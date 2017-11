Pasaulinę diabeto dieną – išskirtinis dėmesys moterims

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras lapkričio 14-ąją kartu su daugeliu pasaulio organizacijų ir bendruomenės narių mini Pasaulinę diabeto dieną. Nuo 1991 metų Pasaulio sveikatos organizacijos ir Tarptautinės diabeto federacijos iniciatyva siekiama kuo plačiau skleisti žinią apie diabetą. 2006 metais Jungtinių Tautų organizacija, priimdama rezoliuciją, oficialiai patvirtino lapkričio 14-ąją Pasauline diabeto diena. Šia rezoliucija pripažinta, kad diabetas yra „lėtinė, sunki ir brangiai kainuojanti liga, sukelianti sunkias komplikacijas, kurios daro žalą šeimoms, valstybėms ir visam pasauliui.“

Šios dienos minėjimo tikslas yra skatinti visuomenę pažinti diabetą, sužinoti profilaktikos priemones ir tinkamai jį kontroliuoti. Sergantiesiems diabetu primenama būtinybė gilinti savo žinias apie ligą. Sveikatos priežiūros specialistams siūloma tobulinti savo žinias ir taikyti naujausias mokslu pagrįstas rekomendacijas.

Nuo 2007 metų Pasaulinės diabeto dienos simboliu yra patvirtintas mėlynas diabeto ratas, simbolizuojantis vienybę, gyvybę ir sveikatą. Taip pat tai priminimas visoms pasaulio tautoms vienytis kovojant su diabetu.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, šiuo metu pasaulyje diabetu serga apie 422 mln. Žmonių. 1,6 mln. kasmet įvykstančių mirčių yra tiesiogiai nulemtos diabeto. Pasaulio sveikatos organizacijos iškeltas tikslas – iki 2025 metų sustabdyti kasmet vis augantį sergančiųjų diabetu bei nutukimo atvejų skaičių.

Lietuvoje 2015 m. 20–79 m. amžiaus grupėje diabetas buvo diagnozuotas 116,9 tūkst. (5,5 proc.) gyventojų. Be to, pažymima, kad 44,1 tūkst. sergančiųjų diabetu liga dar nediagnozuota, vadinasi, ir negydoma, todėl vystosi komplikacijos. Dėl diabeto vien 2015 m. Lietuvoje mirė per 1,74 tūkst. minėtos amžiaus grupės žmonių.

Tarptautinė diabeto federacija 2017 metų Pasaulinę diabeto dieną ragina atkreipti dėmesį į moterų sergamumą diabetu ir skelbia šūkį „Moterys ir diabetas – mūsų teisė į sveiką ateitį“. Juo siekdama priminti, kad diabetu sergančios moterys turi teisę į tinkamos pagalbos prieinamumą, savišvietą diabeto priežiūros klausimais, bei užkirsti kelią II tipo diabeto plitimui. Tuo tikslu Tarptautinė diabeto federacija pateikia faktus apie moterų sergamumą diabetu ir priemones, kurios padeda palengvinti šią situaciją:

Pirmasis tikslas: visoms diabetu sergančioms moterims turi būti lygiomis teisėmis prieinama pagalba ir švietimas, kaip geriau kontroliuoti diabetą ir pagerinti jų sveikatos būklę.

Šiuo metu yra daugiau nei 199 mln. diabetu sergančių moterų pasaulyje. Prognozuojama, jog šia liga sergančių moterų skaičius iki 2040 metų gali padidėti iki 313 mln.

Dvi iš penkių diabetu sergančių moterų yra reprodukcinio amžiaus ir tai sudaro apie 60 mln. moterų visame pasaulyje.

Diabetas yra devintoji pagal dažnumą moterų mirties priežastis pasaulyje.

Moterys, sergančios II tipo diabetu, beveik 10 kartų dažniau serga širdies ligomis nei moterys, neturinčios šio susirgimo.

Moterims, kurios serga I tipo diabetu, yra didesnė rizika patirti ankstyvą persileidimą ar susilaukti kūdikio su apsigimimais.

Į klausimą, ką gi reikėtų daryti, kad išspręstume šias problemas, Tarptautinė diabeto federacija atsako taip:

Sveikatos sistemoje turi būti skiriamas pakankamas dėmesys specifiniams moterų poreikiams.

