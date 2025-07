Marijampolės geležinkelio stotis šiemet pasitinka šimtmetį – garbingą ir prasmingą jubiliejų. Išskirtinio architekto Edmundo Alfonso Fryko suprojektuotas stoties pastatas iki šiol traukia akį savo ankstyvojo modernizmo estetika – puošniais fasadais, aptakiomis linijomis ir subtiliais dekoratyviniais akcentais. Lyg laikui nepaklūstanti meno šventovė stotis tapo įkvėpimu naujam kūrybiniam dialogui.

Būtent čia vakar prasidėjo tapybos pleneras „Šimtmečio atspindžiai: stotis – mene“, sukvietęs net 15 menininkų pajusti stoties dvasią ir perteikti ją savo darbuose. Plenero atidarymas tapo meninio proceso pradžia, gražiai primindamas, kad tikrasis grožis slypi tame, ką perduodame vieni kitiems per žvilgsnį, per spalvą, per kūrybą.

Šventė prasidėjo gyva ekskursija po šimtametės stoties erdves. Kiekvienas kampelis atvėrė ne tik architektūros grožį, bet ir tylų laikmečių šnabždesį. Menininkai vaikščiojo senais koridoriais, prisiminė istoriją, apžiūrėjo patalpas, kuriose artimiausiomis dienomis virs kūryba.

Erdvėse skambėjo pokalbiai – natūralūs, gyvi, persmelkti idėjų, įkvėpimo ir meniškos vizijos. Čia, kur anksčiau skubėjo keleiviai, dabar gims tapybos darbai. Į akvarelės potėpį įsilies praėjusių laikų alsavimas, o spalvose atgis architektūriniai siluetai, detalės, nuotaikos.

Istorijos ir architektūros įkvėptus menininkų darbus bus galima išvysti plenero uždarymo metu – jau šį ketvirtadienį, liepos 17 d. 17.30 val. Tai – puiki proga pamatyti, kaip per spalvą ir formą atgimsta šimtametė stotis menininkų akimis. Iš karto po plenero uždarymo, 18 val., vyks įdomi diskusija „Marijampolės geležinkelio stotis šimtmečio perspektyvoje“. Kviečiame visus į susitikimą su menu ir istorija!