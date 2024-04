Norint kelionę traukiniu paversti kuo sklandesne – geriausia iš anksto ją susiplanuoti: peržiūrėti traukinių tvarkaraštį, išsirinkti sau tinkamą laiką, iš anksto įsigyti bilietą, apgalvoti savo bagažo turinį.

O tam, kad keliauti būtų vienas malonumas, bendrovė „LTG Link“ dalijasi ir dar keliais svarbiais patarimais, kurie pravers tiek pradedantiems, tiek patyrusiems traukiniautojams.

Modesta Gusarovienė, keleivių vežimo bendrovės „LTG Link“ verslo vystymo ir rinkodaros vadovė, sako, kad lietuviai jau pratinasi keliones traukiniu planuoti iš anksto. Ypač keliaujant tolimesnių kelionių maršrutais: iš Vilniaus į Klaipėdą, Rygą ar Varšuvą.

„Norint keliauti be streso ir nesukti galvos, ar į norimą reisą bus laisvų vietų savaitgalį ar per šventes, rekomenduojame kelionės bilietais pasirūpinti iš anksto. Na, o jeigu traukiniaujate kasdien, ar kelis kartus per savaitę – vertėtų pagalvoti apie terminuotus bilietus – taip dar ir sutaupysite“, – teigia M. Gusarovienė.

M. Gusarovienė dalijasi ir daugiau naudingų patarimų, kurie pravers planuojantiems kelionę traukiniu.

Nepalikite visko paskutinei minutei. Tam, kad išvengtumėte nesklandumų, kelionę traukiniu planuokite iš anksto. Pasitikrinkite tvarkaraštį, susiraskite norimą maršrutą, tinkamą laiką, įsigykite bilietus. Tai ypač aktualu šiltuoju metų laiku, kai keleivių srautas stipriai išauga. Įvykdžius šiuos žingsnius – beliks tik atsipalaiduoti ir mėgautis savo išvyka.

Traukiniauti su draugais – pigiau. Keliauti su grupe artimųjų ar draugų – ne tik smagu, bet ir praktiška. Ar žinojote, kad perkant grupinius kelionės bilietus galima sutaupyti? Nuolaidos pradedamos taikyti grupėms nuo vos 3 asmenų. Didėjant keliautojų skaičiui – taikomos vis didesnės nuolaidos. Žinoma, ši akcija galioja tik grupėms važiuojančioms tą pačią dieną, tuo pačiu traukiniu ir maršrutu.

Jungtinis bilietas – ir traukiniui, ir viešajam transportui. Dar viena gudrybė, kuri padės sutaupyti laiko ir pinigų – jungtinis traukinio ir viešojo transporto bilietas. Įsigijus tokį bilietą tam tikrą laiką galėsite naudotis jau trijų miestų: Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos viešuoju transportu. Tai – dar vienas patogus ir paprastas būdas savo kelionę paversti kuo komfortiškesne.

Apgalvokite bagažo turinį. Keliaujant traukiniu su savimi galima pasiimt net 35 kg nemokamo bagažo. Be to, kaip rankinį bagažą leidžiama vežti paspirtukus, riedžius, vežimėlius ir kitus panašaus pobūdžio daiktus. Vis tik, norint neapsikrauti – rekomenduojama iš anksto apgalvoti kelionei reikalingų daiktų sąrašą. Didelio svorio krepšį gali būti dar ir labai sunku pakelti, todėl vykstant į kelionę geriau rinktis lagaminą ar kuprinę, kurią būtų lengva nešti.

Skirkite laiko savo pomėgiams. Daugelis traukiniautojų džiaugiasi, kad traukinyje gali atsijungti nuo išmaniųjų įrenginių ir skaityti knygą, žaisti žaidimus, kalbėtis ar tiesiog atsipalaiduoti bei stebėti, kaip pro langą keičiasi vaizdai. Vis dėlto, jei panorėsite pažiūrėti mėgstamą serialą ar pasiklausyti muzikos – nepamirškite ausinių ir pasikraukite įrenginius iš anksto. O daugelyje traukinių ir tai nebus problema – juos galėsite įkrauti kelionės metu.

Ilgesnių kelionių metu neliksite alkani. Planuojant ilgesnę kelionę traukiniu, pravartu žinoti, kad užkandžių galima įsigyti ir traukiniuose. Ruošiantis kelionei galima ne tik peržiūrėti siūlomą užkandžių meniu interneto svetainėje, bet ir iš anksto užsisakyti maisto paketą.

Į stotį atvykite anksčiau. Svarbu susiplanuoti ne tik kelionę traukiniu, bet ir maršrutą iki jo. Rekomenduojama į stotį atvykti bent 10 min. anksčiau. Tuomet turėsite laiko susirasti savo peroną, vietą traukinyje ir neskubėdami įsitaisyti. Be to, kai kuriose stotyse yra įrengtos poilsio erdvės, kavinės, kuriose prieš kelionę galite išgerti puodelį kavos ar arbatos.

Traukiniaukite ne tik laisvalaikiu, bet ir į darbą. Pastaruoju metu darbo reikalais traukiniaujančių žmonių ratą augina noras keliauti tvariau ir patogiau. „LTG Link“ duomenimis, praėjusių metų pabaigoje atsiradus maršrutui Vilnius–Ryga–Vilnius, ypač padaugėjo įmonių, turinčių atstovybes Latvijoje, kurios rūpinasi savo darbuotojų kelionėmis į darbą traukiniu.

Keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ yra LTG grupės dalis. Įmonė teikia tvaraus viešojo susisiekimo geležinkelių transportu paslaugas Lietuvoje ir užsienyje. „LTG Link“ siekia kurti patogesnių kelionių patirtį visiems klientams bei skatinti žmones dažniau rinktis tvaresnį geležinkelių transportą ir taip prisidėti prie transporto poveikio aplinkai mažinimo. Bendrovės pervežamų klientų skaičius pastaraisiais metais auga ir 2023 m. pasiekė apie 5 mln. keleivių, t. y. maždaug 7 proc. daugiau nei 2022 metais tuo pačiu laikotarpiu. 4,7 mln. iš šių keleivių keliavo Lietuvos vidaus maršrutais.