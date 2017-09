Ieškoti darbuotojų Marijampolėje danų investuotojams padeda darbo birža

Marijampolės teritorinėje darbo biržoje rugsėjo 13 d. lank ėsi Danijos bendrovės „Dovista“ atstovai, su kuriais buvo aptariamos tolesnio bendradarbiavimo galimybės žmogiškųjų išteklių formavimo klausimais. Prekės ženklus „Velfac“ ir „Rationel“ valdanti Danijos langų ir durų gamintoja „Dovista“, statanti gamybos bazę Marijampolės Laisvojoje ekonominėje zonoje, per artimiausius ketverius metus planuoja sukurti apie 300 naujų darbo vietų.

Lokalioje darbo rinkoje veiklą planuojanti įmonė, ieškodama statybos vadovų, jau ne kartą kreipėsi į darbo biržą.

Šiuo metu, kaip sakė Marijampolės teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento direktorė Zita Naruševičienė, įmonė taip pat ieško penkių statybos darbininkų. Nuo 2018 metų „Dovista“ ketina pradėti gamybą, todėl reikalingų darbuotojų paieškos pradedamos iš anksto.

Susitikime dalyvavusi Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė akcentavo, jog Danijos įmonės atsiradimas Marijampolės regione yra proveržis ne tik vietos darbo rinkoje, bet iš šalyje pritraukiant reikalingus ir išlaikant aukštos kvalifikacijos specialistus. „Šis investicinis projektas turi didelę reikšmę, todėl būtinas kryptingas pasirengimas laiku aprūpinti bendrovę reikalingais darbuotojais“, – pažymėjo LDB vadovė.

„Dovista“ – langų ir lauko durų gamybos lyderė Šiaurės Europoje, valdanti 10 gerai žinomų prekės ženklų, įskaitant „Velfac“ ir „Rational“. Šiuo metu bendrovėje ir jos padaliniuose Danijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Airijoje ir Lenkijoje dirba apie 4000 darbuotojų. Įmonė priklauso Danijos kapitalo įmonių grupei „VKR Holding“, kuriame dirba daugiau nei 13500 darbuotojų 40 pasaulio šalių.

Gamybą Marijampolėje sudarys keli pagrindiniai procesai – pušies medienos lango rėmo gamyba, varčios gamyba, stiklo paketo įdėjimas ir metalinių detalių tvirtinimas – visi langai bus kaustyti aliuminiu. Įmonę šiluma aprūpins gamtinių dujų katilinė. Pirmajame investicijų etape jų planuojama įdarbinti apie 300 žmonių. Per artimiausius 10 metų Marijampolės LEZ investuos per 100 mln. Eur ir sukurs apie 1.000 darbo vietų. Tai bus viena didžiausių užsienio investicijų Lietuvoje į apdirbamąją pramonę per pastaruosius du dešimtmečius.

Marijampolės TDB informacija