Vilkaviškyje įvyko konkurso „Dainų dainelė“ pirmasis etapas

Prasidėjus naujiesiems metams Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius jaunuosius rajono dainorėlius pakvietė dalyvauti Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ pirmojoje atrankoje. Per sausio 15 dieną vykusią rajoninę atranką Vilkaviškio kultūros centro scenoje pasirodė aštuoniolika pavienių atlikėjų, duetų, tercetų bei ansamblių.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dain

elė” – tai vienas unikaliausių, daugiausiai dalyvių pritraukiančių, ilgametes tradicijas turinčių šalies muzikinių renginių. Nuo 1974 metų rengiamas konkursas siekia puoselėti dainavimo kultūrą, skatinti gabių vaikų meninę saviraišką, atrinkti geriausius šalies jaunuosius solistus ir vokalinius ansamblius.

Kas dvejus metus devynis mėnesius trunkančiame projekte dalyvauja 3–19 metų vaikai ir mokiniai iš visų Lietuvos savivaldybių. Konkurso dalyviai skirstomi į keturias amžiaus grupes. Dalyviai ir būsimi laureatai vertinami pagal šiuos kriterijus: intonavimą, vokalinius duomenis, ansambliškumą, repertuaro pasirinkimą ir interpretaciją, artistiškumą, sceninę kultūrą. Vertinant ansamblius dar atsižvelgiama į ansamblio tipą (duetas, tercetas, kvartetas, merginų, vaikinų, mišrus). Zoninių turų ir televizijos koncertuose pasirodo iki 5 tūkstančių jaunųjų dainininkų, akompanuojančių ansamblių dalyvių. Baigiamojoje konkurso laureatų šventėje, tradiciškai rengiamoje Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, koncertuoja per 300 jaunųjų dainininkų. Per visą ,,Dainų dainelės“ gyvavimo istoriją joje dalyvavo per 200 tūkstančių mokinių.

Konkurso „Dainų dainelė“ pirmajame etape dalyvavo Vilkaviškio muzikos mokyklos, vaikų ir jaunimo centro, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos, Vilkaviškio pradinės mokyklos, Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, lopšelio-darželio „Buratinas“, Sūdavos pagrindinės mokyklos, Virbalio pagrindinės mokyklos ir Alvito pagrindinės mokyklos jaunieji dainininkai.

Atlikėjų pasirodymus vertino kompetentinga komisija: pirmininkė Ona Žukienė, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorė; Vytautas Žukas, Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų estrados studijos „M.E.S.“ meno vadovas; Artūras Pečkaitis, Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius; Renata Medelienė, Vilkaviškio kultūros centro direktorė; Gintas Turonis, Vilkaviškio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo vadovas, garso operatorius.

Komisijos sprendimu geriausiai pasirodė ir į kitą „Dainų dainelės“ etapą pateko šie dainorėliai: Vilkaviškio lopšelio-darželio ansamblis, vadovaujamas Viktorijos Dėdynienės, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos 1–4 klasių mokinių ansamblis, vadovaujamas Vilmos Gurskienės, Vilkaviškio pagrindinės mokyklos mokinė Emilija Mekšraitytė (vadovė Violeta Bieliūnienė), Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos tercetas (Milda Kalavinskaitė, Rusnė Bernotaitytė, Giedrė Skačkauskaitė), vadovaujamas Rasos Arlauskienės, Vilkaviškio muzikos mokyklos 5–6 klasių mokinių ansamblis, vadovaujamas Vilmos Gurskienės, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinė Gustė Jacinkevičiūtė (vadovė Edita Linkevičienė), Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinė Živilė Šarkauskaitė (vadovė Rita Šrimaitienė), Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro tercetas (Barbora Kinderytė, Ieva Andriulionytė, Emilija Klimašauskaitė), vadovaujamas E. Linkevičienės, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro solistai Žyginta Jašinskaitė, Gerda Papartytė, Žygimantas Foktas ir Justas Plioplys (visų jų vadovė – E. Linkevičienė)

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ zoninis etapas vyks sausio 24-ąją 10 val. Vilkaviškyje, Vilkaviškio kultūros centre. Jame dalyvaus Birštono, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Prienų rajono, Šakių rajono ir Vilkaviškio rajono savivaldybių atstovai.

Akimirkos iš pirmojo etapo atrankos:

Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė