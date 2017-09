Šauliai ir policijos rėmėjai talkino pareigūnams

Kaip ir kasmet, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – apskr. VPK) Vilkaviškio rajono policijos pareigūnams talkina Suvalkijos šaulių 4 rinktinės Vilkaviškio, Pilviškių ir Pajevonio kuopų šauliai ir bendruomenės nariai policijos rėmėjai, kurie, stengdamiesi apsaugoti vaikus nuo nelaimių kelyje, pirmųjų rugsėjo savaičių dienomis budėjo Vilkaviškyje, Kybartuose, Virbalyje, Pilviškiuose prie vaikų darželių, bendrojo lavinimo mokyklų, pagal galimybes, buvo sudaryti policijos maršrutai keliuose, vedančiuose į vaikų ugdymo įstaigas.

Po vasaros atostogų vaikai būna labiau išsiblaškę, nesijaučia saugūs, pirmosiomis mokslo metų dienomis paprastai įvyksta daugiau eismo įvykių, kuriuose sužalojami vaikai. Mokslo metų pradžia – gera proga vėl priminti vaikui Kelių eismo taisykles, atkreipti dėmesį į tai, kur ir kaip reikia pereiti gatvę. Vaikams labai svarbus tėvų pavyzdys, kaip saugiai ir atsakingai elgtis kelyje. Turi būti vaikai pratinami, ypač būsimieji pirmokai, būti atidūs, atsargiai elgtis gatvėje.

Vilkaviškiečiai vairuotojai bei kiti eismo dalyviai pėsčiųjų perėjose, ypač nereguliuojamose, šalia bendrojo lavinimo mokyklų matė uniformuotus šaulius ir policijos rėmėjus, saugančius moksleivių kelionę į mokyklas. Tikslas – kad mokiniai būtų drausmingi gatvėje: per perėją eitų ne po vieną, o grupelėmis, nebėgtų per gatvę nenustatytoje vietoje. Prireikus praleisti didesnę mokinių grupę, budintys pagalbininkai turėjo teisę stabdyti, o vairuotojai privalėjo sustoti. Per šį laikotarpį neįvyko nė vienos avarijos, visi buvo labai drausmingi, vairuotojai ir pėstieji nepažeidė Kelių eismo taisyklių. Visi stengėsi būti tolerantiški, draugiški, maloniai sukalbami ir mandagūs.

Ši akcija pasiekė savo tikslą ir padėjo vaikams užtikrinti saugų kelią į mokyklą ir saugų sugrįžimą namo. Policijos pareigūnai dėkoja pagalbininkams už atsakingai atliktą darbą.

Vilkaviškio r. PK informacija