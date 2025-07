Vasarą traukiame į gamtą – arčiau savo šaknų, ieškodami ramybės, norėdami pailsėti, o neretai ir pasigrožėti mus supančia aplinka. Valstybinių miškų urėdijos miškininkai kviečia iškeisti miestą į mišką ir įkvėpti gamtos.

VMU prižiūri ir puoselėja daugiau nei 1000 visuomenei skirtų rekreacinių objektų visoje Lietuvoje: pažintinius takus ir pažintinius kompleksus, stovyklavietes, poilsiavietes, apžvalgos aikšteles, atokvėpio vietas – daugybę įvairių lankytinų vietų, kuriose galima daugiau sužinoti apie šalies istoriją, pagilinti žinias apie gamtą ar tiesiog pasidžiaugti nuostabiais vaizdais stovyklaujant ar vaikštinėjant gryname ore.

Daugiau nei 1000 vietų pažinti gamtą

Valstybinių miškų urėdija, prižiūrinti ir puoselėjanti 1102 šalies miškuose įkurtus rekreacinius objektus: pažintinius takus, stovyklavietes, poilsiavietes, informacinius centrus ir išskirtines lankytinas vietas, kviečia daugiau laiko praleisti gamtoje ir aplankyti dar nematytas ar jau spėtas pamilti poilsio vietas.

Visi valstybiniai miškai, patikėjimo teise valdomi VMU, yra visų šalies piliečių turtas, o juose esantys rekreaciniai objektai – skirti ir laisvai prieinami visuomenei. Miškininkai visuomet rūpinasi visuomeniniam naudojimui skirtų objektų įrengimu ir priežiūra, o nemaža dalis drožinių, suoliukų ir kitų objektų Lietuvos miškuose yra sukurti pačių miškininkų rankomis.

Vietą poilsiui ar aktyviam laisvalaikio praleidimui gamtoje ras kiekvienas, bet kuriame Lietuvos kampelyje. Nuo legendomis apipintų Lopaičių, kur miškininkų įrengtas takas kviečia iš arčiau pažinti Žemaitijos istoriją, iki pelkėmis ir ežerėliais kerinčio Varnikų botaninio-zoologinio draustinio pažintinio tako, išskirtinės Dubravos rezervatinės apyrubės ar šimtų piknikui ir poilsiui nuo miesto šurmulio miškininkų įrengtų ir nuolat prižiūrimų atokvėpio, poilsio, stovyklavimo vietų.

Miškininkai kviečia žygiuoti takais, gerėtis vaizdais apžvalgos aikštelėse, geriau pažinti gamtą bei miškus stovyklaujant ir ilsintis atokvėpio vietose. Norintys daugiau sužinoti apie VMU prižiūrimus ir puoselėjamus rekreacinius objektus ar iš anksto susiplanuoti kelionės maršrutą, VMU internetiniame tinklapyje gali rasti rekreacinių objektų žemėlapį, skirtą visuomenei. Jame kiekvienas ras vietą, kurią galėtų patyrinėti ir pažinti iš arčiau. Žemėlapyje aiškiai, skiriamaisiais ženklais, sužymėti VMU prižiūrimi rekreaciniai objektai, pateikiami ne tik jų pavadinimai, bet ir tiksli lokacija ir lankymosi laikas (kai lankymosi valandos yra nustatytos), trumpi aprašymai bei nuotraukos. Informacija apie įmonės prižiūrimus rekreacinius objektus yra vienoje vietoje ir nuolat atnaujinama: https://vmu.lt/visuomenei/

Net 4 informaciniai centrai Lietuvoje

VMU puoselėja ne tik pažintinius takus ar poilsiavietes – pažinti gamtą ir mišką galite išskirtiniuose informaciniuose centruose. Štai Druskininkų miesto pakrašty, pušų apsupty, lankytojų laukia miškininko, profesoriaus, išradėjo Algirdo Valavičiaus iniciatyva 1971 m. įkurtas išskirtinės architektūros statinys – VMU miškininkų puoselėjamas miško muziejus „Girios aidas“, jau tapęs traukos tašku žmonėms iš visos Lietuvos.

Tai vieta, kur peržengus slenkstį patenki į gamtos pasaulį. Ekspozicijose miško gyvenimas tarsi atgyja kartu su besikeičiančiais metų laikais ir vaizdingai pasakoja apie miško žvėris, paukščius bei augmeniją. Informacinio centro svečių taip pat laukia meninių medžio darbų parodos, senosios miškininkystės įrankių ekspozicijos, kuriose galima iš arčiau susipažinti su miškininkų veikla.

