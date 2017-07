Specialistai ragina neatidėlioti vaikų vizitų pas gydytojus rugsėjo 1-ajai

Nors įsibėgėjus vasarai galvoti apie rudenį dar visiškai nesinori, vasara – pats metas tėveliams pagalvoti apie vaikų sveikatos profilaktiką ir pasirūpinti Vaiko sveikatos pažymėjimu. Pasak specialistų, kad nesusidarytų didelės eilės pas šeimos gydytojus, ir profilaktiškai vaiko sveikata būtų patikrinta laiku, tėveliams jau dabar reikėtų užregistruoti vaiką profilaktiniam sveikatos patikrinimui pas savo šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą.

Kaip kasmet, taip ir šiemet, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tėvai privalo pasirūpinti savo atžalų sveikatos patikra ir ugdymo įstaigai pateikti specialios formos dokumentą – Vaiko sveikatos pažymėjimą. Šis galioja vienerius metus. Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų.

„Dėl profilaktinio vaiko sveikatos patikrinimo reikia iš anksto užsiregistruoti pas savo šeimos gydytoją ir odontologą. Nurodytu laiku į sveikatos priežiūros įstaigą atvykusį vaiką iki 16 metų turi lydėti vienas iš tėvų arba teisėtų globėjų, kurių sutikimo reikia norint patikrinti vaiko sveikatą“,– sakė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Sveikatos priežiūros departamento vyr. specialistė Oksana Burokienė.

Pasak jos, Vaiko sveikatos pažymėjimas nėra vien formalus dokumentas, kurį prasidėjus mokslo metams būtina pristatyti švietimo įstaigai.

„Sveikatos patikrinimo metu šeimos gydytojas įvertina vaiko fizinę būklę, patikrina vaiko regą, klausą, atlieka kitus būtinus tyrimus. Atliekami tyrimai leidžia anksti išaiškinti galimus įvairius sveikatos pakitimus bei taip užkirsti kelią ligai ar bent gerokai sušvelninti jos pasekmes. Jei būtina, gydytojas gali nukreipti vaiką specialisto konsultacijai.“,– teigė O. Burokienė.

Pasak specialistės, viena dažniausių gydytojų rekomendacijų yra krūvio ribojimas kūno kultūros pamokose. Jeigu vaikas dėl sveikatos būklės atleidžiamas nuo kūno kultūros pamokų, gydytojas Vaiko sveikatos pažymėjime nurodo kuriam laikui. Nežinodamas mokinio sveikatos būklės, mokytojas gali iš vaiko reikalauti to, ko jam negalima daryti, ir taip sukelti pavojų jo sveikatai. Na, o vaikams, turintiems regos problemų, remiantis pažymoje pateikta informacija, yra nustatoma, kur tinkamiau sėdėti užsiėmimų metu. Be to, jei vaikas serga lėtine liga ar alergija, sveikatos pažymėjime įrašoma, kokių priemonių reikėtų imtis skubios pagalbos atveju mokykloje. Minėtame dokumente taip pat nurodoma, nuo kokių užkrečiamų ligų yra paskiepytas vaikas.

Ne mažiau svarbus vizitas ir pas odontologą, kuris įvertins vaiko dantų ir žandikaulių būklę, o prireikus – skirs gydymą. Vaiko sveikatos pažymėjime būtinai turi būti nurodyta, ar ikimokyklinukas buvo pas odontologą ir kokias dantų problemas turi.

„Dažnai vaikų dantų būklė nėra gera, todėl jos įvertinimas ir dantų gydymas yra itin svarbūs. Be to, vaikams nuo 6 iki 14 metų krūminiai dantys gali būti nemokamai padengiami silantais – specialia apsauga nuo karieso. Vis dar dauguma tėvų apie šią paslaugą nežino. Tiesa, silantais dengiami tik nesugedę nuolatiniai dantys. Jei dantis jau pažeistas ėduonies, tenka jį gydyti ir plombuoti“,– sakė O. Burokienė.

Nei profilaktinė apžiūra, nei gydytojo išduotas Vaiko sveikatos pažymėjimas vaiko šeimai niekuo nekainuoja: šios išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Todėl tėvams telieka pasirūpinti išankstine registracija pas medikus ir laiku pas juos apsilankyti.

Vaiko sveikatos pažymėjimą būtina pristatyti ikimokyklinio ar mokyklinio ugdymo įstaigai, kurią lankys vaikas.

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.

Informuoja Kauno teritorinė ligonių kasa