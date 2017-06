Marijampolės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė įgijo įgaliojimus

Birželio 13 d. Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (VRK), sudaryta savivaldybės rinkimų komisija, kuri Marijampolės savivaldybėje š. m. rugsėjo 10 d. organizuos ir vykdys mero rinkimus. Rinkimų komisijos sudėtyje 9 asmenys. Komisijos pirmininke paskirta Janina Dereškevičienė.

Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, kandidatus į savivaldybių rinkimų komisijas siūlo tos savivaldybės administracijos direktorius, teisingumo ministras, Teisininkų draugija, partijos ir jų koalicijos, kurios per paskutinius Parlamento rinkimus gavo Seimo narių mandatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir šioje savivaldybėje buvo iškėlusios kandidatų per paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus, taip pat partijos ir jų koalicijos, kurios per paskutinius savivaldybės tarybos rinkimus gavo ne mažiau kaip tris šios savivaldybės tarybos narių mandatus.

Visos politinės partijos, kurios pagal rinkimų įstatymą turėjo teisę siūlyti savo atstovus, ja pasinaudojo. Taip pat komisijos narius pasiūlė savivaldybės administracijos direktorius, Lietuvos teisininkų draugija ir teisingumo ministras.

Visi 5 kandidatai į komisijos pirmininkus (Vida Ambrazevičienė, Rita Bendaravičienė, Janina Dereškevičienė, Violeta Švetkauskienė, Aidas Žmuidinas) atvyko į VRK posėdį. Kandidatams buvo leista pasisakyti ir pristatyti savo darbo patirtį rinkimuose.

Komisijos pirmininko rinkimai vyko dviem etapais. Kiekvienas VRK narys savo balsą galėjo atiduoti tiktai vienam pasirinktam kandidatui. Du kandidatai, surinkę daugiausia komisijos narių balsų, pateko į antrą turą. Antro turo metu, VRK nariai vėl balsavo už vieną iš kandidačių (Ritą Bendaravičienę ar Janiną Dereškevičienę), skirdami po vieną savo balsą. Daugiausia komisijos narių balsų surinko Janina Dereškevičienė, kuri ir buvo paskirta rinkimų komisijos pirmininke.

Skelbiame Marijampolės savivaldybės rinkimų komisijos sudėtį:

Vardas Pavardė Pasiūlė Pareigos JANINA DEREŠKEVIČIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija pirmininkė RITA BENDARAVIČIENĖ Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai narė VIDA AMBRAZAVIČIENĖ Darbo partija narė KRISTINA DOBROVOLSKIENĖ Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis narė ANDŽELA GALECKIENĖ Teisingumo ministras narė VIKTORIJA KRIŠČIŪNIENĖ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga narė JOLANTA PETRUŠAUSKIENĖ Lietuvos teisininkų draugija narė VIOLETA ŠVETKAUSKIENĖ Administracijos direktorius narė AIDAS ŽMUIDINAS Partija Tvarka ir teisingumas narys

VRK posėdžio metu, Marijampolės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Janina Dereškevičienė davė rašytinį pasižadėjimą ir pradėjo eiti pareigas. Rašytinį pasižadėjimą priėmė VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Komisijos pirmininkei įteiktas pažymėjimas.

Nuo birželio 13 d. rinkimų komisijos pirmininkei draudžiama bet kokia politinė agitacija ar bandymai kitais būdais lemti rinkėjų nuomonę. Analogiški reikalavimai, kai pasirašys pasižadėjimus, bus taikomi ir šių komisijų nariams. Komisijų nariai į pirmąjį posėdį susirinkti ir rašytinus pasižadėjimus Marijampolėje duoti turėtų iki š. m. birželio 28 d.

VRK informacija