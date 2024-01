Daugeliui žmonių nėra nieko maloniau kaip laisvalaikis prie TV. Juk tai yra laikas, kai galima pasinerti į pasaulį, kuris bus toks, koks mums labiausiai patinka. Ties, kad žiūrėjimas būtų tikrai malonus – pirmiausia reikia gero TV, kurių pasiūla rinkoje šiuo metu yra labai plati.

Galiausiai, šiuo metu rinkoje siūlomi inovatyvūs Avitela televizoriai, kurių galimybės – tikrai labai plačios. Renkantis visada geriausia yra tartis su specialistais, kurie ne tik apsiūlo opcijas, kurios jums tinka, tačiau ir padeda netikėti mitais, kurie gali trukdyti suprasti – ko Jums reikia ir kiek tai gali kainuoti.

Dažniausiai pasitaikančius mitus aptarsime straipsnyje.

MITAS – TV yra labai brangūs.

Su kainomis visada patogiausia yra susipažinti internete. Apskritai TV pirkti internetu dažniausiai apsimoka labiau, kadangi galima palyginti ne tik kainas, tačiau ir remtis kitų žmonių komentarai apie vieną arba kitą produkciją. Galiausiai, internete dažniausiai kur kas paprasčiau ir patogiau pamatyti akcijas. Tai yra puiki galimybė sumokėti mažiau, tačiau būti ramiu, kad radote gerą kainos ir kokybės santykį.

MITAS – neverta investuoti į naujus modelius.

Mitas, kad nauji modeliai tik kainuoja brangiau, tačiau jų įsigyti nėra verta, kadangi nebus pati įranga kažkuo geresnė nei seni modeliai, kurie prieinami daugelį metų. Inovatyvi įranga dažniausiai džiugina kur kas didesniu funkcionalumu, taip pat – ji ilgiau tarnauja. Taigi, atsiperka visomis prasmėmis. Investuoti verta, nes tai leis Jums visiškai kitu kampu žiūrėti filmus, labiau į juos įsitraukti.

MITAS – vaizdo kokybė – visada vienoda.

Ne veltui šiuo metu yra tiek daug TV tipų. Nuo LED iki 4K raiškos, kuri leis Jums mėgautis itin gera vaizdo kokybe. Skirtumas yra ir tikrai dažniausiai inovatyvesni leidžia kur kas geriau matyti filmus, kurie maksimaliai įtraukia.

MITAS – SMART TV yra nereikalinga funkcija.

Kiekvienas renkasi tokias TV funkcijas, kurios jam labiausiai tinka. Tačiau kaip ir telefonai šiais laikais nebėra tik įrankis suskambinti, taip pat ir TV nebėra tik priemonė filmų žiūrėjimu. Arba bent jau ne tik tų filmų, kurie tuo metu yra rodomi per TV. Šiuo metu galima ne tik žiūrėti Jums tinkamas laidas, tačiau ir greta naršyti, taip pat, skaityti spaudą, matyti orus bei gauti kitą informaciją, kuri leis Jums inovatyviai gyventi ir tuo pačiu mėgautis kasdienėmis pramogomis.

MITAS – kuo didesnis TV tuo geriau.

Ne visada didesnis ekranas yra geriau. Tai priklauso nuo to – koks atstumas bus nuo Jūsų lovos arba kito sėdėjimo baldo iki TV. Yra tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis. Ir jos pirmiausia yra skirtos žmogaus patogumui ir tuo pačiu regai. Per didelis TV, taip pat kaip ir per mažas, nėra geras pasirinkimas, kadangi trukdo tinkamai mėgautis vaizdu.

MITAS – TV geriau nepirkti internetu.

Priešingi. TV pirkimas internetu yra labai patogi galimybė greitai ir patogiai įsigyti tai, kas Jums labiausiai tinka. Pasikartosime, kad patogu ne tik pamatyti akcijas, tačiau galima remiantis kitų žmonių komentarais labai patogiai palyginti modelius ir rasti tą, kuris Jums tikri tiks labiausiai.

Geras TV leis Jums patirti kuo daugiau nuotykių net nenulipus nuo sofos. Svarbiausia yra skirti dėmesį smulkmenoms ir tuo pačiu domėtis inovacijomis, kurios dažniausiai visada džiugina geresne kokybe. O juk jos yra vertas kiekvienas, taip?