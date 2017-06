„Dieną be tabako“ gimusią naujagimę aplankė laikinoji merė

Birželio 1 dieną visoje Lietuvoje rengiama vienos dienos akcija „Gimiau nerūkanti/is“. Akcijos metu marškinėliais su užrašu „Gimiau nerūkantis“ ar „Gimiau nerūkanti“ yra apdovanojami gegužės 31 dieną, Pasaulinę dieną be tabako, gimę naujagimiai. Tokia akcija vyko ir Marijampolės ligoninėje, kur Pasaulinę dieną be tabako gimė viena mergaitė. Naujagimę su mama aplankė laikinai Marijampolės savivaldybės mero pareigas einanti Irena Lunskienė ir Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė. Be specialių akcijos marškinėlių naujagimės susilaukusiai šeimai padovanota knyga „Mūsų vaikas“ – Savivaldybės vadovo dovana kiekvienam naujam savivaldybės mažajam gyventojui.

Lietuvoje rūko beveik kas trečias gyventojas, skelbia apklausos. Rūkymo sukeltos ligos kasmet nusineša apie 7000 gyvybių. Medikų paskelbti duomenys rodo, kad trečdalis perinatalinių mirčių, kai vaikas miršta dar įsčiose, yra motinų rūkymo padarinys.

Akcija, prasidėjusi Kaune 2002 m., vyksta visuose Lietuvos miestų gimdymo namuose. Organizatoriai stengia priminti vis gausėjančius faktus apie pragaištingą tėvų rūkymo įtaką vaikų sveikatai ir mokyti gyventi bei auginti atžalas be dūmų.

Marijampolės savivaldybės informacija