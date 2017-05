Nuteisti juridinis asmuo ir jo vadovas

Trečiadienį Kauno apygardos teismas paskelbė nuosprendį UAB „Medonos mėsa“ direktoriui G. M. (61 m.) už didelės vertės svetimo turto pasisavinimą, mokesčių nesumokėjimą ir apgaulingą apskaitos tvarkymą, o UAB „Medonos mėsa“ – už mokesčių nesumokėjimą.

G. M. pripažintas kaltu dėl to, kad būdamas UAB „Medonos mėsa“ direktoriumi ir tuo metu atlikdamas kasininko pareigas, nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d. iš bendrovės kasos paėmė 2 067 623,42 Lt (598 825,13 Eur), nepateikė dokumentų, pateisinančių šių piniginių lėšų panaudojimą UAB „Medonos mėsa“ veikloje, ir jų į bendrovės kasą negrąžino, tokiu būdu pasisavino jam užimamų pareigų pagrindu patikėtą didelės vertės svetimą turtą ir UAB „Medonos mėsa“ padarė 2 067 623,42 Lt (598 825,13 Eur) turtinę žalą.

Be to, jis pripažintas kaltu dėl to, kad nesumokėjo jam apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL dydžio mokesčių, nors pagal UAB „Medonos mėsa“ buhalterinės apskaitos dokumentus, turėjo finansinių galimybių tai padaryti.

Taip pat jis pripažintas kaltu dar ir dėl to, kad būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, neorganizavo teisės aktų reikalaujamos UAB „Medonos mėsa“ buhalterinės apskaitos tvarkymo, dėl ko negalima iš dalies nustatyti 2008 m. sausio 1–2011 m. spalio 1 d. laikotarpio UAB „Medonos mėsa“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

Šiuo nuosprendžiu UAB „Medonos mėsa“ pripažinta kalta dėl to, kad atstovaujama G. M., kuris eidamas vadovaujančias pareigas – būdamas UAB „Medonos mėsa“ direktoriumi ir turėdamas teisę atstovauti juridiniam asmeniui, priimti sprendimus jo vardu ir kontroliuoti jo veiklą, veikdamas UAB „Medonos mėsa“ vardu, jos naudai ir interesais, nesumokėjo apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL dydžio mokesčių. Nustatyta, kad G. M. veikė UAB „Medonos mėsa“ naudai ir interesais, turėdamas teisę priimti sprendimus juridinio asmens vardu, pateikęs UAB „Medonos mėsa“ deklaracijas, laiku nesumokėjo pagal jas apskaičiuotų daugiau kaip 500 MGL mokesčių po to, kai valstybės įgaliota institucija Marijampolės apskrities VMI priminė apie pareigą sumokėti mokesčius.

Kaltinamasis G. M. dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų kaltu neprisipažino, bet pripažino, jog įmonės buhalterinė apskaita buvo vedama aplaidžiai. Parodė, kad UAB „Medonos mėsa“ grynųjų pinigų nepasisavino: bendrovės lėšos buvo panaudotos įmonei plėsti, o piniginių lėšų trūkumas galėjo atsirasti dėl padarytos apskaitos klaidos. Kas padarė įmonei žalą ir kokia tai suma, pasakyti negalėjo.

Baudžiamojon atsakomybėn traukiamo juridinio asmens UAB „Medonos mėsa“ atstovas advokatas teigė, kad įmonės kaltės nėra. Nėra nustatyta, ar įmonė turėjo galimybių atsiskaityti su VMI, todėl nėra jokio nusikaltimo, susijusio su mokestinės nepriemokos sumokėjimu.

Tačiau Kauno apygardos teismas, ištyręs visus įrodymus, išklausęs liudytojų parodymus, įvertinęs specialistų išvadas ir buhalterinės apskaitos dokumentus, nustatė, kad G. M. ir UAB „Medonos mėsa“ kaltė dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, mokesčių nesumokėjimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo yra įrodyta.

Kaltinamojo G. M. ir baudžiamojon atsakomybėn traukiamo juridinio asmens UAB „Medonos mėsa“ atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

Skiriant bausmes kaltinamajam G. M. buvo atsižvelgta į tai, kad jis padarė vieną sunkų nusikaltimą, vieną apysunkį bei vieną nesunkų nusikaltimus. Savo veiksmais sukėlė pasekmes, dėl kurių jo vadovaujama bendrovė prarado turto, ir tuo padarė žalą visuomenei. Atsižvelgta į sunkaus nusikaltimo mastą, t. y. pasisavinto turto dydį – jis žymiai viršija didelės vertės turto ribą. Kaltinamasis G. M. teistas, tačiau jis ilgą laiką buvo UAB „Medonos mėsa“ pagrindinis vadovas ir akcininkas, jam vadovaujant bendrovėje buvo sukaupta turto, kurį laiką bendrovės veikla buvo sėkminga. Dėl to, teismo vertinimu, bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo. G. M. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams 6 mėnesiams ir 350 MGL (13 181 Eur) bauda. Bausmės vykdymas atidėtas 3 metams, įpareigojant G. M. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, atlyginti turtinę žalą. Jam atimta teisė dirbti vadovaujamą darbą 3 metams.

UAB „Medonos mėsa“ praeityje neteista. Bendrovei Kauno apygardos teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartimi jai iškelta bankroto byla, bendrovė iki šiol nelikviduota. Atsižvelgus į padaryto nusikaltimo sunkumą, mastą, į tai, kad bendrovė yra bankrutuojanti, taigi nėra pagrindo skirti bausmės – juridinio asmens likvidavimo, bendrovei skirta 5 000 MGL (564 900 Eur) bauda.

Kauno apygardos prokuratūros prokuroro pareikštas civilinis ieškinys kaltinamajam G. M. dėl nusikalstama veika juridiniam asmeniui UAB „Medonos mėsa“ padarytos turtinės žalos atlyginimo tenkintas iš dalies – BUAB „Medonos mėsa“ priteista 598 825,13 Eur, o Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos naudai – 111 291,50 Eur turtinės žalos atlyginimo.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Kauno apygardos teismo informacija