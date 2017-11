V. Čeburinas: „Noras buvo labai didelis, bet…“

Marijampolės „Sūduvos“ vyriausiasis treneris Vladimiras Čeburinas po pralaimėjimo „Trakams“ 0:1 neturėjo didesnių priekaištų savo komandai dėl žaidimo, tačiau galėjo tik apgailestauti, kad nepavyko įmušti.

„Daug faktorių nulėmė tokį rezultatą. Mes nepasinaudojome savo progomis, nesugebėjome užsidirbti įvarčio, nors buvo daug gero žaidimo, spaudimo, daug kartų varžovų aikštės pusėje perėmėme kamuolį. Privertėme „Trakus“ klysti, bet įmušti nesugebėjome, o tai neleidžia laimėti, – sakė treneris. – Psichologinis spaudimas atsirado ne todėl, kad žinojome apie „Žalgirio“ pralaimėjimą, o dėl veiksmų aikštėje. Pradėjome labai gerai, aktyviai, sukūrėme didelį spaudimą, varžovams gal kartais buvo sunku ir gintis, jie rėmėsi kontratakomis. Nervingumas atsirado rungtynių eigoje, nors į rezultatą stengėmės nekreipti dėmesio, žaidėme savo futbolą. Antrajame kėlinyje atsirado padriko žaidimo, nes matėme atsimušinėjimą, „Trakai“ didelėmis jėgomis gynėsi, daug prasižengdavo Noras buvo labai didelis, gal dėl to ir nervingumas atsirado. Tai buvo pastebima. Norėjome daugiau, bet viskas susiklostė taip.

„Sūduvos“ strategas padėkojo ir itin gausiai į rungtynes Vilniuje atvykusiems bei galingai komandą palaikiusiems aistruoliams.

„Didelis ačiū žmonėms, kurie mus taip palaikė, kurie tiki komanda. Jų stadione buvo daugiau nei „Trakų“ aistruolių, nors žaidėme Vilniuje. Lauksime savo 13-ojo žaidėjo per abejas likusias rungtynes namie, – kalbėjo V. Čeburinas. – Liekame nusiteikę pozityviai, nes viskas yra mūsų rankose. Turi būti pasitikėjimas savimi, reikia pirmyn žengti tvirtai.“

Tuo metu „Trakų“ vyriausiasis treneris Olegas Vasilenka tvirtino, kad iškovoti pergalę padėjo po jo komandos pralaimėjimo Vilniaus „Žalgiriui“ 0:1 ir beveik prarastų galimybių tapti čempionais pakeistas žaidimo stilius.

„Esu dėkingas vaikinams, kad per trumpą laiką išgirdo, ką sakiau, ir tai suprato. Per trumpą laiką pakeitėme žaidimo braižą, todėl tai yra komandinė pergalė. Padarėme išvadas po rungtynių su „Žalgiriu“, o dabar judame toliau. Susitarėme, kad kol turėsime bent teorinių galimybių tapti čempionais, mes tuo tikėsime ir per kiekvienas rungtynes dėl to kovosime“, – sakė „Trakų“ treneris.

Kitas rungtynes „Sūduva“ žais Marijampolėje lapkričio 15 d. su „Jonava“.

FK „Sūduva“ informacija