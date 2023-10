Europos Parlamento narys Andrius Kubilius antradienį Parlamente Strasbūre kalbėdamas diskusijoje dėl „Sankcijų Rusijai efektyvumo“ pažymėjo, kad Rusija vis dar gali finansuoti savo karą prieš Ukrainą, nes kasdien iš iškastinio kuro eksporto gauna apie 700 mln. eurų.

Neseniai Rusija pranešė, kad 2024-aisiais jos gynybos biudžetas padidės daugiau nei 70 procentų ir pasieks 107 milijardus eurų.

EP narys priminė, kad nuo pat karo pradžios buvo įvestos sankcijos rusiškos naftos ir dujų eksportui, kaip didžiausiam Rusijos biudžeto pajamų šaltiniui.

Pasak A. Kubiliaus, akivaizdu, kad įvestos sankcijos veikia: Rusija iš naftos ir dujų eksporto gauna dukart mažiau biudžeto įplaukų nei prieš karą. Skaudžiausios sankcijos buvo įvestos praėjusį gruodį: viršutinė naftos kainų riba – nes nafta atneša daugiausiai pajamų į biudžetą.

„Nepaisant to, kad viršutinė naftos kainų riba Rusijos biudžeto įplaukas paveikė labai stipriai, Rusija vis dar pajėgia gauti apie 700 milijonų eurų per dieną iš iškastinio kuro eksporto, o ES Rusijai kas mėnesį vis dar siunčia apie 2 milijardus eurų už naftos ir dujų importą. Laikas mums įvertinti, kaip galėtume padidinti savo sankcijų politikos efektyvumą, ypač dėl dujų ir naftos“, – pabrėžė europarlamentaras.

A. Kubilius pasiūlė keletą žingsnių, kurie padėtų sumažinti Rusijos gaunamas pajamas iš iškastinio kuro eksporto.

„Nustatyti dar žemesnę viršutinę kainų ribą žaliai naftai – nuo dabartinių 60 JAV dolerių už barelį iki 30 JAV dolerių už barelį. Uždrausti rusiškų suskystintų dujų importą. Apriboti naftos produktų importą, jei jie pagaminti trečiosiose šalyse iš rusiškos naftos. Taip pat nustatyti viršutinę kainų ribą rusiškų azoto trąšų eksportui“, – kalbėjo EP narys.

Be to, politikas siūlo uždrausti transportuoti rusišką naftą ir suskystintas dujas per ES teritorinius vandenis ir išskirtinę ekonominę zoną. Nustatyti apribojimus Europos tankerių teikiamoms paslaugoms, tankerių pardavimui, o taip pat tankerių draudimo paslaugoms, jei tankeriai naudojami rusiškos naftos eksportui.

Taip pat jis siūlo nustatyti sugriežtintą ir centralizuotą sankcijų taikymo priežiūros mechanizmą ES lygiu.

„Pabaigai – įveskime sankcijas įmonėms, kurios Rusijoje stato Arktis-2 suskystintų dujų terminalą, rusiško aliuminio eksportui, įmonei „Rosatom“ ir branduolinio kuro eksportui. Nuo mūsų priklauso, ar Rusija ir toliau galės finansuoti savo karą!“ – akcentavo A. Kubilius.

