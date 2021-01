3PL logistikos sandėlių valdymas – kaip tai vyksta?

Įmonėms vis daugiau dėmesio sutelkiant į inovacijas, technologijas ir norą palaikyti tvirtus santykius su klientais, trečiųjų šalių logistikos paslaugų teikėjai (3PL) ir toliau plečia savo veiklą siūlydami klientams naujausiomis technologijomis ir žiniomis pagrįstus logistikos sprendimus. Tiesa, daugelis žmonių vis dar nežino, kas yra 3PL ir koks jų vaidmuo versle.

Kas yra 3PL logistika?

Trečiųjų šalių logistika, dar vadinama 3PL, teikia logistikos sandėlių valdymo paslaugas įmonėms, neturinčioms prekių valdymo ir transportavimo skyriaus. Trumpai tariant, 3PL logistika rūpinasi tiekimo grandinės procesu, kuris apima sandėlio valdymą, dokumentų pildymą bei prekių gabenimą. Tai leidžia įmonėms sutelkti dėmesį į verslo plėtrą nesirūpinant papildomais sandėliavimo ir logistikos sunkumais. Tiesa, įmonės gali pasirinkti ar trečiajai šaliai patikėti visą ar tik dalį tiekimo grandinės valdymo. Pavyzdžiui, įmonė gali turėti sandėlį ir užsakyti trečiųjų šalių logistikos užsakymo vykdymo ir platinimo paslaugas.

Kokias paslaugas teikia trečiųjų šalių logistika?

Dažniausiai trečiųjų šalių logistika apima prekių priėmimą, sandėliavimą, transportavimą, dokumentų tvarkymą ir kitas paslaugas susijusias su užsakymų tvarkymu. Kai kurios 3PL įmonės,kaip pavyzdžiui BLS, taip pat teikia vadinamąsias pridėtinės vertės paslaugas, kurios apima produkcijos ženklinimą, pakavimą, prekių rūšiavimą, svėrimą, spausdintos informacijos įdėjimą į pakuotes, akcijų ruošimą.

Sandėliavimas

Įmonė prekiaujanti tam tikrais produktais ar prekėmis nebūtinai turi turėti fizinę parduotuvę, tačiau privalo turėti konkrečią ir tinkamai pritaikytą vietą prekėms laikyti. Šioje vietoje 3PL pasirūpina sandėliavimo reikmenimis – investuoja į reikalingas technologijas ir erdvę, užtikrina reikiamą aplinką norint palaikyti tinkamą produkto temperatūrą.

Siuntinio paėmimas ir pakavimas

3PL specialistai rūpinasi siuntimo proceso valdymu nuo pradžios iki pabaigos. Klientui pateikus užsakymą prekė paimama iš lentynos, parenkamas jos įpakavimas, užklijuojami reikalingi gabenimo lipdukai ir prekė perduodama vairuotojui.

Transportas

Trečiųjų šalių logistikos darbuotojai yra atsakingi už sklandų prekių gabenimą iš vienos vietos į kitą. Tai gali apimti žaliavų gabenimą į gamyklą, jau paruoštų prekių perkėlimą į sandėlius ar prekės siuntimą tiesiai pas klientą. 3PL pasirūpina tinkama transporto priemone, efektyvaus maršruto sudarymu, reikalingais dokumentais ir parenka patikimą vežėją. Taip pat, prekių transportavimas, kurį vykdo trečiųjų šalių logistika, yra ekonomiškesnis. Siekiant išvengti dalinai pakrauto transporto, mažos siuntos yra apjungiamos taip sumažinant transportavimo kaštus.

Atsargų valdymas

Užsakymai negali būti vykdomi be produkto, todėl prekėms judant svarbu užtikrinti, kad jų niekada nepritrūktų. Trečiųjų šalių logistikos paslaugų teikėjai naudoja išmaniąsias sistemas, kurioje visada registruoja gaunamų ir išsiunčiamų prekių atsargas. Taigi, verslo savininkai gali tiesiogiai matyti prekių kiekį sandėlyje ir jį lengvai valdyti.

Kokie yra darbo su 3PL pranašumai?

