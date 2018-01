Šakių politikai skyrė pinigų į skolas klimpstančiai ligoninei, nes bijo ją prarasti

Šakių ligoninei Šakių rajono tarybos posėdžio metu papildomai nuspręsta skirti 30 tūkst. eurų. Sprendimas priimtas, bet diskusijų šiuo klausimu buvo.

Aušrelė Pukinskienė priminė, kad ligoninei jau anksčiau buvo skirta daugiau nei 50 tūkst. eurų, tad ji domėjosi, kam konkrečiai ta suma buvo panaudota. Teiravosi tarybos narė, kam reikalingi ir dabar prašomi 30 tūkst. eurų.

A. Pukinskienė priminė ir tai, kad būtent tokios sumos prašė ir Zanavykų muziejus Amatininkų namo tvarkymui. Tačiau meras aiškino, kad suma su pridėtinės vertės mokesčiu išauga iki 90 tūkst., be to, ir investavus šias lėšas dar bus laukiama 200 tūkst. eurų investicijos. Tad kol kas nuspręsta palaukti ir bandyti pritraukti projektines lėšas. Mero nuomone, be projektinių lėšų savivaldybė tokio projekto, kaip Amatininkų namo sutvarkymas ir įrengimas, įgyvendinti tiesiog nepajėgi. Be to, E. Pilypaitis mano, kad nukreipdami tokias didžiules lėšas vienam kultūros objektui „neatrodytume adekvačiai“.

Pasak Biudžeto ir turto skyriaus vedėjos Egidijos Grigaitienės, ligoninei skirtos lėšos buvo panaudotos įstaigos išlaikymui bei išeitinėms kompensacijoms išmokėti. Meras Edgaras Pilypaitis tikslino, kad taryba, kaip įstaigos steigėja, neturėtų kratytis atsakomybės, o iš įkainio išeitinės kompensacijos, kaip aiškino meras, nerekomenduojamos mokėti ir pagal įstatymą.

Beje, ne vienam tarybos nariui rūpėjo, kodėl siūlymas ligoninei skirti papildomų lėšų nebuvo aptartas visuose komitetuose, o atsirado tik paskutinėmis minutėmis.

Mindaugas Tarnauskas klausė, iš kokių lėšų skiriama 30 tūkst. eurų, o išgirdęs atsakymą, kad iš nevykdytos Regioninės plėtros programos, vėl klausė, kaip bus kitais metais, nes tuomet Regioninės plėtros programos vykdymas bus gana įtemptas. Konkretaus atsakymo nebuvo.

Valdas Stankūnas sakė, kad apskritai tiek daug investuoti į kultūros objektus galbūt net klaida, o Amatininkų namas ir ligoninė tiesiog nepalyginami. „Be Amatininkų namo gyventojai tikrai gali saugiai gyventi“, – sakė jis.

Arvydas Šlėderis akcentavo, kad lėšos yra tiesiog pagalba įstaigai ir užbėgimas įvykiams už akių. Pasak jo, ligoninė 2017-uosius baigė su 14 tūkst. eurų nuostoliu, prognozuojama, kad kitus metus gali tekti užbaigti su 40–50 tūkst. eurų nuostoliu, tad pabrėžė, kad ligoninė ir požiūris į ją turėtų būti prioritetas.

„Žinant ir bendrą šalies strategiją, kas gali paneigti, kad nebus toks laikas, kad tos įstaigos, kurios dirba nuostolingai, neliks už užbraukto brūkšnio ir joms nereikės uždarinėti skyrių?“ – retoriškai klausė tarybos narys.

Jis ragino galvoti apie ateitį, kad paskui nereikėtų uždaryti Chirurgijos skyriaus, panaikinti Reanimacijos ar Vaikų skyrius.

Pasak mero, net ir skirdami 30 tūkst. papildomą finansavimą tarybos nariai tik prisideda, bet nuostolių nedengia.

Eglė Dragūnaitytė svarstė: daug ar mažai lėšų ligoninei skiriama, galima matyti lyginant ne tik su Amatininkų namu, bet ir su parama krepšinio klubui.

Tomas Skaizgirys kalbėjo, kad svarbu ir kultūra, ir sportas, ir sveikatos apsauga, pridurdamas, kad svarbiausia – tinkamas prioritetų sudėliojimas.

Paviešinta alfa.lt portale