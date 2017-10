Švedijoje atliktas naujas tyrimas: Tarp pagyvenusių žmonių plačiai paplitęs seleno trūkumas

Daugeliui vyresnio amžiaus žmonių trūksta seleno – nepakeičiamosios maisto medžiagos, dalyvaujančios ne viename gyvybiniame procese, pavyzdžiui, užtikrinant tinkamą imuninės sistemos veikimą. Maisto papildai gali kompensuoti šį trūkumą.

Naujas gyventojų tyrimas, kuriame dalyvavo 668 vyresnio amžiaus švedai, atskleidė tarp jų plačiai paplitusį seleno trūkumą. Tirdami mokslininkai analizavo visų dalyvių kraujo mėginius ir visuose nustatė tokį pat mažą seleno kiekį kaip ir per dvidešimtojo amžiaus aštuntąjį dešimtmetį Suomijoje atliktą tyrimą. Itin mažai seleno suomių kraujyje kelia nerimą, į tai Suomijos sveikatos apsaugos institucijos sureagavo, įvesdamos privalomąjį seleno papildų kiekį į Suomijoje naudojamų trąšų sudėtį.

Pastaruoju metu per Švedijoje atliktą tyrimą išanalizuoti kraujo mėginiai rodo 67,1 mg/l seleno koncentraciją kraujyje. Pasak ekspertų, tokia koncentracija yra gerokai per maža ir gali kelti riziką sveikatai.

Organizmas negali funkcionuoti be seleno

Labai pravartu kontroliuoti seleno koncentraciją tiek žmonių, tiek gyvūnų kraujyje. Selenas yra nepakeičiama maisto medžiaga, o tai reiškia, kad organizmas nesugeba jo sintetinti. Todėl turime užtektinai seleno gauti su maistu. Jei negausime pakankamai seleno, jo trūkumas gali neigiamai paveikti ne vieną organizmo funkciją, kuriai yra būtinas selenas. Tokioms funkcijoms priskiriama imuninė sistema, vaisingumas, virškinimas ir ląstelių gebėjimas apsiginti nuo DNR sužalojimo.

Nuo seleno priklausančių baltymų (selenoproteinų) saturacija

Organizme yra apie 30 skirtingų baltymų (selenoproteinų), kurie negali funkcionuoti be seleno. Vienas svarbiausių selenoproteinų – selenoproteinas P, kuriam reikia mažiausiai 100 mikrogramų seleno per parą tam, kad jis visiškai jo prisisotintų. Nei suvartojamas seleno kiekis, paskatinęs Suomijos valdžios institucijas 1985 m. įdiegti seleno papildus pašarams, nei per naujausią Švedijoje atliktą tyrimą nustatyta seleno koncentracija nėra pakankama šiam lygiui pasiekti. Suomija sugebėjo susitvarkyti su seleno trūkumo bėda, papildydama selenu trąšas. Kyla klausimas, kaip Švedija ketina spręsti šią problemą. Didžiosios Europos dalies dirvoje trūksta seleno, vadinasi, tai ne tik Skandinavijos, bet ir visos Europos problema. Pasak specialistų, pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje per pastaruosius du–tris dešimtmečius seleno suvartojimas sumažėjo perpus.

Svarbiausi seleno šaltiniai – žuvys, vėžiagyviai ir subproduktai (širdis, kepenys ir kt.). Vyresnio amžiaus žmonėms arba vegetarams (veganams) dėl riboto maisto suvartojimo gali būti labai sunku papildyti seleno atsargas.

