Marijampolėje veiks centralizuota registracijos į darželius sistema

Marijampolės savivaldybės administracija inicijuoja diegti centralizuotą ikimokyklinių švietimo įstaigų sistemą, kurios pagalba tėvai savo vaikus galės užregistruoti į lopšelį ar darželį neišeidami iš namų.

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Romualdas Makauskas yra įsitikinęs, kad eilė į darželį, kurią reguliuos speciali kompiuterinė programa, bus pažangus ir skaidrus būdas gauti ikimokyklinėje įstaigoje vietą. Savivaldybės teritorijoje veikia 17 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, tačiau vis dar fiksuojamas vietų trūkumas. „Sekame kitų savivaldybių patirtį ir jau galime pasakyti, kad registracija tėvams šioje sistemoje bus paprasta ir aiški, čia bus galima ne tik užpildyti prašymą, bet ir prisegti reikiamus dokumentus bei pažymėti savo prioritetus. Specialistai duomenis patikrins, ir jei viskas, tvarkoje, to tėvai gaus informaciją ir nustatytą terminą, per kurį turės atvykti pasirašyti sutartį“, – pasakoja vicemeras. Sistema turėtų pradėti veikti nuo kitų metų pradžios. Tam reikalinga atlikti programos pirkimo procedūras, pasitvirtinti naują priėmimo į įstaigas tvarką. Visi prašymai, priduoti iki to laiko, nepraras savo vertės, tad tėvams nereikėtų baimintis, kad „iškris iš žaidimo“. Tie, kurie neturės galimybės naudotis informacinėmis sistemomis patys, galės kreiptis į darželį, kur jiems padės užpildyti registraciją.

Anot Romualdo Makausko, savivaldybės administracija jau pradėjusi aktyvias konsultacijas ir stengsis išvengti visų anksčiau panašią sistemą įsidiegusių savivaldybių klaidų. Šiuo metu jau devynios iš 60-ties savivaldybių praktiškai naudoja analogišką sistemą.

Viešųjų ryšių tarnybos informacija