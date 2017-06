Vasara – atostogų metas. Kaip jas keis naujasis Darbo kodeksas?

Nuo liepos 1 dienos turėsime naująjį darbo santykių reglamentavimą. Nors kardinalaus poilsio laiko reglamentavimo naujasis Darbo kodeksas neatneš, bet pokyčių tikrai bus. Poilsio laikas ir apmokėjimas už jį keisis šia apimtimi:

Vietoj buvusių 28 kalendorinių dienų per metus bus suteikiama 20 darbo dienų per metus, jeigu darbuotojas dirba 5 dienas per savaitę. Jei darbuotojo darbo savaitės trukmė 6 darbo dinos jis įgis teisę į 24 darbo dienų atostogas (nuo liepos 1 dienos DK 126 str. 2 d.).

Asmenų grupė, turėjusi teisę į minimalias 35 kalendorines dienas atostogų, t.y. asmenys iki 18 metų; darbuotojai, vieni auginantys vaikus iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų; neįgalieji ne visi praras teisę į ilgesnes minimalias atsotogas. Ši teisė išlieka neįgaliesiems ir asmenims iki 18 metų. Jiems bus suteikiamos 25 darbo dienų trukmės atsotogos, dirbant 5 darbo dienas per savaitę (nuo liepos 1 dienos DK 138 str. 1 d.).

Iki 2017 m. liepos 1 dienos galiojusi atostogų suteikimo dalimis tvarka nesikeičia. Po liepos 1 dienos remiantis 128 str. 1 d. kalendorinės dienos keičiamos į darbo dienas. Bent viena atostogų dalis negalės būti trumpesnė nei 10 darbo dienų arba 12 darbo dienų, priklausomai darbo savaitės trukmės (5 ar 6 darbo dienų savaitė).

Keisis apmokėjimo už atostogas tvarka. Iki liepos 1 dienos darbdavys privalėjo atostoginius išmokėti per 3 kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Po liepos 1 dienos 130 str. 2 d. numato, jog atostoginiai privalės būti išmokėti ne veliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetines atostogas.

Atostogų likučio perskaičiavimas.

UAB „Justicija“ teisininkų aiškinimu: 2017 m. liepos 1 d. turės būti perskaičiuotas atostogų likutis, kurį iki liepos 1 dienos skaičiavote kalendorinėmis dienomis, o nuo liepos 1 dienos skaičiuosime darbo dienomis. Pavyzdžiu, tarkime darbuotojo atostogų likutis birželio 30 dienai darbuotojas turėjo neišnaudotų 23 dienų, tad perskaičiuojant reiktų vadovautis šia formule: 20×5:7=16,42 darbo dienos. Yra įvairių interpretacijų dėl šio skaičiaus apvalinimo iki sveiko. Remiantis Valstybinės darbo inspekcijos išaiškinimu: „konvertuojant kalendorines dienas į darbo dienas skaičius apvalinamas darbuotojo naudai.“ Atkreiptinas dėmesys, jog darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 metų liepos 1 dienos.

„Mamadieniai“, „tėvadieniai“.

Po liepos 1 dienos „mamadieniai“ ir „tėvadieniai“ išliks nepakitę ir tėvams toliau bus suteikiamos garantijos, vadinamos papildomomis atostogomis. DK 138 str. 3 d. reglamentuoja: „Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.“

Naujajame Darbo kodekse taip pat reglamentuotos kasmetinės, tikslinės – nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, nemokamos, pailgintos ir papildomos atostogos ir jų suteikimo tvarka. Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui natūralu, jog kils klausimų dėl naujų įstatymo nuostatų taikymo. Plačiau į kitus darbo teisės klausimus Jums atsakys UAB „Justicija“ teisininkai teisines paslaugas ir kitas verslo konsultacijas teikiantys tiek Vilniuje, tiek Marijampolėje.

UAB „Justicija“ teisininkai