kad logistikos specialisto išsilavinimas, šios profesijos tarptautiškumas jauniems žmonėms turėtų būti labai patrauklus“, – neabejoja UAB „Hegelmann Transporte“ finansų direktorius V. Arlauskas.

Jo mintims antrina ir „KG Group“ vienos įmonių – AB „Kaišiadorių paukštynas“ – Logistikos sandėlių ūkio vadovas Algirdas Grybauskas. Pasak jo, logistikos grandis šiandien neabejotinai yra bet kurios verslo įmonės pagrindinė gyvybingumo arterija.

„Galiu drąsiai teigti, kad visa mūsų veikla gula ant efektyvios logistikos pečių ir be to negalėtume išgyventi nė vienos dienos. Kiekvieną rytą iš „Kaišiadorių paukštyno“ išvažiuoja 14 mašinų vien su vietos rinkai skirta produkcija. Kiekvienoje jų – 7 – 8 t pardavimui skirtų gaminių. Tačiau mūsų eksporto geografija yra labai plati. Dar 10 pakrautų automobilių kasdien išvažiuoja į Vakarų Europą – Vokietiją, Prancūziją, Olandiją, taip pat į kaimynines Latviją, Estiją bei Skandinaviją. Be to, dirbame ir su Rytų šalių rinkomis – Baltarusija, Kazachstanu, Tadžikistanu. Pradedame bendradarbiauti su Kinija, kitomis Azijos valstybėmis. Taigi galima numanyti, kokia katastrofa nutiktų, jei mūsų logistikos grandis sušlubuotų ir vietoje liktų 80 tūkst. kasdien gamybai paruoštų paukščių“, – įmonės logistikos grandies svarbą pabrėžia AB „Kaišiadorių paukštynas“ Logistikos sandėlių ūkio vadovas.