Visos diabetu sergančios moterys privalo gauti tinkamą prieigą prie medikamentų ir technologijų, siekiant optimaliausio diabeto kontrolės rezultato.

Visoms diabetu sergančioms moterims turi būti sudarytos sąlygos planuoti nėštumą ir jo priežiūrą, kad būtų sumažinta rizika nėštumo metu.

Visos moterys ir merginos turi turėti galimybių naudotis fizinio aktyvumo veikla, kad būtų pagerinta jų sveikata.

Antrasis tikslas: nėščiosioms turi būti užtikrintas geresnis patikros, priežiūros ir švietimo prieinamumas, kad būtų pasiekta geresnė motinos ir vaiko sveikata.

1 iš 7 gimdymų yra paveikiamas nėštumo arba gestacinio diabeto.

Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, 2015 metais 20,9 mln. arba 16,2 proc. pagimdžiusių gyvus kūdikius moterų nėštumo metu turėjo tam tikrų hiperglikemijos požymių.

Maždaug pusei moterų, turinčių diabeto požymių nėštumo metu, 5–10 metų laikotarpiu po gimdymo vystosi II tipo diabetas.

Pusė visų hiperglikemijos atvejų nėštumo metu tenka moterims iki 30 metų amžiaus.

Didžioji dalis hiperglikemijos atvejų nėštumo metu buvo mažas ir vidutines pajamas turinčiose šalyse, kur gimdyvių priežiūros galimybės yra ribotos.

Tarptautinė diabeto federacija siūlo:

II tipo diabeto prevencija turi būti orientuota į motinų sveikatą, mitybą ir kitus elgsenos veiksnius prieš pastojant ir nėštumo laikotarpiu, taip pat į kūdikių ir mažamečių vaikų maitinimą.

Nėščiosioms teikiamos paslaugos turi būti teikiamos taip, kad kuo anksčiau būtų nustatytas nėščiųjų diabetas.

Sveikatos priežiūros darbuotojai turėtų būti parengti nėštumo metu diagnozuoti, gydyti, valdyti ir stebėti diabetą.

Trečiasis tikslas: moterys ir merginos yra pagrindinė tikslinė grupė plėtojant sveiką gyvenseną, kad būtų pagerinta ateities kartų sveikata ir gerovė.

Galima būtų išvengti apie 70 proc. II tipo diabeto susirgimo atvejų taikant sveiko gyvenimo būdo principus.

70 proc. suaugusiųjų ankstyvos mirties atvejų priežastis – paauglystėje pradėtas neteisingas gyvenimo būdas.

Motinos daro didžiulę įtaką savo vaikų ilgalaikei sveikatos būklei.

Pasinaudojant šiais faktais, Tarptautinė diabeto federacija rekomenduoja imtis šių veiksmų:

Moterims ir merginoms turi būti suteikta teisė lengvai ir nešališkai naudotis informacija ir ištekliais, siekiant suteikti joms žinių ir įgudžių vykdyti II tipo diabeto prevenciją šeimoje.

Pagrindinė diabeto prevencijos siekiamybė – fizinio aktyvumo galimybių skatinimas, ypač besivystančiose šalyse.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras pabrėžia, jog siekdami kuo mažesnio sergamumo bei mirtingumo nuo cukrinio diabeto, turime suvokti, jog reikalinga nuolatinė diabeto rizikos veiksnių korekcija. Visapusiška įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistų pagalba yra prieinama daugeliui Lietuvos gyventojų, dalyvaujant Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programoje.

Šios programos tikslas – supažindinti su širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos veiksniais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą ir taip stiprinti rizikos grupės asmenų sveikatą. Programoje gali dalyvauti 40–65 m. amžiaus asmenys, priklausantys širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupei, tačiau šiomis ligomis dar nesergantys.

Programos dalyviai supažindinami su:

Sveika gyvensena ir jos reikšme lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai.

Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto rizikos veiksniais, komplikacijomis, sveikatos rodikliais.

Mitybos reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui bei prevencijai.

Fizinio aktyvumo reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencijai.

Streso reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymu.

Norėdami dalyvauti šioje nemokamoje programoje, kreipkitės į savo šeimos gydytoją arba savivaldybės, kurioje gyvenate, visuomenės sveikatos biurą.

Informaciją parengė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Neinfekcinių ligų profilaktikos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Irma Bukotienė