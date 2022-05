Administracijos darbuotojų algos Marijampolėje – vienos mažiausių palyginus su kitomis Lietuvos savivaldybės

Miesto laikraščio 2022 m. sausio 27 d. numeryje buvo publikuotas Vytauto Žemaičio straipsnis „Anoniminis laiškas, kuriame daug tiesos“, kuriame aprašomas sausio mėnesį Marijampolės savivaldybės tarybos narius pasiekęs savivaldybės administracijos darbuotojų skundas dėl neteisingo darbuotojų vertinimo ir mažų atlyginimų. Jame taip pat buvo pateikta savivaldybės administracijos darbuotojų profsąjungos pirmininko Dariaus Cinaičio nuomonė, kad skunde yra nemažai tiesos.

Kontrolės komiteto pavedimu minėto skundo aplinkybes analizavo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, savo išvadas Kontrolės komiteto nariams pristačiusi balandžio mėnesio pabaigoje. Be daugelio kitų faktų buvo nustatyta, kad šiais metais vertinant 2021 metų veiklą „labai gerai‘ įvertintų darbuotojų dalis, lyginant su 2020 metų veiklos vertinimo rezultatais, sumažėjo (valstybės tarnautojų kategorijoje ji mažėjo net ketvirtadaliu), ir kad yra darbuotojų, kurie nevertinami „labai gerai“ net du ar tris metus iš eilės. Taip pat nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimų koeficientai yra gerokai mažesni negu Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme numatyti koeficientų intervalų vidurkiai. Todėl kai kurie iš jų tikrai uždirba tik apie 500-600 eurų „į rankas“. Be to, savivaldybės administracijoje tik septynių iš esamų 20 skyrių vedėjų pareiginės algos koeficientai siekia arba šiek tiek viršija Valstybės tarnybos įstatyme nustatyto koeficiento intervalo vidurkį, t. y. kitų vedėjų algų koeficientai yra mažesni už minėtą vidurkį.

Jei papildomai analizuotume viešai prieinamą portalo rekvizitai.vz.lt informaciją apie Lietuvos savivaldybių administracijų darbuotojų vidutinių atlyginimų statistiką už 2022 m. kovo mėnesį, tai pastebėtume, kad 9-os pagal gyventojų skaičių Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis atlyginimas š. m. kovo mėnesį (1618,88 Eur), neatskaičius mokesčių, yra tik 38-oje vietoje pagal dydį. Pirmauja su savo vidutiniais atlyginimų dydžiais, kaip ir dera, Vilniaus miesto (3209,18 Eur) ir Kauno miesto (2697,47 Eur) savivaldybių administracijos, turinčios didžiausią gyventojų skaičių ir atitinkamai didžiausius metinius savivaldybių biudžetus. Net „nykštukinių“ Neringos, Pagėgių ir Rietavo savivaldybių administracijose vidutiniai atlyginimai kovo mėnesį buvo didesni negu Marijampolėje. Taigi galima teigti, kad sausio mėnesį Marijampolės savivaldybės tarybos narius pasiekusiame anoniminiame savivaldybės administracijos darbuotojų skunde išdėstyti faktai didžiąja dalimi pasitvirtino.

Daugelį turbūt galėtų džiuginti tai, kad mūsų savivaldybės vadovai geba taupiai administruoti vietos savivaldą, mokėdami savivaldybės administracijos darbuotojams menkus atlyginimus. Tačiau šį džiaugsmą temdo kylančios problemos, susijusios su didele darbuotojų kaita ir daugiatūkstantinėmis išlaidomis išeitinėms kompensacijoms. Štai per paskutinius 2 metus savivaldybės administracijoje pasikeitė net 6 skyrių vedėjai, ją paliko ir nemažai eilinių kvalifikuotų darbuotojų, o pritraukti naujus dėl siūlomų mažų algų sekasi sunkiai, dalis skelbiamų konkursų net neįvyksta. Jei atlyginimai būtų didesni, situacija tikrai stabilizuotųsi, sumažėtų išlaidos išeitinėms, o viešosios paslaugos gyventojams, teikiamos patyrusio ir kvalifikuoto personalo, būtų kokybiškesnės.

Kontrolės komiteto posėdžio metu savivaldybės meras, išgirdęs Kontrolės ir audito tarnybos išvadas, sunkiai tvardė emocijas ir nenorėjo pripažinti akivaizdžių faktų. Kalbama, kad savivaldybės vadovai neretai emocijas lieja ir bendraudami su savivaldybės administracijos darbuotojais, todėl kai kurie jų palieka darbą administracijoje ne tik dėl mažų atlyginimų, bet ir dėl netinkamo psichologinio klimato, mobingo apraiškų.

Iš kitos pusės, stebina tai, jog Marijampolės savivaldybę ne vieną dešimtmetį valdantys socialdemokratai atlyginimus savivaldybės administracijos darbuotojams nustato vadovaudamiesi su socialdemokratija mažai ką bendro turinčiais principais. Per kiekvieną rinkimų kampaniją yra transliuojama, kad jų partijai yra svarbiausia žmogus. Tačiau panašu, kad Marijampolės socialdemokratai šias deklaracijas po rinkimų padeda į stalčių ir, kaip kokie verslininkai oligarchai, stengiasi sunkti iš savivaldybės administracijos darbuotojų kuo didesnę naudą už kuo mažesnius pinigus.

Apibendrinant galima pasakyti, kad nėra teisinga, jog tarp 60-ies Lietuvos savivaldybių 9-oje vietoje pagal gyventojų skaičių ir panašioje vietoje pagal savivaldybės biudžeto dydį esančios Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis atlyginimas yra vienas mažiausių tarp visų šalies savivaldybių administracijų. 2022 m. kovo mėnesio duomenimis, mūsų savivaldybė patenka tarp 13-os Lietuvos savivaldybių, kurios moka mažiausias algas savo administracijos darbuotojams. Ir kas galėtų paneigti, kad toks taupymas darbuotojų sąskaita nėra daromas dėl siekio sukaupti lėšų būsimos sporto arenos statybai arba kitiems infrastruktūriniams projektams, kuriais taip mėgsta girtis socialdemokratai?

Kęstutis Traškevičius

Marijampolės savivaldybės tarybos TS – LKD frakcijos narys,

Kontrolės komiteto pirmininkas