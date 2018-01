Daugiau nei penktadalis cigarečių Marijampolėje – nelegalios

Užfiksuotas didžiausias kontrabandos augimas Lietuvoje per pastaruosius 5 metus

20,5 proc. cigarečių Marijampolėje yra nelegalios, rodo 2017 m. IV-ąjį ketvirtį bendrovės „Nielsen“ atliktas tuščių pakelių tyrimas. Šis rodiklis yra 0,9 proc. didesnis nei šalies vidurkis, kuris 2017 m. IV ketvirtį siekė 19,6 proc. Per metus dėl nelegaliai į Lietuvos rinką įvežtų cigarečių šalies biudžetas galimai prarado daugiau nei 60 mln. eurų vien dėl nesurinkto akcizo.

Didžiausias augimas per pastaruosius 5 metus

Net 85 proc. neapmokestintų cigarečių Lietuvą pasiekė iš Baltarusijos – šioje kaimyninėje šalyje pagamintos cigaretės sudarė 16,8 proc. visų Lietuvoje surūkomų cigarečių. Nors nuo 2010 m. nelegalių tabako gaminių dalis susitraukė daugiau nei dvigubai, nuo 2016 m. vėl fiksuojamas nelegalių cigarečių dalies augimas. 2017 m. augimas siekė 2,1 proc. ir buvo didžiausias nuo 2012 m.

Lietuva išlieka tarp daugiausia nelegalių cigarečių vienam gyventojui suvartojančių valstybių Europos Sąjungoje (ES). Į šį sąrašą taip pat patenka kitos ES rytinio pasienio rinkos – Latvija, Lenkija, Rumunija, be to, šalys, kuriose tabako gaminių kaina yra labai aukšta – Didžioji Britanija, Airija[1].

Lietuvoje didžiausia kontrabandinių cigarečių dalis fiksuota Kėdainiuose, kur beveik pusė (49 proc.) visų pakelių buvo atgabenti iš trečiųjų šalių. Nelegalių cigarečių taip pat daug Radviliškyje (26 proc.), Kaune (24,9 proc.), Šiauliuose (24,7 proc.) Panevėžyje (22,6 proc.) ir Marijampolėje (20,5 proc.).

Augantis akcizas didins kontrabandos riziką

Nuo 2018 m. kovo 1 dienos minimalus akcizo tarifas cigaretėms didės apie 5,4 proc., o kombinuotas akcizų tarifas – apie 6,7 (iki 96 eurų už 1 tūkst. cigarečių). Cigarečių pakelis dėl to vidutiniškai gali pabrangti apie 12 euro centų. Minimalus akcizas, taikomas Lietuvoje parduodamam cigarečių pakeliui pasieks 1,92 Eur.

„Nelegalaus tabako rinka vėl pradėjo augti ir jau užima beveik penktadalį rinkos. Lietuva, didinanti akcizus cigaretėms daugiau nei reikalauja ES, skatina gyventojus atsigręžti į nelegalią tabako rinką ir mažinti lėšų surenkamų į biudžetą iš akcizo, kiekį. Net 1 proc. išauginantis nelegalios tabako rinkos dydis valstybės biudžetui kainuoja apie 3 mln. Eur“, – pažymi Arnas Marcinkus, Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vykdantysis direktorius.

Anot A. Marcinkaus, didžioji dalis cigarečių į Lietuvą ir toliau atkeliauja iš Baltarusijos „GrodnoTobacco“ gamyklos.

„Net 15,7 proc. visų suvartojamų cigarečių Lietuvoje arba 96 proc. visų nelegalių cigarečių atkeliauja iš šios netoli Lietuvos sienos įsikūrusios gamyklos. Tyrimas taip pat parodė, kad būtent šių cigarečių rinkos dalis didėja panašiu santykiu, kuriuo auga kontrabandos mastai Lietuvoje“, – sako Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vykdantysis direktorius.

Būtina mažinti pakantumą kontrabandai

Lietuvos laisvosios rinkos instituto šešėlinės ekonomikos tyrimų vadovo Vytauto Žukausko teigimu, Lietuvos mokesčių politika dar neišmoko šešėlio pamokų.

„Kuo labiau apmokestini legalias prekes, tuo labiau išpopuliarėja nelegalios. Aukštas šešėlio lygis Lietuvos cigarečių rinkoje yra geras to pavyzdys. Mokesčiai, t.y. akcizai ir PVM sudaro net 80 proc. cigarečių pakelio kainos. Pagal vidutinį pragyvenimo lygį legalių cigarečių įperkamumas Lietuvoje yra vienas mažiausių Europoje. Tai ir lemia tai, kad nemaža gyventojų dalis ieško pigesnių alternatyvų, t.y. kontrabandinių cigarečių. Į šešėlio gaudymą Lietuvoje nutaikyta ne vienos valstybės institucijos veikla. Tačiau su šešėliu kovoti yra labai sunku, kai legalaus produkto kaina yra tokia aukšta, ir kai iš to kontrabandininkai gali uždirbti milijonus eurų. Tad mokesčių politika turi būti subalansuota, t.y. atsižvelgti, kad didinami mokesčiai visada didina dalyvavimo šešėlyje paskatas. Antraip ne tik turėsime aukštą šešėlinės ekonomikos lygį, tačiau ir aukštą jo pateisinamumą. Esant aukštiems mokesčiams nepateisinti šešėlio tiesiog per brangu”, – aiškina V. Žukauskas.

Apie „Nielsen” tuščių pakelių tyrimą

Tučių pakelių tyrimą bendrovė „Nielsen” atlieka dvidešimtyje Lietuvos miestų, neapimant kaimiškų vietovių. Tyrimas yra atliekamas keturių tabako kompanijų užsakymu.

Tuščių pakelių tyrimo metodologija yra suderinta su ES Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF). Jis reguliariai atliekamas visoje ES ir pateikia apytikrius neapmokestintų tabako gaminių paplitimo mastus konkrečiose valstybėse.

[1]Šaltinis: KPMG „Project Sun: A studyoftheillicit cigarete marketintheEuropeanUnion, NorwayandSwitzerland“ (2016)