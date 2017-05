Pokalbis su A.Žvaliausku, kandidatu į Marijampolės savivaldybės merus

Pagal mūsų turimą informaciją Jūs ketinate dalyvauti priešlaikiniuose Marijampolės savivaldybės mero rinkimuose. Todėl prašome tai arba patvirtinti, arba paneigti.

Taip, ketinu dalyvauti pirmalaikiuose mero rinkimuose.

Kodėl siekiate mero posto ir kuo Jūsų buvimas meru gali būti naudingas mums, rinkėjams, Marijampolės savivaldybės gyventojams?

Esu kažkada viešai pažadėjęs , kad jeigu vyks tiesioginiai mero rinkimai, tai tikrai dalyvausiu, todėl pažadą tenka tesėti. Be to manau, kad per dvidešimt keturis metus, dirbdamas įvairiose atsakingose pareigose, sukaupiau didžiulę patirtį kurią galėčiau panaudoti jeigu marijampoliečiai man patikėtų šį postą.

Kitas dalykas, mero darbą išmanau, nes jau yra tekę dirbti šiose pareigose, be to, net dirbdamas Vilniuje, puikiai žinojau savivaldybės reikalus, kadangi beveik kiekvieną dieną diskutuodavom su buvusiu meru įvairiais savivaldybei svarbiais klausimais.

Kokių darbų pirmiausia ketinate imtis?

Visų pirma reikėtų išsiaiškinti savivaldybės finansinę situaciją bei kokia yra padėtis su baigiamais įgyvendinti ir planuojamais projektais, o taip pat susipažinti su esamomis socialinėmis problemomis ir po to, jeigu bus būtinybė, siūlyti tarybai priimti atitinkamus sprendimus.

Kokius projektus sieksite įgyvendinti turėdamas omenyje ilgalaikę perspektyvą?

Kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, aš visą laiką ją modeliuoju vertindamas situaciją visoje Lietuvoje. Žiūriu į ateitį. Įgyvendinus Europinius Via- Baltica ir Rail – Baltica projektus bei sėkmingai plėtojant LEZ projektą, mes turėsime Marijampolėje dar geresnę socialinę – ekonominę padėtį, bet kad tuom tinkamai pasinaudoti ir integruoti Marijampolės miesto transporto infrastruktūrą į šalies transporto sistemą , mes turėsime ir toliau aktyviai dalyvauti įgyvendinant Via- Baltica ir Rail – Baltica projektus, bei palaikyti glaudžius ryšius su Susisiekimo ministerija ir Automobilių kelių direkcija, nes siekiant kad Marijampolės miesto transporto sistema atitiktų visus judumo reikalvimus, mums teks įgyvendinti tilto Aušros gatvėje projektą, o taip pat pastatyti rytinį Marijampolės miesto aplinkelį su Vasaros gatvės tęsiniu iki LEZ , tokiu būdu pagerinant patekimą į LEZ nuo Vilniaus atvykstančiam transportui, kas dar padidintų LEZ patrauklumą bei pagerintų sąlygas ir kitiems šioje teritorijoje planuojamiems verslo objektams.

Kitas dalykas, atėjus danams , kuriems buvo išnuomota didelė dalis LEZ teritorijos, reikia galvoti apie šios teritorijos išplėtimą, tam kad neužkirsti galimybių ir kitiems investuotojams čia įgyvendinti savo projektus.

Žinoma, negalime pamiršti ir skaudžiausios šiuo metu mūsų problemos – tai arenos statybos reikalų. Dėl šių dalykų aš taip pat turiu savo nuomonę, kurios dabar nenoriu atskleisti, tik noriu pasakyti, kad visų pirma, pradedant įgyvendinti tokius didelius projektus, savivaldybė turi įvertinti savo finansines galimybes.

Gal ką nors žadate keisti, reorganizuoti?

Labai nemėgstu revoliucijų, todėl atsargiai žiūriu į bet kokius radikalius pokyčius. Bet kokioms reorganizacijoms reikalingas pagrindimas. Be to per pusantrų metų ir dar turint omenyje, kad lieka prieš tai išrinkta taryba, vargu ar kokias dideles reorganizacijas bus galima padaryti. Tačiau jeigu matyčiau kad tai būtina , stengčiausi įtikinti tarybą priimti atitinkamus sprendimus .

Švietimas – tai sritis, reikalaujanti ne tik daugiausiai dėmesio, bet ir lėšų savivaldybės biudžete. Kokias gaires nubrėžtumėte rajono švietimo politikoje?

Į šį Jūsų klausimą galėčiau atsakyti pateikdamas netgi keletą klausimų visiems kas skaitys šiuos mano atsakymus.

– Ar švietimas tai tik tikslas baigti dvylika klasių ?

– Ar mes turime tikslą kalbėdami apie Marijampolės ateities viziją padėti klestėti verslui, sukuriant naujas kvalifikuotas darbo vietas, kurias užimtų jauni, turintys šiuolaikinį išsilavinimą žmonės?

