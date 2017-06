Matulis tapo naudingiausiu finalo serijos žaidėju, Šaulys – simboliniame penkete

Antrą kartą Nacionalinės krepšinio lygos (Mezon-NKL) čempionu tapęs Gintautas Matulis išrinktas naudingiausiu finalo serijos krepšininku.

30-metis Matulis finalo serijoje vidutiniškai pelnydavo po 12,7 taško, atkovodavo po 3,4 kamuolio ir atlikdavo po 2,3 rezultatyvaus perdavimo. Du jo fantastiški pasirodymai nulėmė „Sūduvos-Mantingos“ pergales ketvirtajame ir penktajame finalo serijos mačuose.

Ketvirtojoje dvikovoje Matulis iki ilgosios pertraukos pelnė 26 iš savo 29 taškų, o toks pasirodymas padėjo susikrauti pergalingą persvarą. Penktajame mače Suvalkijos klubo kapitonas vien ketvirtajame kėlinyje surinko 17 iš savo 19 taškų, o jo komanda lemiamame ketvirtyje panaikino 14 taškų deficitą ir iškovojo pergalę.

Septintųjų finalo serijos rungtynių jis negalėjo baigti dėl kelio traumos, tačiau likusi komanda pasitempė ir šventė lemiamą pergalę.

„Jaučiuosi keistai, nes tikrai to nesitikėjau. Gal davė dėl to, kad sužaidžiau ir už Marijampolę, ir už Klaipėdą, kai į minusą žaidžiau, – po apdovanojimų ceremonijos šypsojosi Matulis. – Manau, šio titulo labiau nusipelnęs buvo Evaldas Šaulys. Tautvydas Kliučinykas irgi pakilo iš pelenų. Kiekvienas žaidėjas kažką įnešė. Kaip sakė treneris Rytis Vaišvila, kurį labai gerbiu, kad apdovanojimą galima išdalinti į kelias dalis. Apdovanojimas, kurį gavau aš, yra visos komandos. Be jų tikėjimo ir trenerio pasitikėjimo nebūčiau to padaręs.“

Matulis lygos trenerių buvo išrinktas ir geriausiai besiginančiu Mezon-NKL žaidėju. Per 47 rungtynes jis vidutiniškai perimdavo po 1,6 kamuolio, blokuodavo po 0,5 metimo ir atkovodavo po 3,8 kamuolio.

Atsiimti individualų apdovanojimą ceremonijoje kilo ir Evaldas Šaulys, kuris kartu su Matuliu pateko į simbolinį geriausiųjų penketuką.

Pirmą kartą Mezon-NKL čempionu tapęs Šaulys per rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 14,6 taško, atkovodavo po 5,3 kamuolio, atlikdavo po 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 18,1 naudingumo balo. Pastarasis rodiklis buvo penktas geriausias lygoje.