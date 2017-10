LRT kultūros laida „Stop-juosta“ Šakiuose

TV laida „Stop juosta“ – konkurso „Pragiedruliai“ 2016 m. geriausias televizijos dokumentikos projektas. Pirmosios Lietuvos Respublikos progreso sprogimas – ne tik Kaune – visoje Lietuvoje. Modernizmo ženklai, iškilios asmenybės ir šių dienų miesto žmonės su savo istorijomis ir muzikinėmis emocijomis. 15 miestų – nuo Biržų iki Vilkaviškio, nuo Kretingos iki Ukmergės.

Trečiasis šio sezono maršrutas Nr. 33 – Šakiai. Laidą „Stop juosta“ žiūrėkite sekmadienį, spalio 22 d., 15.30 val. per LRT Kultūrą. Be to, spalio 19 d. LRT laidoje „Laba diena, Lietuva“ pamatysime laidos apie Šakius fragmentą.

„Šakiai tai jau ne Staliningradas, o kažkoks Berlynas ar Hiroshima su Nagasaki. Tarp Raudonosios armijos ir vokiečių Vermachto – miestas penkis kartus ėjo iš rankų į rankas“, – pasakoja istorikas Kastytis Antanaitis.

Šio maršruto veikėjai – Šakių ligoninės vyr. gydytojas Algirdas Klimaitis, „Žiburio“ gimnazijos darbuotoja Žaneta Pratusevičienė, amžininikai – Antanas Bajarčius ir Elena Ruzgienė, smuikininikė Paulina Balniūtė ir VDU istorikas doc.dr. Kastytis Antanaitis.

Ar šiandien pavyks rasti modernizmo bruožų mieste, sugriautame per 2-ąjį pasaulinį karą? Tuomet Šakiuose liko vos 300 gyventojų… Šio maršruto laikotarpis ir kryptis – tarpukario statybos.

4-am dešimtmety, Šakiai sparčiai tvarkėsi – kasė kanalus, tvarkė kelius ir jau nebevaikščiojo žiemą vasarą su ilgaauliais batais – nes purvynai buvo pačiame miesto centre…

Pirma stotelė – Šakių apskrities ligoninė.

1933-ieji. Patvirtinamas naujas ligoninės projektas, kurio autorius inžinierius Alfredas Aleksandravičius. Ligoninės statyba kainavo per 300 tūkst. litų. Dar 25 tūkst. litų buvo skirta įrangai – įsigytas net rentgeno aparatas. Ligoninės pastate buvo įrengta ambulatorija, tvarstomasis ir vaistinė. Keletas su ligonine susijusių asmenybių – Vincas Kudirka – atvyko į Šakius verstis medicinine praktika, jam susirgus džiova – ligoninę paliko gydytojui Jonui Staugaičiui, kuris buvo išrinktas i Lietuvos steigiamąjį Seimą, vėliau dirbo Kauno universitete. Jono Staugaičio nuopelnas dar ir toks – kad sugrąžino Lietuvai Palangą – iki tol ji priklausė Latvijos Kuršo gubernijai.

Antroji mūsų maršruto stotelė – „Žiburio“ gimnazija.

Baudžiava šiame krašte panaikinta anksčiau, nei kitur Lietuvoje, žemės – derlingos, o turtingi ūkininkai leido savo vaikus į mokslus. Todėl šiame krašte buvo steigiama daugybė mokyklų. Šakių „Žiburio“ gimnazija įkurta 1918 – aisiais . Įkūrėjas ir pirmasis direktorius – Vincentas Vizgirda. Per karą sudegė senoji medinė mokykla – naujasis jos direktorius kun. Ignas Starkus rūpinosi naujos gimnazijos statyba. Įdomu, jog išlikusi 100-metė mokinių sodinta akacija – kiekvieną pavasarį pražysta.

Trečia maršruto stotelė – Gelgaudiškis.

Mus pasitinka amžininkas, kraštotyrininkas Antanas Bajarčius.

XVI amžiaus pradžioje Lietuvos kunigaikštis Aleksandras Gelgaudiškį padovanojo savo raštininkui didikui Jonui Sapiegai, buvo pastatyti prabangūs Gelgaudiškio dvaro rūmai, kuriuos Tarpukariu valstybė pardavė Amerikos lietuviams. Jie čia įsteigė vaikų prieglaudą.

Gelgaudišky veikė ir keramikos fabrikas, gaminęs kokybiškas čerpes, kurios puikiausiai išsilaikė iki šiol. Šakių mokyklos stogas t.p. buvo dengtas Gelgaudiškio čerpėmis…

Gelgaudiškyje išlikę Šaulių namai. Pasak to meto spaudos – jų statybos vyko sparčiai – nugriovus dvaro avidę – didžiulis mūrinis pastatas iškilo per 1-erius metus. Po kertiniu pamato akmeniu buvo įmūryta lietuviškų litų. Pinigų statybai davęs Gelgaudiškio vaistininkas Slinkšė.

Šiandien iš Gelgaudiškio valsčiaus liko tik trečdalis. Kaip bebūtų – pirmiau atsirado Gelgaudiškis, Šakiai – gerokai vėliau.

Dar keletas buvusių svarbių tarpukario objektų. Kur dabar – Autobusų stotis – tarpukariu stovėjo Šakių Šaulių namai, miesto centre – Vinco Kudirkos gatvėje buvo vienų įtakingiausių to meto žmonių – brolių Vailokaičių bankas, keliaujant nuo miesto centro – žiemos pramogų vieta – populiari tarpukariu miesto čiuožykla.

