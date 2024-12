Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 1,8 mlrd. suaugusiųjų visame pasaulyje yra fiziškai neaktyvūs. Nors tinkama mityba yra geros savijautos pagrindas, reguliarus sportas taip pat labai svarbus norint puoselėti sveikatą. Žvelgiant į 2025 metus, kokios sporto šakos sulauks didžiausio susidomėjimo ir kodėl jos gali būti naudingos mūsų sveikatai? Be to, kaip išmaniosios technologijos gali ne tik pagerinti mūsų sporto patirtį, bet ir padaryti ją veiksmingesnę?

Nemėgstantys individualių treniruočių atras padelį

Padelis, kurio populiarumas sparčiai auga, išliks mėgstama sporto šaka ir ateinančiais metais. Šį žaidimą pamilo net Ispanijos karališkosios šeimos atstovai. 1974 metais princas Alfonsas itin susižavėjęs tokiu sportu Marbeloje pastatė dvi padelio aikšteles, taip dar labiau paskatindamas sporto šakos populiarumą tarp elito.

Šiuo metu pasaulyje padeliu mėgaujasi apie 30 mln. žmonių. Kadangi jis žaidžiamas mažesnėje aikštelėje nei tenisas, sportuojantiems reikia mažiau bėgioti, todėl tokia sporto šaka prieinama tiek jaunai, tiek vyresnei auditorijai. Negana to, padelis itin naudingas sveikatai. Spartus žaidimo tempas didina širdies ritmą ir ugdo ištvermę, todėl puoselėja širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą. Be to, greita reakcija į kamuoliuką lavina motorinius įgūdžius ir gerina refleksus. Kadangi, tai nėra individualus žaidimas, jis skatina komandiškumą ir bendravimą, o tai prisideda ir prie psichinės sveikatos puoselėjimo.

Asmeniniai treniruočių planai ant jūsų riešo

Rinkoje vis labiau populiarėjantys išmanieji laikrodžiai gali visapusiškai pagerinti sportuojančių patirtį. Kaip teigia „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė, jie ne tik suteikia motyvacijos laikytis savo užsibrėžtų tikslų, bet ir padeda išvengti traumų rizikos.

„Kiekvienam vartotojui atrasti išmanųjį įrenginį, kuris stebėtų ir padėtų pagerinti sporto rezultatus – šiandien nėra sudėtinga. Pavyzdžiui, „Huawei Watch GT5“ serijos laikrodžiai siūlo vartotojams daugiau nei 100 sporto režimų, kaip krepšinis, plaukimas, futbolas, padelis ar bėgimas. Juose integruotos technologijos leidžia stebėti bei analizuoti sporto rezultatus, kurti individualius treniruočių planus ar net pateikia patarimų, kaip taisyklingai atlikti vieną ar kitą pratimą. Ant riešo su įrenginiu sportuoti gali ir mėgstantys vis labiau populiarėjantį banglenčių sportą ar jėgos aitvarus, nes šios serijos išmanieji yra atsparūs vandeniui“, – išmaniuosius laikrodžius apžvelgia U. Eidžiūnaitė.

Deginkite kalorijas ir po treniruotės

Dėl savo efektyvumo ateinančiais metais populiarumo tarp vartotojų sulauks didelio intensyvumo intervalinės treniruotės (HIIT). Šis treniruočių metodas patrauklus tiems, kurie nori atsikratyti papildomų kilogramų – dažnai per trumpą laiko tarpą pasiekiama daugiau naudos nei atliekant tradicinius vidutinio intensyvumo pratimus.

Vienas iš HIIT išskirtinumų – „deginimo po treniruotės efektas“ (angl. „afterburn“). Kol kūnas atsistato po intensyvios fizinės veiklos, medžiagų apykaita išlieka pagreitėjusi ir toliau degina kalorijas. HIIT taip pat atlieka svarbų vaidmenį mažinant cukraus kiekį kraujyje ir didinant jautrumą insulinui, todėl yra puiki priemonė puoselėti sveikatą. Dėl to, kad pratimus galima atlikti vos per 30 minučių be jokios specialios įrangos, treniruotės puikiai tinka žmonėms, kurie turi įtemptą dienotvarkę ar ribotą erdvę sportui.