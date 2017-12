Marijampolės policija ieško be žinios dingusios 20-metės

Marijampolės apskr. VPK pareigūnai ieško be žinios dingusios Eglės Baranauskienės (g. 1997 m.), gyv. Marijampolėje, kuri 2017-12-02 apie 11.30 val. iš degalinės „Orlean Marijampolė“, esančios Marijampolėje Aleksandravo k., išvyko į Vokietiją ir turėjo grįžti į Lietuvą 2017-12-12, tačiau iki šiol negrįžo.

E. Baranauskienės požymiai: apie 1,70 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, juodų pusilgių plaukų, ant kairio skruosto turi apgamą, ant dešinio peties tatuiruotę „rožė“, o ant kairio šono (šonkaulių srityje), tatuiruotas užrašas „Dream as if yuo’ll forever Live as if yuo’ll die today“. Taip pat ant abiejų kojų, aukščiau kelių, turi dvi tatuiruotes (ornamentas). Moteris išvyko apsirengusi tamsiai mėlynais džinsais, bliuzonu, dėvėjo tamsiai mėlyną striukę, avėjo juodos spalvos aukštakulniais batais, su savimi turėjo nedidelę juodos spalvos kuprinę ir vidutinio dydžio raudonos bei mėlynos spalvų sportinį krepšelį.

Asmenis, žinančius šios moters buvimo vietą ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos prašome informuoti Marijampolės apskr. VPK Veiklos skyrių, te. 8 700 65808, 8 655 48060 arba 112, arba el. paštu rolandas.bendorius@policija.lt.

Marijampolės apskr. VPK informacija