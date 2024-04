Pasinaudodama pavežėjo paslaugomis, ukrainietė mėgino iš Marijampolės į Lenkiją neteisėtai nugabenti Šri Lankos pilietį. Tačiau šį jos planą suardė sąmoningas lietuvis, besiverčiantis pavėžėjimo paslaugomis. Apie įtarimą jam sukėlusius klientus jis pranešė VSAT pareigūnams.

Trečiadienį ryte VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai patruliavo kelyje Marijampolė–Suvalkai ties Salaperaugio kaimu (Kalvarijos sav.). Čia einantis kelias veda tiesiai į Lenkiją.

Prie patruliuojančių pasieniečių stabtelėjo automobilis „Toyota“ lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jo vairuotojas VSAT pareigūnus informavo apie vežamus du įtartinus keleivius.

Kalvarijos pasieniečiai ėmėsi patikros veiksmų. Netrukus išsiaiškinta, jog tai 27-erių Ukrainos pilietė ir 34-erių vyras iš Šri Lankos. Pastarasis VSAT pareigūnams pateikė Latvijos Užsieniečių registracijos centro pažymėjimą. Paaiškėjo, kad jis yra pasiprašęs prieglobsčio Latvijoje, todėl, kol nagrinėjamas jo prašymas, neturėjo teisės iš ten išvykti.

Išsiaiškinus įvykio aplinkybes, sulaikytas migrantas bus perduotas Latvijos pasieniečiams.

Vairuotojas Kalvarijos užkardos pareigūnams paaiškino, kad gavo iškvietimą iš Marijampolės geležinkelio stoties į Suvalkus nuvežti du keleivius. Apklausę liudytoju, VSAT pareigūnai pavėžėją paleido.

Tyrimo metu paaiškėjo, jog Šri Lankos pilietis į Latviją pateko, neteisėtai kirtęs sieną iš Baltarusijos. Pasinaudodamas Ukrainos pilietės paslaugomis, jis iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 6 metų. Be to, gali būti konfiskuota ir transporto priemonė, kuria buvo gabenti neteisėti migrantai.

Ukrainos pilietei trečiadienį buvo paskirta kardomoji priemonė – užstatas.

VSAT pareigūnai yra nustatę ne vieną atvejį, kai neteisėti migrantai iš Latvijos į Lenkiją keliauja naudodamiesi taksi ar pavėžėjų paslaugomis. Trečiadienio įvykis rodo, jog esama sąžiningų ir pilietiškų pavėžėjų, kuriems ne vis vien, ką gabenti.