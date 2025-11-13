Ar Marijampolė iš tiesų slenka iš Lietuvos didmiesčių septintuko? Pastarosiomis savaitėmis pasklido įvairūs gandai, neva Marijampolę pagal gyventojų skaičių sparčiai vejasi Mažeikiai. Tačiau oficialūs duomenys rodo – panikuoti tikrai nėra dėl ko.
Gimstamumas mieste mažėja
Dar 2022-aisiais, minėdama miesto gimtadienį, Marijampolė paskelbė ambicingą tikslą – skatinti gimstamumą ir taip stiprinti bendruomenę.
Vis dėlto realybė nepateisino lūkesčių.
Marijampolės savivaldybės Teisės ir Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Luckuvienė patvirtino, kad gimstamumas mažėja: 2022 metais mieste gimė 491 vaikas, 2023 metais – 448, o 2024 metais – 370.
Pasak specialistės, vis labiau ryškėja tendencija, kad šeimos kuriasi vyresniame amžiuje, vaikai gimsta vėliau, o tai natūraliai lemia mažesnį jų skaičių.
Gandai apie statuso praradimą – klaidinantys
Nepaisant mažėjančio gimstamumo, realios grėsmės miestui prarasti septintojo pagal dydį šalies miesto statusą šiuo metu nėra.
Valstybės duomenų agentūros Viešųjų ryšių skyriaus atstovė Birutė Stolytė nuramino – kalbos apie esą reikšmingą gyventojų skaičiaus pokytį yra netikslios: 2024 metais Marijampolėje gyveno 36 515 gyventojų, o 2025-aisiais registruojama 36 076. Tuo metu Mažeikiuose 2024 metais gyveno 33 356 žmonės, o 2025-aisiais – 33 250. Miestų atotrūkis išlieka aiškus – daugiau kaip 2,8 tūkstančio gyventojų Marijampolės naudai, tad jokios artėjančios „vietų rokiruotės“ nematyti.
Savivaldybių lygmeniu – dar didesnis skirtumas
Žvelgiant į platesnį – savivaldybių – kontekstą, Marijampolės pozicijos dar solidesnės. 2025 metų liepos 1 dieną Marijampolės rajono savivaldybėje gyveno 53 tūkstančiai 906 nuolatiniai gyventojai, tuo tarpu Mažeikių rajono savivaldybėje – 51 tūkstantis 453. Tai reiškia, kad atotrūkis siekia daugiau nei 2 400 gyventojų.
Nors demografinės tendencijos kelia nerimo visoje Lietuvoje, Marijampolės situacija nėra išskirtinė ar grėsminga. Miestas ir toliau stabiliai išlaiko septintąją vietą pagal gyventojų skaičių, o Mažeikiai, nepaisant pavienių kalbų, dar tikrai nekvėpuoja į nugarą.
Taigi, bent dėl miesto statuso marijampoliečiams kol kas nerimauti neverta – skaičiai kalba patys už save.