Mėlynių „šukavimas“ – didžiulė skriauda gamtai

Įsibėgėjant mėlyniavimo sezonui, aplinkosaugininkai primena, kad mėlynes leidžiama rinkti – nesvarbu, ar valstybiniame, ar privačiame miške – tik rankomis. Deja, kasmet netrūksta uogautojų, kurie jas renka draudžiamu būdu – vadinamosiomis šukomis. Taip ilgam laikui suniokojami mėlynių puskrūmiai. Šukomis nudraskomi lapai, ūgliai, nutraukiamos šaknys, kitais metais ar po kelių metų tose vietose jų derlius būna labai menkas.

Laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarka draudžia rauti, laužyti ar kitaip niokoti augalus, naudoti specialias šukas ir kitas mechanines priemones, pjaustyti, kapoti, laužyti ar kitaip žaloti medžių ar krūmų šakas ir kamienus. Renkant šaltalankių uogas, leidžiama karpyti iki 30 cm augalo šakeles.

Pastaruoju metu miškuose daugėja ir grybautojų. Jie privalo laikytis Lankymosi miške taisyklių. Draudžiama ardyti miško paklotę, samanų ar kerpių dangą, rinkti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų rūšių grybus ir niokoti nerenkamus.

Motorizuoti lankytojai įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį gali tik keliais, o minti dviratį leidžiama ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais, negadinant jų dangos ir netrukdant pėstiesiems miško lankytojams. Transporto priemonės miškuose gali būti statomos tik tam tikslui skirtose aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę pravažiuoti kitiems ir vengiant užvažiuoti ant samanų, kerpių ir uogienojų.

Uogavimo ir grybavimo sezono metu aplinkosaugininkai itin atidžiai stebi miškus, ypač saugomose teritorijose. Gamtos skriaudikams už savo poelgius teks atsakyti. Už laukinės augalijos išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė – nuo 10 iki 30 eurų bauda asmenims ir nuo 30 iki 60 eurų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims su galimu pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu. Už lankymosi miške reikalavimų pažeidimus, transporto priemonių statymą arba važiavimą jomis ten, kur tai draudžiama, gali būti skirtas įspėjimas arba nuo 20 iki 50 eurų bauda, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 50 iki 110 eurų. Už važiavimą per žolinę dangą ar miško paklotę motorinėmis transporto priemonėmis gresia įspėjimas arba nuo 20 iki 140 eurų bauda. Jeigu dėl to danga ar paklotė buvo sužalota ar sunaikinta, gali tekti mokėti nuo 140 iki 300 eurų baudą. Be to, teks atlyginti ir gamtai padarytą žalą.

Aplinkosaugininkai primena, kad gamta skriaudžiama ir miške numetant plastikinius maišelius, butelius ar kitas ilgai yrančias atliekas. Miškas – visų Lietuvos gyventojų turtas, todėl kiekvienas turėtų jį tausoti kaip savo.

Aplinkos ministerijos informacija