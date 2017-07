Kaip elektroniniu būdu nutraukti narystę partijoje?

Ar galima elektroniniu būdu nutraukti narystę politinėje partijoje?

Atsako Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Žana Jerochovienė:

Kiekvienas suinteresuotas asmuo savo narystę politinėje partijoje gali pasitikrinti ir nutraukti elektroniniu būdu Politinių partijų narių sąrašų informacinėje sistemoje.

Piliečiai prie informacinės sistemos gali prisijungti elektroniniu būdu per Teisingumo ministerijos interneto svetainę adresu: www.tm.lt pasirenkant sritį „Politinės partijos“, toliau – „Pasitikrink, ar priklausai partijai“ arba tiesiogiai per elektroninių valdžios vartų portalą adresu: www.epaslaugos.lt. Prisijungus prie www.epaslaugos.lt portalo, piliečiai pasirenka gyventojams adresuotą skyrių ir paspaudžia nuorodą „Duomenų apie narystę politinėje partijoje peržiūra, prašymo nutraukti narystę internetu pateikimas“. Užsakius paslaugą, vyksta piliečio identifikavimas per elektroninę bankininkystę ar su elektroniniu ar mobiliuoju parašu. Toliau pilietis automatiniu būdu nukreipiamas į informacinę sistemą, kurioje nustatoma narystė politinėje partijoje ir pateikiamas automatiškai sugeneruotas prašymas nutraukti narystę partijoje. Pateikus narystės nutraukimo prašymą, pilietis ir informacinėje sistemoje, ir elektroniniu paštu informuojamas apie tai, kad jo narystė politinėje partijoje bus nutraukta per 1 valandą nuo elektroninio prašymo pateikimo.

Asmenys narystę politinėje partijoje elektroniniu būdu gali pasitikrinti nuo 2012 m. spalio 15 d., o elektroniniu būdu nutraukti narystę – nuo 2014 m. balandžio 1 d. Nuo 2014 m. narystę politinėje partijoje internetu nutraukė 3 746 piliečiai. Susidomėjimas minėta paslauga nuolat auga: jeigu 2014 metais paslauga pasinaudojo 915 piliečių, tai 2015 metais – jau 1451 pilietis. Pažymėtina, kad narystės nutraukimo elektroniniu būdu prašymų skaičius ypač padidėjo po 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų – nuo 2016 m. spalio mėnesio iki 2017 m. sausio 10 dienos narystę partijose nutraukė 574 asmenys.

Teisingumo ministerijos informacija