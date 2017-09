L. Kukuraitis: „Senjorams turiu dvi geras žinias – pensijos spalį vidutiniškai didės apie 13 eurų, nuo sausio dar apie 29 eurus“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengia Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo numatoma nuo šių metų spalio padidinti valstybinę socialinio draudimo bazinę pensiją 10 eurų (nuo 120 Eur iki 130 Eur). Vidutinė senatvės pensija, paskirta turint būtinąjį stažą, padidės apie 13 eurų.

„Vyresnio amžiaus žmonės – viena socialiai jautriausių visuomenės grupių, kuriems reikia ypatingos ir visokeriopos pagalbos. Svarus žingsnis – tai pensijų didinimas. Šiandien mūsų senjorams turiu dvi geras žinias – pensijos spalį vidutiniškai didės apie 13 eurų, nuo sausio – dar apie 29 eurus. Tad apie 600 tūkstančių senjorų sulauks didesnių pensijų. Vidutinė senatvės pensija šalies senjorui turėtų didėti 42 eurais“, – sako ministras Linas Kukuraitis.

Dėl bazinės pensijos padidinimo taip pat padidės apie 7 tūkst. pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, mokamos neįgaliesiems, tapusiems tokiais privalomosios karo tarnybos Lietuvos kariuomenėje ar karinių mokymų metu, taip pat pareigūnų ir karių valstybinių pensijų priedas už tarnybą.

Šiam bazinės pensijos didinimui iš „Sodros“ biudžeto 2017 metais prireiks apie 31 mln. eurų, iš valstybės biudžeto bazinės pensijos padidinimas 2017 metais papildomai pareikalaus apie 142 tūkst. eurų.

Taip pat nuo 2018 m. sausio 1 d. socialinio draudimo pensijos bus perskaičiuojamos pagal naujas pensijų apskaičiavimo taisykles ir indeksuojamos, atsižvelgiant į darbo užmokesčio fondo pokyčius (numatoma jas indeksuoti 7 proc.). Dėl to vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu didės apie 29 eurus. Be to, nuo 2018 m. bus pradėtas indeksuoti ir našlių pensijų bazinis dydis.

Bendrai vidutinė senatvės pensija padidės (dėl padidinimo nuo spalio ir indeksavimo nuo sausio lyginant rugsėjo mėn. ir 2017 m. sausio mėn. dydžius) apie 42,44 euro.

Visais atvejais pensijos didės individualiai: daugiau socialinio draudimo stažo įgijusiems asmenims didėjimas bus ryškesnis, mažiau – mažesnis.

SADM informacija