Geriau nusikasti bulves, negu dalyvauti rinkimų „žaidimuose“

Pasak G. Akelaičio, rinkimų rezultatai – „puikūs“. „Žmones tenkina esama situacija. Partokratija eina „teisingu“ keliu naikindama pilietiškumą. Pasitvirtino mano nuomonė, kad rinkimai buvo nereikalingi, 360 tūkst. eurų išmesti į „šiukšlių dėžę“. Valdžia gyvena sau, o žmonės sau,. 75 % nebalsavusių – geriausias pavyzdys”, – ironijos negailėjo buvęs kandidatas į merus.

Svarstydamas kodėl rinkėjai nebuvo aktyvūs, G. Akelaitis teigė, kad žmonės suprato, kad per 1,5 metų realių pokyčių nebus. „Nuo rinkėjų niekas nepriklauso. Geriau nusikasti bulves, prisirinkti grybų, ruoštis žiemai, atlikti sodo darbus, pabūti su šeima, negu dalyvauti rinkimų „žaidimuose“. Per 30 nepriklausomybės metų, politinė sistema „išjungė“ piliečius iš šalies valdymo. To siekiama kryptingai, nes „tik esantys valdžioje žino kaip tvarkytis ir valdyti“”, – gyventojų abejingumo rinkimams priežastis pakomentavo G. Akelaitis.

Pasak politiko, savo paramos jis neketina reikšti nė vienam iš dviejų toliau mero rinkimuose dalyvaujančių politikų. „ Tai tiesioginiai mero rinkimai. Aš pateikiau gyventojams sutartį su kiekvienu, ką būčiau daręs, jei būčiau gavęs gyventojų pasitikėjimą, kokias problemas matau savivaldybėje, kaip jas būčiau sprendęs. Rinkėjų, kurie balsavo už mane, balsais aš neprekiauju. Nei vienas kandidatas mano sutarties nevykdys, todėl laikydamasis duotos Tarybos nario priesaikos, būdamas pats laisvas, noriu, kad ir gyventojai galvotų, balsuotų argumentuotai. Galima „už“, „prieš“ arba „netinka“. Kaip elgtis – kiekvieno apsisprendimo teisė. Tikiu, kad į politines rietenas mano rinkėjai veltis nenori, kaip ir aš. Dėkoju „Sūduvos gidui“ už pateiktus klausimus. Dėkoju balsavusiems už mane ir mano pateiktą sutartį.”, – „Sūduvos gidui“ rinkimų pirmojo turo baigtį pakomentavo G. Akelaitis.

„Sūduvos gido“ inf.