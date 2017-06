Šiukšlynų milijonieriai: suirutė Marijampolėje ir verslininkus užstojęs „tvarkiečių“ viceministras

15min tęsia pasakojimų ciklą apie „šiukšlynų milijonierius“ ir tai, kaip jie pastatė ir valdo atliekų rūšiavimo gamyklas Lietuvoje. Šiandien keliaujame į Marijampolę. Ten ne pirmą kartą nustatoma, jog gamyklą valdanti „šiukšlynų milijonierių“ įmonė nevykdo savo įsipareigojimų. Vieną kartą verslininkus išgelbėjo tuomečio „tvarkiečių“ viceministro įsikišimas, tačiau dabar juodi debesys virš bendrovės kaupiasi vėl.

Marijampolėje viešųjų pirkimų konkursą mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA) įrenginių statybai laimėjo įmonė „NEG Recycling“. Iš viso MBA gamyklą norėjo statyti 4 dalyviai. Dviejų tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti, nes jie neatitiko pirkimo dokumentuose numatytų reikalavimų. Konkurse dalyvauti liko du dalyviai. Nugalėtojas šiame konkurse buvo renkamas ne pagal mažiausią kainą, o pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. „NEG Recycling“ pasiūlymas surinko net 99,41 balo, buvo kone tobulas ir smarkiai pralenkė konkurentę. Konkurso vertė – 9,5 milijono eurų.

Be gamyklos pastatymo, su „NEG Recycling“ kaip su gamyklos operatoriumi buvo pasirašyta ir 10-ies metų sutartis, bendrovė turi dešimtmetį valdyti gamyklą. Tuomet Marijampolėje ir prasidėjo problemos, nes Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC) jau ne pirmą kartą nustato, jog įmonė nevykdo savo įsipareigojimų, kalbama apie galimą sutarties su ja nutraukimą. Pati įmonė teigia, kad įsipareigojimų nevykdo dėl objektyvių priežasčių. 15min jau ne kartą rašė apie atliekų rūšiavimo gamyklų statybas visoje Lietuvoje. Specialiame žemėlapyje galite pamatyti, jog net septynios iš dešimties gamyklų yra susijusios su saujele verslininkų.

Registrų centro duomenimis, dabar įmonę „NEG Recycling“ valdo 15min jau aprašyti „šiukšlynų milijonieriai“: su „Tvarkos ir teisingumo“ partijos lyderiu Rolandu Paksu siejamas Vytautas Banys, „AEnergija“, „New energy group“ ir „Segestra“. Įmonę „AEnergija“ valdo Tautvilis Paulius Jurėnas, „New energy group“ akcininkas – Saulius Velička, bendrovę „Segestra“ per dar kelias įmones valdo baltarusis Siarhei Parfenchyk. Anksčiau, 2014 ir 2016 metais, įmonės akcininkų sąraše per bendrovę „Natila“ buvo ir Adolfas Ginaitis, bet vėliau jo valdančioje struktūroje neliko.

Sutartį gelbėjo viceministras

Dar 2016 metais dėl įsipareigojimų nevykdymo apskrities atliekų tvarkymo centras norėjo nutraukti sutartį su „NEG Recycling“. Priežastys buvo tokios, kad nors bendrovė tris kartus pratęsus terminą pastatė MBA gamyklą ir pradėjo ją eksploatuoti, įmonė laiku nepateikė reikiamų dokumentų: draudimo laidavimo, turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo garantijas užtikrinančių dokumentų.

15min turimame 2016 liepos 19 dienos Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro pasitarimo protokole rašoma: „Atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas teigė, kad „NEG Recycling“ naudojosi MBA įrenginiais, tačiau šios bendrovės veikla buvo neatsakinga. <…> „NEG Recycling“ raštu keletą kartų buvo prašoma pateikti reikiamus dokumentus, jai pateikti oficialūs reikalavimai. Nesulaukus deramo atsako, siekiant apginti viešąjį interesą ir išvengti neatsakingo naudojimosi savivaldybių turtu, bendrovei buvo pranešta, kad sutartis yra nutraukiama.“

Tačiau tada, pasak posėdžio protokolo, įsijungė tuometis aplinkos viceministras iš „Tvarkos ir teisingumo“ partijos Algirdas Genevičius, kuris rekomendavo atliekų tvarkymo centrui taikiai susitarti su bendrove ir sutarties nenutraukti. „Aplinkos ministerijoje vyko pasitarimas, sukviestas viceministro A.Genevičiaus. Nors Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras savo pozicijos neketino keisti, kol „NEG Recycling“ neįvykdys savo sutartinių įsipareigojimų, tačiau pasitarime buvo rekomenduota, kad rangovui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, tikslinga būtų sudaryti taikos sutartį“, – rašoma pasitarimo protokole.

Vis dėlto atliekų tvarkymo centro direktorius nelabai džiaugėsi minėta rekomendacija, nes pasitarime teigė, kad įmone yra sunku pasitikėti: „A.Bagušinskas pabrėžė, kad savo veiksmus nutraukti sutartį su įsipareigojimų nesilaikančiu operatoriumi laiko visiškai teisėtais. Jis akcentavo, kad iniciatyva dėl taikos sutarties atsirado pasitarime Aplinkos ministerijoje, kuriam vadovavo A.Genevičius. A.Bagušinskas sakė, kad jau statant MBA ne vieną kartą buvo kilusių abejonių dėl „NEG Recycling“ partnerystės patikimumo. Jis nurodė, kad ir dabar pasitikėti operatoriumi yra sunku, nes viešojoje erdvėje nuolat skleidžiama informacija apie rangovams pateikiamus teisminius ieškinius.“

Vis dėlto, 2016 metais buvo paklausyta Aplinkos ministerijos rekomendacijų ir priimtas sprendimas susitarti su „NEG Recycling“ taikiai ir sutarties nenutraukti.

