Neskaidriai dirbantys gydymo įstaigų vadovai negalės dirbti

Seimas pritarė sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nario Aurelijaus Verygos ir grupės Seimo narių siūlymui, kad problemų su teisėsauga turintys gydymo įstaigų vadovai galėtų būti atleidžiami iš pareigų dalininkų sprendimu. Taip teigiama Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projekte, kurį šiandien palaikė parlamentarai.

Šiuo metu galiojantys teisės aktai nenustato aiškių taisyklių, kada valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų gydymo įstaigų vadovai, kurie yra įtariami padarę nusikaltimą, korupcinio pobūdžio nusikaltimą ar nusikaltimą, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, gali už tokias veikas būti atleidžiami iš pareigų. Šiuo metu nesant aiškių gydymo įstaigų vadovų atleidimo už aukščiau paminėtas veikas atleidimo taisyklių, nevienodai interpretuojant teisės aktų nuostatas dėl atleidimo, kyla ilgų teisminių procesų atsiradimo grėsmė.

Dabar, priėmus šį projektą, aiškiai nustatytos taisyklės, kad gydymo įstaigų vadovai, kurie yra įtariami padarę nusikaltimą, korupcinio pobūdžio nusikaltimą ar nusikaltimą, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, bei kitais analogiškais atvejais, galės būti dalininkų sprendimu atleidžiami iš pareigų.

Vienas iš šių pataisų iniciatorių ministras A. Veryga sako, kad tokie pakeitimai jau seniai yra būtini, nes jie leis užtikrinti daugiau socialinio teisingumo, didins pasitikėjimą valstybės valdymo sistema ir sveikatos priežiūros sektoriumi.

„Gydymo įstaigų vadovai, kurie yra įtariami padarę nusikalstamą veiką ar kitus pažeidimus, kompromituojančius gydymo įstaigas, diskredituoja valstybę ir viešąjį sektorių bei žemina pasitikėjimą sveikatos sistema. Jie neturėtų toliau eiti vadovaujamų pareigų. Įsigaliojus siūlomiems pakeitimams, dalininkams atsirastų teisinė galimybė juos atleisti. Taip būtų išvengiama nereikalingų teisminių procesų dėl atleidimo pagrįstumo. Tai svarbu ir dėl to, kad nebūtų padaryta dar daugiau žalos visuomenei ir valstybei. Sveikatos sistemoje turi dirbti tik tie, kurie dirba skaidriai ir visuomenės labui, o ne tie, kurie paiso tik savo asmeninių interesų“, – teigia ministras A. Veryga.

Be to, ministro A. Verygos teigimu, kitose demokratinėse valstybėse patys įstaigų vadovai parašo prašymus išeiti iš darbo susiklosčius panašioms situacijoms ir taip siekia išsaugoti įstaigos, kurioje dirba, ir viešojo sektoriaus gerą vardą. Deja, Lietuvoje to nėra. Priešingai, daroma viskas, kad tik kuo ilgiau būtų išsilaikoma pareigose ir taip formuojama neigiama žmonių nuomonė apie valstybės negebėjimą tvarkytis.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad gydymo įstaigų vadovai šiuo atveju kol kas buvo išskirtiniai, nes jie esant minėtoms situacijoms negali būti atleidžiami. O kitų viešųjų įstaigų vadovai gali būti atleidžiami, kai jų padarytais veiksmais domisi teisėsauga. Tad neabejotinai tokia vieninga tvarka turi galioti visiems viešųjų įstaigų, taip ir pat ir gydymo įstaigų, vadovams. Sveikatos sektorius negali būti išskirtinis.

LVŽS informacija