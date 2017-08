Pasirašyta sutartis dėl VIA BALTICA kelio plėtros

2017 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir jungtinės veiklos pagrindu susivienijusi ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ (atsakingas partneris), UAB „Lemminkainen Lietuva“ (partneris), Lemminkainen Infra OY (partneris), AB „Eurovia Lietuva“ (partneris), UAB „Tilsta“ (partneris) ir UAB „Hidrostatyba“ (partneris) pasirašė pirkimo sutartį „Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas–Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas“ statybos darbams atlikti.

Pagal šią sutartį per 9 mėnesius nuo jos įsigaliojimo (į šį laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.) numatyta atlikti valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km (bendras ruožo ilgis – 11,68 km) rekonstrukciją pagal AM techninės kategorijos reikalavimus su skiriamąja juosta bei šalia kelio A5 nutiestais apjungiamaisiais keliais. Taip pat bus rengiama sankirta 48,34 km ir apjungiamieji keliai; skirtingų lygių sankryžos su jungiamaisiais keliais – 52,23 km (Sasnavos) ir 56,66 km (Puskelnių), du žiedai; apjungiamuosiuose keliuose – nuovažos į sodybas ir laukus; 6 viadukai (sankirtoje 48,34 km, Sasnavos skirtingų lygių sankryžoje 52,23 km, per geležinkelį 54,06 km, per geležinkelį apjungiamajam keliui 54,12 km, 2 tuneliniai viadukai – 53,87 km ir 54,33 km); estakada Puskelnių skirtingų lygių sankryžoje; diegiamos aplinkosauginės priemonės (triukšmą slopinančios užtvaros, apželdinimas, tvoros ir barjerai gyvūnams, praėjimas varliagyviams); įrengiamas skirtingų lygių sankryžų apšvietimas; rekonstruojami inžineriniai tinklai (elektros, oro, ryšių linijų ir žinybinių tinklų ir dujotiekio rekonstravimas; lietaus nuotekų nuleidimo tinklai ir paviršinių nuotekų valymo įrenginiai; pertvarkomos melioracijos sistemos šalia kelio).

Statybos darbai bus finansuojami Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Planuojama darbų vertė – 51 583 884,56 Eur (su PVM).

Įgyvendinus planuojamus projekto darbus, bus užtikrintos saugios eismo sąlygos, atitinkančios transporto srautus, kelių kategorijai AM keliamus reikalavimus bei nustatytus tarptautinius standartus. Projekto įgyvendinimas pagerins TEN-T kelių infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje bei sukels šį ilgalaikį poveikį: bus sudarytos palankios sąlygos tranzitiniam bei vietiniam eismui; sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius; sutrumpės kelionės laikas.

Viešajame pirkime, kuris buvo paskelbtas 2017 m. vasario 14 d. (vokų su pasiūlymais (A dalimis) atplėšimas įvyko š. m. gegužės 15 d.), pasiūlymus pateikė 5 dalyviai: 1) ūkio subjektų grupė Budimex S.A., UAB „Kauno keliai“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“, 2) AB „Panevėžio keliai“, 3) CBF SIA „Binders“, 4) ūkio subjektų grupė UAB „Fegda“, UAB „Lemminkainen Lietuva“, Lemminkainen Infra OY, AB „Eurovia Lietuva“, UAB „Tilsta“ ir UAB „Hidrostatyba“ ir 5) ūkio subjektų grupė AB „Kauno tiltai“, UAB „Alkesta“, UAB „Gatas“ ir SIA „Tilts“.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos informacija