Lietuvos statybų įmonė originaliai pristatė naujausias technologijas

Praeitą savaitęUAB „Šilputa“ surengė iškilmingą naujų produktų pristatymą. Naujos medžiagos palengvins statybininkų darbą ir pagerins apšiltinimo kokybę.

„Aš nežinau kitos tokios medžiagos, kuri būtų taip plačiai naudojama, švari ir ekonomiška. Putplastis pagerina ne tik pastatų kokybę, bet irgerinavidinį mikroklimatą. Jis naudojamas ir įvairiam maisto bei medikamentų įpakavimui. Tai daugiau nei 60 metų naudojama medžiaga visame pasaulyje. Man labai smagu, kad įmonė UAB „Šilputa“ ieško dar daugiau būdų, kaip pagerinti darbą statybininkams. Putplastis anksčiau buvo klijuojamas tik ant sienos, bet matome, jog tuos gaminius galima naudoti ir grindų apšiltinimui. Šios naujos technologijos juk bus naudojamos Lietuvos labui.“- džiaugiasi polistireninio putplasčio asociacijos prezidentas dr. Česlovas Ignatavičius.

Demonstruojami sprendimai yra labai paprasti, nes juos įdiegiant yra sunku padaryti klaidų. „Mano nuomone, tai yra svarbiausias dalykas statybose, nes dažnai žmonės daro klaidų ne dėl to, kad jie nesupranta, o dėl to, jog sudėtingi yra patys sprendimai. Kadangi šiuo metu išaugęs energijos taupymo poreikis, svarbu statyti pastatus iš atsinaujinančių šaltinių. Manau, kad tokio atsinaujinimo reikėjo net anksčiau, nes senesnė karta prisimena tik tą senąjį putų polistireną, kurį jie matydavo pakuotėse, kurias po to degindavo, pavyzdžiui nusipirkę televizorių. O čia buvo rodomas statybinis, su savaime užgęstančiais priedais, polistirenas.“ – komentuoja Skandinavijos ir Baltijos šalims bei Lenkijai„Neopor“ verslo vystytojas Arturas Indičianskis.

Nauja produkcija yra labai tikslių išmatavimų, ji palengvina darbą statybininkams, padengia didesnį plotą, taip pat ant lakštų yra įspaustos liniuotės, kurios pagreitina darbą. Atnaujinta medžiaga mažiau sugeria vandens. „Mes siūlome šiuos naujus, geresnės kokybės produktus už įprasto putplasčio kainą!“ – sako UAB „Šilputa“ direktorius Ježy Makovski.

Renginio metu Lietuvos architektams, rangovams ir kitiems svečiams pristatyti keturi naujausi produktai:

ICF blokeliai, tai liktinių klojinių sistema taikoma tiek gyvenamosios paskirties pastatuose, tiek gamybinės ir visuomeninės paskirties pastatuose. ICF blokeliai yra surenkami kaip kaladėlės, maunami ir sujungiami vieni su kitais nenaudojant klijų ar kitų priemonių ir nepaliekant jokių tarpų. Prieš betonavimo darbus ICF blokeliai yra sutvirtinami atramomis kas pusantro metro per visą sienos ilgį ir aukštį. Kampiniuose ir sąramų blokeliuose dedamos papildomos armatūros. Užpildžius blokelių tuščias ertmes betonu – gaunamas vientisas monolitas. Blokelius galima naudoti ir karkasinių namų statyboje, kaip pamatų šiltinimo sistemą, tiek kitų tradicinių sienų statyboje. ICF blokeliai gaminami iš dviejų rūšių polistireninio putplasčio – EPS 150 ir EPS 150 NEO.

„Thermo“ polistireninė tarpaukštinė perdengimo plokštė, naudojama perdengimų formavimui, pagaminta iš polistireninio putplasčio bloko, kuriame yra įmontuoti du perforuoti cinkuoto plieno profiliai. Naudojant šią sistemą, galima formuoti perdengimus iki 12 m ilgio. „Thermo“ perdanga gaminama iš EPS 150, joje įrengti keturi išilginiai kiauriniai kanalai, o horizontaliose perdengimo elementų angose galima talpinti inžinerines komunikacijas.

„Thermo floor“ polistireninio putplascio plokštės šildomoms grindims EPS 150, tai nebrangus ir efektyvus termoizoliacijos elementas, skirtas šildymo sistemai įrengti. Plokščių paviršius yra reljefinis su iškilusiais gumbeliais, tarp kurių lengvai montuojami 16-18 mm šildymo vamzdeliai.

„Thermo“ plokštės, tai formuotos polistireninio putplasčio plokštės. Jos yra kepamos kaip vafliai, tešla (granulės) pilamos į formą ir kepamos. Visos plokštės turi labai tikslius matmenis, kiekviena plokštė turi pažymėtą pusę sienai ir išorei. Taip pat yra sužymėti matmenys kas vieną centimetrą per ilgį (120 cm) ir per plotį (60 cm), todėl statybininkas gali nė nematavęs atsipjauti jam reikalingą plokštės dalį. Kiekviena plokštė yra pažymėta specialiu spaudu, kuris liudija apie plokštės kokybę ir jo gamintoją.

magazine@vilniuslifestyle.lt informacija