Iš Šakių – grūmojimas Vilniaus pusėn: ministerijos vėluoja atlikti savo darbą

Šiandienis gyvenimas be projektų, projektinių lėšų, ko gero, jau neįsivaizduojamas. Yra priimta dešimtys tarybos sprendimų dėl vienokių ar kitokių projektų įvykdymo ir Šakių rajono savivaldybėje, tačiau akivaizdu, kad jų visų įgyvendinti nepavyks. Kur teks braukti brūkšnį ir kokiais principais tai darant teks vadovautis, kalbamės su Šakių rajono savivaldybės Regioninės plėtros skyriaus vedėju Vitu Girdausku.

Dar pokalbio pradžioje V. Girdauskas patikino, kad įvairių galimybių bei fondų, iš kur galima pritraukti lėšų, yra begalės. Tik klausimas, kiek bandoma ir ar išvis bandoma jais pasinaudoti.

Šiuo metu Regioninės plėtros skyriaus plane yra apie 50 projektų, kuriuos numatyta finansuoti ir vykdyti iš kelių fondų. Akivaizdu, kad jų visų įgyvendinti savivaldybė nepajėgs, o kur reikės užbraukti brūkšnį, V. Girdauskas sako nežinantis, ir supranta, kad tai padaryti bus sudėtinga.

„Kai neturime pinigų, ką darome? Dėliojame prioritetus“, – sako vedėjas. Jis priduria, kad ši misija svarstant biudžetą teks tarybai.

Pasak jo, optimistiniu variantu iš minėto sąrašo gali likti 35 projektai, o jei būtų įgyvendinta 15–20, būtų labai gerai. Be to, trūkstant lėšų dažnai ištempiamas laikotarpis – pradėjus darbus juos tenka stabdyti, po kurio laiko vėl atnaujinti, įgyvendinti etapais.

Tad galbūt nereikėjo apskritai užsivesti tokios galybės projektų? Tačiau vien tarybos sprendimų, kaip sako V. Girdauskas (nuotr.), yra 40, o kaip pasakyti, kad, tarkim, Griškabūdis yra mažiau vertas gauti finansavimą už Lukšius ar Žvirgždaičiai mažiau verti už Lekėčius? Žmonės visur tokie patys, visi nori gyventi gražesnėje aplinkoje.

„Aš būčiau už investavimą, ne pravalgymą“, – savo argumentus dėsto Regioninės plėtros skyriaus vedėjas. Jis priduria, kad kartais kompromisinį variantą rasti gana nelengva – reikia trinkelėmis kloti šaligatvį ar ne, nes galbūt apskritai nebus, kas juo vaikšto.

Tad kur prioritetai? Prakalbus apie juos, kai kurie dėliojasi savaime, nes sąrašo viršuje įrašytas Šakių kultūros centras, kurį siekiama užbaigti per artimiausius metus, jam papildomai iš Valstybės investicinės programos (VIP) skirta daugiau nei milijonas eurų.

„Ko gero, žiūrėdami bendrame kontekste šiam objektui iš VIP mes gauname daugiausia Lietuvoje. Tai visų bendras nuopelnas. Kaip sakoma, belskis ir bus atidaryta“, – džiaugėsi V. Girdauskas.

Tarp prioritetinių projektų yra ir Šakių skvero sutvarkymas, ir laisvosios ekonominės zonos įrengimas, nekalbant apie gyvenamųjų vietovių sutvarkymo projektus, kurių viršuje atsiduria darželio įrengimas Lekėčiuose.

„Vykdome 2014–2020 metų programą, jau faktiškai 2018-ieji, o dar tik baigiami ruošti aprašai. Tokio sunkaus periodo dar nebuvo. Nebuvo aprašų, nelabai ir galėjome kažką nuveikti“, – kritikos ministerijoms negailėjo vedėjas.

Be to, jis pažymi ir žmogiškojo potencialo trūkumą skyriuje. Pasak V. Girdausko, vienam specialistui kuruoti 7–10 projektų, kaip yra dabar, tiesiog nenormalu. Normaliai esą įmanoma dirbti su trimis projektais, galbūt dar du kontroliuoti. O kai yra taip, kaip yra, priveliama klaidų. Be to, nelengva, kaip sako pašnekovas, kai didžioji dalis projektų susijusi su statybomis, o skyriuje šiuos dalykus išmanančio žmogaus apskritai nėra. Prisikviesti naujų specialistų irgi faktiškai neįmanoma, nes algos nedidelės, o darbo krūvis didžiulis.

„Gal baisiai skamba, bet nėra laiko mokyti, tiesiog įmetame ir turi plaukti“, – apie naujų specialistų įdarbinimą kalbėjo vedėjas.

Jis sakė suprantantis, kad 2020 m., kada planai turės būti įgyvendinti, artėja, o energijos, laiko ir nervų ląstelių tikriausiai kuo toliau, tuo reikės tik daugiau. Rankose laiko, kaip pats įvardija, „savo bibliją“, kurią kasryt aptaria su darbuotojais. Tūkstantyje langelių – skirtingą reikšmę turinčios spalvos, o begalėje eilučių – pinigai, investiciniai projektai, terminai, vykdymas ir kita dokumentacija.

Ko gero, lentelės apačioje, kas reikštų, kad vargu ar tas projektas apskritai išvys dienos šviesą, nenorėtų atsidurti niekas, tačiau tik laikas parodys, kokiais prioritetais vadovausis taryba ir kurgi tas brūkšnys bus užbrauktas.

Parengta remiantis alfa.lt paviešinta informacija