– Ar mes norim, kad Marijampolėje ir toliau išliktų aukštoji mokykla?

– Ar mes norim, kad Marijampolės gyventojų skaičius pradėtų didėti, ar ir toliau pasyviai žiūrėsim, kaip darbingiausi ir reikalingi mūsų savivaldybės piliečiai išvyksta svetur?

Pabandykime visi atsakyti į šiuos klausimus. Mano atsakymas aiškus – jeigu mes manome, kad Marijampolė ir toliau mažės, tai tada yra vieni sprendimai, o jeigu esame pasiruošę padaryti viską, kad taip neįvyktų, o būtų atvirkščiai, tada privalom stengtis visais įmanomais būdais palaikyti esamą švietimo infrastruktūrą, modernizuojant ją atsižvelgiant į šio laikotarpio iššūkius.

Gal dar kokių nors investuotojų matyti horizonte? Kaip žadate pritraukti investuotojų? Kokių priemonių imsitės šioje srityje?

Visą laiką yra verslas, kuris nori investuoti. Svarbiausia – kokias sąlygas mes toms investicijoms sudarysime. Be to labai svarbu savivaldybei palaikyti nuolatinį ryšį su tomis organizacijomis Lietuvoje, kurios užsiima investicijų pritraukimu į Lietuvą.

Kitas labai svarbus dalykas – asmeniniai kontaktai su potencialiais investuotojais. Šiuo atveju labai svarbu kai pats meras gali tokius kontaktus palaikyti, čia kaip pavyzdį norėčiau paminėti Kauno merą.

Nereikia pamiršti, kad visos Lietuvos savivaldybės dėl investicijų pritraukimo konkuruoja ne tik su Vilnium Kaunu ar Klaipėda, bet ir tarpusavyje, todėl meras, kaip savivaldybės vadovas, šioje srityje turi ypač aktyviai veikti. Kažkada esu pasakęs ir dabar laikausi tos nuomonės, kad mero darbo rezultatus žmonės pajus tik tada, jeigu jų bent 30% darbo laiko praleis ne savo darbo kabinete, o savivaldybės problemas spręs Vilniuje. Mūsų idėjas dažnai nužudo ir mūsų provioncialumas, neleidžiantis mums iš valdžios išsireikalauti tai kas priklauso. Kartai atrodo, kad mums paprasčiausiai patinka būti provincialais. Kai prispaudžia bėda, vietinės valdžios paaiškinimas būna, kad vyriausybė mums nieko neduoda.

Miestas be jaunimo – miręs miestas. Kaip žadate pritraukti ir išlaikyti jaunimą Marijampolėje?

Perfrazuočiau Jūsų klausimą šiek tiek plačiau.Jauni žmonės – tai šiuolaikiškos klęstinčios visuomenės pagrindas. Gaila, kad mūsų valdžia šią visuomenės dalį pamiršta. Jeigu pagyvenę žmonės dar aktyviau kovoja dėl savo teisių į orią senatvę ar pilnavertį gyvenimą, tai jaunimas dažniausiai pasirenka kitą kelią – emigraciją. Šiuo metu tai skaudžiausia Lietuvos , na ir žinoma mūsų savivaldybės problema. Tam kad jauni žmonės pasiliktų dažnai neužtenka, kad jie gautų pakankamai gerai apmokamą darbą. Turime suprasti, kad jaunų žmonių poreikia žymiai didesni. Tai yra aktyviausia mūsų visuomenės dalis, kuriai reikalinga sudaryti sąlygas ne tik turėti būstą, bet ir įgyti atitinkamą išsilavinimą, prieinamumą aktyviam poilsiui, sportui kitoms pramogoms.

Dauguma iš mūsų turime vaikų, anūkų ir puikiai žinome kokia yra situacija. Mane labiausiai neramina jaunų šeimų situacija, ypač tų kurioms reikia įsigyti būstą, turėti pakankamai apmokamą darbą. Iš valdžios jos tikrai sulaukia mažai dėmesio, todėl manau kad savivaldybės taryba turėtų priimti tokių šeimų rėmimo programą, gal būt ir nedidelė pagalba tokioms šeimoms padėtų apsispręsti likti Lietuvoje, o ne emigruoti.

Kitas svarbus dalykas, tai nuolatinis šiuo atveju mero kontaktas su verslo atstovais, su jaunimo organizacijomis bei darbo birža, kai kurias problemas taip pat padėtų išspręsti.

Papasakokite plačiau, kaip Jūs matote Marijampolę ateityje? Kokia Jūsų miesto vizija?

Marijampolė ateityje bus klestintis, modernus miestas, turintis visus šiuolaikinius reikalvimus atitinkančią infrastruktūrą, klęstinčią pramonę ir kas svarbiausia , tai bus jaunėjantis miestas, kuriame bus patogu gyventi. Tai Lietuvos vartai į Europą. Tokią ją išsivaizdavau dar 1993 m. kai pirmą kartą buvau išrinktas meru, tą pačią viziją turiu ir dabar.

„Sūdovos gido“ informacija