Naudojimasis vienos iš šių įmonių, žinomų kaip trečiųjų šalių logistikos teikėjai, arba 3PL paslaugomis, gali verslui suteikti daug privalumų, pavyzdžiui, padidinti ir išplėsti veiklą neinvestuojant į papildomą infrastruktūrą ar personalą. Tiesa, ne visi verslai yra susipažinę su 3PL įmonės teikiamais privalumais.

1. Taupo laiką ir pinigus

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl daugelis kompanijų pradeda dirbti su 3PL yra laiko ir pinigų taupymas. Naudojantis 3PL paslaugomis daugiau nereikia investuoti į sandėlio patalpas, technologijas, transportą ar personalą, o logistikos proceso specialistai visada randa sritį, kurioje galima sutaupyti, pavyzdžiui, parenkant efektyvesnį maršrutą ar pervežant kelias siuntas vienu metu. Be to, 3PL taupo laiką reikalingą tiekimo grandinei atlikti. Verslo savininkams daugiau nereikia rūpintis dokumentais, sąskaitų išrašymais, personalo darbo efektyvumo optimizavimu ir tinkamu, laiku atliktu prekės pristatymu.

2. Klientų aptarnavimas

Prekės pristatymas laiku yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl klientai grįžta į parduotuvę. Perdavus produktų sandėliavimą ir jų transportavimą klientams 3PL specialistams, ne tik pagerinama klientų patirtis, bet ir galiausiai padidinamos pajamos. Naudodami pažangiausias technologijas ir jau turėdami kvalifikuotų vežėjų tinklą, trečiųjų šalių logistika užtikrina, kad tinkamose dėžėse supakuotos ir reikalingoje temperatūroje gabenamos prekės ne tik neprarastu savo išvaizdos, bet ir būtų pristatytos tinkamu laiku.

3. Specializuotos paslaugos

Ne paslaptis, kad vienoje srityje specializuojančios įmonės turi ne tik daugiau žinių ir technologijų, bet ir patirties. Būtent dėl to 3PL paslaugomis dažniausiai naudojasi verslai, kuriems logistikos procesas atrodo per sunkus ar per brangus procesas. 3PL įmonės tiksliai žino kaip elgtis su kiekviena produktų tiekimo grandinės dalimi ir taip išvengia nereikalingų problemų ar trigdžių. Be to, nuolat tobulinamos logistikos žinios užtikrina įmonių profesionalumą.

4. Lankstumas

Sezoniniai pardavimų svyravimai yra dažno verslo našta. Tiesa, pasitelkus 3PL paslaugą, nestabilų pirkimo ir pardavimo laikotarpį išgyventi bus daug paprasčiau – nereikės rūpintis dėl per mažo sandėliavimo ploto, trūkstančios darbo jėgos, transporto ar dėl veltui iššvaistytas investicijos. Trečiųjų šalių logistika užtikrina sklandų prekių judėjimą ne tik intensyviausio užimtumo sezono metu, bet ir patiriant pardavimų nuosmukį.

5. Atsargų valdymas

Nors logistikos funkcijos ir transporto valdymas dažnai yra pagrindinė priežastis, kodėl įmonės naudojasi trečiųjų šalių logistika, kitas, dažnai nepastebimas 3PL logistikos pranašumas yra galimybė optimizuoti atsargų valdymą. Dauguma 3PL paslaugas teikiančių įmonių turi atsargų stebėjimo ir valdymo programinę įrangą, kuri leidžia sklandžiai, realiu laiku stebėti atsargų pokyčius, juos analizuoti ir optimizuoti savo verslą atsižvelgiant į turimus naujausius duomenis.

Pabaigai

Taigi, turėdami naujausią infrastruktūrą, transportą ir specialias žinias, 3PL teikėjai gali būti labai naudingi visoms įmonėms, nesvarbu, kokia pramonės šaka jie užsiima ar koks yra verslo dydis. Trečiųjų šalių logistika visuomet pasirūpins visais prekės sandėliavimo ir transportavimo reikalais, padės sutaupyti laiko ir pinigų, o verslo savininkams leis be jokių papildomų rūpesčių ir toliau vystyti savo veiklą, tobulinti produkciją ir siekti geriausių rezultatų.