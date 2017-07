Lietuvos poliklinikose senjorai bus skatinami daugiau judėti

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir legendinis Lietuvos krepšinio treneris Vladas Garastas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) vadovas Aurimas Baliukevičius bei Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas Algis Vasiliauskas kviečia šalies gyventojus daugiau judėti. Šis kvietimas – tai Europos komisijos (EK) inicijuoto projekto „BEACTIVE“ startas Lietuvoje. Jo metu šalies poliklinikose gyventojai galės išvysti stendus, skatinančius pensinio amžiaus žmones dažniau judėti, pasivaikščioti lauke – kasdien būti aktyvesniais.

Ministras A. Veryga teigia, kad šiandien motyvacija žmonėms daugiau judėti yra ypatingai svarbi, tuo pačiu tai yra puiki ligų prevencija.

„Sveikas gyvenimo būdas ir mityba tampa vis madingesni, sutinkame vis daugiau žmonių, kurie gyvena tuo užsikrėtę lyg virusu. Vieni negali be sporto klubo, kiti – be rytinės mankštos, be maudynių ežere net žiemą, be sveikuoliško kokteilio. Dar kiti atsisako kavos ar kitų nesveikų produktų bei žalingų įpročių. Šiandien dauguma žmonių turi vienokių ar kitokių pomėgių, kurie susiję su sveika gyvensena. Senjorai irgi gali jų turėti, pavyzdžiui, tokių, kurie nieko nekainuoja – pasivaikščiojimus, rytinę mankštą namie. Labai džiaugiuosi, kad legendinis krepšinio treneris V. Garastas sutiko būti tokios inciatyvos veidu ir kviesti senjorus daugiau judėti“, – sako ministras A. Veryga.

Pasak V. Garasto džiugu, kad atkreipiamas dėmesys į senstančią visuomenę ir jos vietą sveikatingumo srityje.

„Sportą ir sveikatingumą esame pratę sieti su jaunyste, grožiu, atletiškumu, tačiau yra ir kita sveikatingumo dalis – tai senjorų grupė. Mažai arba labai siaurai apie tai kalbame, kokia nauda iš to valstybei, kiek lėšų, ligų ir ankstyvų mirčių galime sumažinti, jei įprastinę, pasyviąją kasdienę senjorų elgseną keistume aktyvesne, – kalbėjo V. Garastas, – man, sulaukusiam 85 metų, smagu su vyresniais žmonėmis pasidalinti savo kasdiene patirtimi: būtinai kasdien išeikite į lauką, pasivaikščiokite, jei galite nesinaudokite liftu, nepasiduokite blogų naujienų srautui, ieškokite pozityvo, dažniau šypsokitės. Tai labai naudingos priemonės, kurios gali pagerinti kasdieninę nuotaiką ir teigiamą nusiteikimą.“

VLK vadovas A. Baliukevičius padėkojo už galimybę būti partneriais svarbiame EK projekte ir pastebėjo, kad žmonės pradėjo ne tik daugiau judėti, bet lygiai taip pat aktyviai domėtis privalomojo sveikatos draudimo naujienomis.

„Vien 2016 metais ligonių kasos atsakė į daugiau nei 620 tūkstančių gyventojų klausimų – 5 procentais daugiau nei užpernai. Džiugu, kad gyventojams rūpi žinoti tai, kokia sveikatos priežiūra jiems yra garantuojama šalies gydymo įstaigose. Ir toliau kviečiu visais rūpimais klausimais aktyviai kreiptis į ligonių kasų specialistus. Priminsiu, kad tai galima padaryti el. pašto adresu info@vlk.lt, taip pat ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888 arba atvykus į bet kurią Teritorinę ligonių kasą. Jose, beje, taip pat išvysite „BEACTIVE“ akcijos stendus“, – kvietė VLK vadovas.

Pirmosios prie projekto „BEACTIVE“ prisijungusios sveikatos priežiūros įstaigos VUL Santaros klinikų vadovas prof. Kęstutis Strupas atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje jau daugiau nei dešimtmetį vykdoma Širdies ir kraujagyslių prevencijos programa, kurioje aktyviai dalyvauja tiek Santaros klinikų šeimos gydytojai, tiek specialistai, taip pat inicijuojami ir kiti projektai, kurie prisideda prie geresnės žmonių sveikatos būklės.

„Pavyzdžiui, 2004–2007 m. VUL Santaros klinikose vykdytas ypatingai sėkmingas ir didelio pripažinimo tiek Lietuvoje, tiek pasaulio arenoje sulaukęs Rytų Lietuvos kardiologijos projektas. Jo iniciatorius, sumanytojas ir kūrėjas – prof. habil. dr. Aleksandras Laucevičius drauge su komanda mirštamumą nuo miokardo infarkto Rytų Lietuvoje sumažino nuo 27 iki 9 proc. Sudėtinė projekto dalis yra ir buvo Širdies ir kraujagyslių prevencijos programa. Deja, šios ligos vis dar yra pagrindinė ir svarbiausia ankstyvos mirties priežastis ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pagal programą, nepakankamas fizinis aktyvumas nustatytas beveik 50 proc. pacientų,. Iš kurių vyrai buvo fiziškai aktyvesni nei moterys (virš 54 proc. moterų ir virš 43 proc. vyrų buvo nepakankamai aktyvūs“, – teigia K. Strupas.

„Mums, kaip projekto nacionaliniams koordinatoriams, ambasadorių programa yra labai svarbi, todėl šiandien ypač džiaugiuosi, kad visos šios programos grandys: tiek Sveikatos apsaugos ministerija, tiek Valstybinė ligonių kasa, tiek gerbiamas Vladas Garastas labai geranoriškai su visokeriopa pagalba jungiasi prie akcijos įgyvendinimo. Tai iš tiesų rodo, kad tikslinė grupė – senjorai – tampa vis aktualesne ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos visuomenės grupe, kuriai reikia priminti, keisti arba formuoti aktyvios senatvės elgsenos įpročius“ – pabrėžė Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas Algis Vasiliauskas.

Projekto „BEACTIVE“ tikslas – skatinti visus žmones, nepriklausomai nuo jų amžiaus, profesijos ar sportiškumo, būti aktyviais. Kampanija siekiama suburti gyventojus, valdžios institucijas, įvairius sporto judėjimus, pilietinės visuomenės organizacijas ir privatųjį sektorių aptarti idėjas ir bendradarbiauti, kad kuo daugiau europiečių sportuotų ir būtų fiziškai aktyvūs.

Projekto „BEACTIVE“ ambasadorių programa Lietuvos gydymo įstaigose vyks iki spalio 31 dienos.