Lankytojus sudomins muziejuje esantys įvairūs interaktyvūs žaidimai, juose galima pasitikrinti savo žinias apie gamtą. Be to, šalia muziejaus ramybe alsuoja parkas, kuriame galima pasivaikščioti pažintiniame dekoratyvinių augalų take, pasigrožėti garsių tautodailininkų skulptūromis. Patys mažiausieji ras smagiam laisvalaikiui skirtą žaidimų aikštelę. Vienas svarbiausių „Girios aido“ tikslų – supažindinti visuomenę su mišku, jo gyvastimi bei svarba, taip pat sukurti ryšį tarp gamtos ir žmogaus.

Dėmesį patrauks ir miškininkystės istoriją menantis, miškininkų darbo ypatumus ir net kultūrinę veiklą pristatantis Kazlų Rūdos miško informacinis centras – puiki vieta susipažinti su miškininkų bei vietos krašto istorija. Muziejuje susipažinsite su įžymiausiais miškininkais ar urėdijos veikla, rasite informatyvią bei įdomią miško augmenijos ir gyvūnijos ekspoziciją, kurią sukūrė Tado Ivanausko muziejaus taksidermistai. Be to, šis informacinis centras išskirtinis ir tuo, kad jame veikia mokomoji klasė, kurioje galima išgirsti apie miško auginimą, miško teikiamą naudą ir net įgyti žinių, kaip teisingai prižiūrėti mišką.

Norintiems pamatyti stambiausius Europoje gyvenančius laukinius gyvūnus – stumbrus – būtina aplankyti Pašilių stumbryną! Po rekonstrukcijos 2023 m. duris atvėrusiame, netoli Panevėžio esančiame stumbryne lankytojai turi išskirtinę galimybę iš arti stebėti stumbrus, gyvenančius jiems sukurtomis artimomis natūraliai aplinkai gyvenimo sąlygomis. Pašilių stumbrynas užima beveik 50 hektarų aptvertą plotą, kurio didžioji dalis apaugusi mišku – tai pirmasis Lietuvoje stumbrynas, veikiantis daugiau nei pusę amžiaus.

Lankytojai gali stebėti stumbrus nuo specialios apžvalgos aikštelės, pasivaikščioti pažintiniu Pašilių stumbryno taku, naudotis laužaviete ir poilsio suolais. Na, o kiekvieną rudenį Pašilių stumbryne yra organizuojamas išskirtinis renginys regiono moksleiviams ir darželinukams – Stumbriukų krikštynos, kurio metu suteikiami vardai tais metais gimusiems stumbrų jaunikliams.

Žemaitijoje besilankantiems pravartu užsukti į miškininkų įkurtą Žvėrinčių, esantį VMU Telšių regioninio padalinio Ubiškės girininkijoje. Jame galite praleisti ištisą dieną dairydamiesi į danielius, muflonus, elnius, stumbrus, lūšis ir čia gyvenančius didžiuosius apuokus, taip pat susipažinsite su tarpane ir žemaituke.

Gyvūnai Žvėrinčiuje gyvena natūralioje aplinkoje – milžiniški aptvarai išsidėstę net 70 hektarų plote. Karštą vasaros dieną žvėrys ieško pavėsio, slepiasi tankmėje, tačiau čia turėsite išskirtinę galimybę pamatyti, kaip gyvūnai elgiasi gyvendami natūraliomis gamtos sąlygomis. Be galimybės susipažinti su laukiniais gyvūnais, vienas iš šio rekreacinio objekto tikslų yra įgyvendinti Stumbrų apsaugos plano sprendinius – perlaikyti laisvėje sugautus stumbrus iki jų perkėlimo į Dzūkijos nacionaliniame parke esantį stumbryną.

Siekiant suteikti ir garantuoti geriausias lankymosi patirtis visuose rekreaciniuose objektuose, miškininkai kasmet vykdo objektų apžiūrą ir atnaujinimą. Pravartu paminėti ir tai, kad nuo 2022 m. pradėtas kurti vieningas ir modernus VMU rekreacinių objektų stilius. Šiemet nauju, vieningu stiliumi bus atnaujinti net 54 rekreaciniai objektai.

Rekreacinių objektų tvarkymui VMU kasmet skiria vis daugiau lėšų – 2024 m. skirta 1,5 mln. Eur rekreacinių objektų atnaujinimui ir statybai. 2025 m. tam planuojama investuoti 1,8 mln. Eur. Augantys skaičiai rodo, kad miškininkams svarbu suteikti visuomenei patogias ir saugias sąlygas pažinti ir grožėti mūsų šalies miškais.

Iškeisk miesto šurmulį į ošiančius miškus! Atrask ir pažink daugiau nei 1000 rekreacinių objektų visoje Lietuvoje!