Dabar vėl atsirado sutarties nutraukimo grėsmė

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius A.Bagušinskas 15min teigė, kad dabar problemų atsiranda dar daugiau. Jo teigimu, nors dar 2016 metais su įmone buvo sudaryta taikos sutartis, dabar vėl kyla grėsmė, kad ji bus nutraukta, nes įmonė įsipareigojimų nevykdo. „Dabar ryškėja problemos su ta gamykla, jie nevykdo sutartinių įsipareigojimų, kaip tik siunčiame jiems raštus. Nėra vykdomi konkretūs sutartiniai įsipareigojimai, kurie buvo įrašyti. Sutartyje įrašyta, kad jie turi iš mišrių komunalinių atliekų atrinkti ne mažiau nei 10 proc. antrinių žaliavų. O jie atrenka 1,5-3,1 proc.

Mes kas ketvirtį darome patikrinimą mišrių komunalinių atliekų sudėties. Yra nustatoma, kad tų antrinių žaliavų kiekis svyruoja nuo 15 iki 19 proc. Reiškia, jų tikrai yra. Nes neseniai patikrinom vadinamosios degios frakcijos, kurią jie pagamino, sudėtį. Plėšėme pakus ir matėme, kad ten irgi apie 13 proc. yra antrinių žaliavų. Jie tikrai turi galimybes dėl antrinių žaliavų, bet įsipareigojimas nėra vykdomas ir tai yra problema. Jie teisinasi, kad nėra kaip realizuoti, bet tai kam tada gamykla yra?“, – klausė A.Bagušinskas.

Jis teigė, kad vėl kyla grėsmė dėl sutarties nutraukimo: „Mes siunčiame raštus ir įspėjame, kad jie nuo įmonės veiklos pradžios nė vieną mėnesį nevykdė vieno iš sutartinių įsipareigojimų. Manau, kad tai gali grėsti sutarties nutraukimu. Kodėl mes turime mokėti pinigus už tai, kad jie dirba be atsakomybės? Be to, ryškėja ir dar daugiau problemų.“ 15min viename iš ciklo „Šiukšlynų milijonieriai“ tekstų išsamiai aprašė šią problemą, kai už šimtus milijonų eurų pastatytos atliekų rūšiavimo gamyklos, kurios neveikia taip, kaip turėtų.

„NEG Recycling“: reikalavimų įvykdyti neįmanoma

„NEG Recycling“ vadovas Mindaugas Venskus 15min teigė, kad reikalavimo atrinkti ir perdirbimui atiduoti bent 10 proc. antrinių žaliavų įgyvendinti yra tiesiog neįmanoma, jis pripažino, kad dabar atrenkama mažiau žaliavų. „Kaip matome iš pačių šio projekto tikslų – Marijampolės MBA įrenginių pagrindinė užduotis yra apdoroti į sąvartyną patenkančias bioskaidžias atliekas, bei gaminti energetinį kurą.

Jis taip pat teigė, kad organizuojant konkursus dėl MBA statybos buvo žinoma, jog greitai startuos užstato sistema, o tai sumažino antrinių žaliavų kiekį bendrame atliekų sraute: „Nesutinkame su teiginiais dėl neva nevykdomų sutarties įsipareigojimų. Dėl susiklosčiusios situacijos – mažesnio nei planuota mechaninio rūšiavimo atliekų kiekio – kaip tik pirmiausia kenčia pati UAB „NEG Recycling“, negaudama ženklios dalies savo suplanuotų pajamų. Taip pat manome, kad žinodamas apie rengiamus pirminės antrinių žaliavų sistemos plėtros bei taromatų įrengimo planus, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ galimai klaidingai nurodė atliekų srautus bei sudėtis 2013 m. rengtame konkurse, ir tokiu būdu gavo geresnį pasiūlymą 10 metų operavimo darbams atlikti.“ Panašias priežastis vardino ir vienas iš „NEG Recycling“ akcininkų, kuris yra susijęs su keliomis MBA gamyklomis Lietuvoje, V.Banys.

„NEG Recycling“ nėra mano valdoma įmonė. Ši įmonė yra dviejų – Šiaulių ir Marijampolės MBA gamyklų operatorė. Kiek man žinoma, įmonė visus savo įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartis vykdo tinkamai. Mano žiniomis, Marijampolės atveju tiekiamas atliekų kiekis yra mažesnis, nei projektinis, jų sudėtis taip pat ženkliai kitokia, nei buvo numatyta pirkimo dokumentuose. Reikia nepamiršti ir to, kad nuo 2016 m. pradėjo veikti užstato sistema, kas nebuvo įvertinta nei pirkimo dokumentuose, nei teikiant pasiūlymus“, – 15min komentavo V.Banys.

Taip pat 15min turimi susirašinėjimai tarp „NEG Recycling“ ir Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro bei jo valdybos rodo, kad „NEG Recycling“ tuos pačius argumentus išdėstė atsakyme į atliekų tvarkymo centro pretenzijas 2017 metų gegužę. Daugiau apie tai, kas pasipelnė iš atliekų rūšiavimo gamyklų ir koks yra jų efektyvumas, skaitykite kituose 15min rašiniuose.

