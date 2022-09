Ruduo šiemet atėjo mandagiai nesibeldęs, o tiesiog koja išspyręs duris. Jis jau pirmą rugsėjo dieną mus privertė susirasti šiltesnius rūbus. Vos per parą vasariški orai virto nostalgišku prisiminimu. Tiesa, ne visiems. Dalis lietuvių vasariškos saulės rudenį ieškoti leidžiasi svetur. Pasak „Baltic Tours“ kelionių eksperto Kristupo Skuturnos, šiemet populiariausios tokių kelionių kryptys driekiasi į 5 valstybes, galinčias poilsiautojams pasiūlyti ne tik aksominį sezoną, bet ir geriausią kainos ir kokybės santykį.

Atostogos rudenį – pigiau ir ramiau

Statistika rodo, kad daugiausia turistų iš Lietuvos, kaip ir kitų Europos šalių, poilsiauti rudenį išvyksta per moksleivių atostogas. K. Skuturnos teigimu, tuo metu kainos šokteli kone dvigubai. Tad turintiesiems galimybių rekomenduojama kelionei pasirinkti kitą rudens datą.

„Žinodami Lietuvos orų nenuspėjamumą rudenį, žmonės savo atostogas rudenį pradeda planuoti jau šiltuoju metų laiku. Tiesa, ieškoti kelionių ten, kur šilta ir šviečia saulė, lietuvius skatina ne tik atvėsęs oras. Taip pat masina sumažėjusios kainos, kurios ženkliai skiriasi atostogaujant šiltuoju ir vėsiuoju metų sezonu. Pavyzdžiui, šiuo metu savaitė Turkijoje su „Viskas įskaičiuota“ programa 4 žvaigždučių viešbutyje vienam žmogui kainuoja nuo 390 EUR, o 5 žvaigždučių viešbutyje – nuo 480 EUR“, – nurodė kelionių ekspertas.

Jo teigimu, ruduo turistus vilioja dar ir todėl, kad jo metu yra didesnė galimybė rasti ramybę. Ne veltui šis metų laikas vadinamas aksominiu kelionių sezonu. Rudenį kurortuose vyrauja ne tik švelnesni orai, bet ir matomi tuštesni, mažiau klegantys viešbučiai ir restoranai. Turistinio sezono pabaigoje paslaugų teikėjai, gidai, vairuotojai yra labiau atsipalaidavę, mažiau skuba, todėl skiria daugiau dėmesio klientui.

Vis dėlto, vėsiuoju metų laiku keliautojai pasidalija į dvi grupes. Vieni mieliau renkasi laiką praleisti viešbučio teritorijoje, išnaudodami visus kelionės privalumus ir rečiau keliauja po apylinkes. Kiti rudeniniai keliautojai vis dėlto labiau vertina aktyvesnį poilsį ir sulaukę karščių pasitraukimo, kai jau be didelių suvaržymų galima saugiai leisti laiką lauke, leidžiasi į pažintines ar net piligrimines keliones.

Populiariausios rudeninių kelionių kryptys ir tolimi deimantai

Kalbėdamas apie Lietuvos turistų svarstomus rudeninių kelionių pasirinkimus, ekspertas nurodė, kad dažniausiai pasirenkama viena iš šių 5 krypčių:

Turkija – lietuvių labiausiai pamėgta kelionių kryptis, daugelį metų išliekanti pirmoje perkamiausių kelionių sąrašo vietoje. Ją keliautojai renkasi, nes tai nebrangi šalis, joje maisto kainos nesikandžioja, o jei norisi rytietiškų skonių, ten galima įsigyti įvairių arbatų, prieskonių ar saldumynų. Kai kurie keliautojai, skrisdami į Turkiją, net užsisako papildomą bagažą, nes tai yra ta šalis, kurioje įvairiausių drabužių galima įsigyti gerokai pigiau nei Lietuvoje.

Egiptas – tai kryptis, kurią lietuviai šaltuoju sezonu renkasi dažniausiai. Galima sakyti, kad Egipte prasideda ir baigiasi lietuvių turizmo sezonas. Ši šalis žavi savo autentika ir nuo vakarietiškos pasaulėžiūros nutolusiu gyvenimo matymu. Egiptiečiai kiekvieną keliautoją priverčia pasijusti dėmesio centre ir skiria jam viską, kad tik svečias susižavėtų kažkuo, ką pasiūlys vietiniai prekeiviai. Egiptas taip pat žavi ir egzotika – ten žadą atima piramidės ir visas senovės Egipto paveldas, nuotaiką pakelia kupranugariai, karšta saulė, skaidri jūra ir rytietiškas temperamentas.

Graikija – šią kryptį renkasi keliautojai, norintys atrasti kažką naujo, bet nenutolusio nuo europietiškos kultūros. Tai nėra pigiausia kelionių kryptis, tačiau lietuviai jau seniai pamėgo Graikiją ir ją renkasi dėl skanaus maisto, tik graikijai būdingos atmosferos, senų kavos gėrimo tradicijų, nuostabių paplūdimių ir, žinoma, turtingos istorijos.

Ispanija, Tenerifė (Kanarų salos) – tai sparčiai populiarėjanti, bet vis dar mažai atrasta kelionių kryptis. Iki šiol lietuviai mieliau rinkdavosi kitus, „įdomesnius“ Ispanijos kurortus ar didmiesčius. Į Tenerifę vyksta tie žmonės, kurie be galo myli gamtą ir nori nuotykių laukinėje ir mažai žmogaus paliestoje vietoje. Ten galima rasti ir juodo, ir gelsvo smėlio paplūdimių, aukščiausios klasės viešbučių bei į UNESCO paveldo objektų sąrašą įtrauktą Teidės ugnikalnį, kuris yra aukščiausia Ispanijos viršūnė, siekianti net 3 718 m virš jūros lygio.

Portugalija, Madeira – tai vis dažniau lietuvių lankoma kelionių kryptis. Madeirą pirmiausia verta rinktis dėl to, kad ten yra unikali gamta ir neįtikėtinai gražus kraštovaizdis, kuris nepalieka abejingų. Be to, tai vulkaninės kilmės sala, kurioje galima rasti krioklių, vulkaninių uolienų, kalnų ir visko, ko gali trokšti keliautojas, mėgstantis aktyvų poilsį gamtoje. Žinoma, Madeirą bent kartą gyvenime turi aplankyti ir kiekvienas Cristiano Ronaldo gerbėjas – būtent ši sala yra garsiojo futbolininko gimtasis kraštas. Na, o pavargusiesiems nuo įspūdžių ten visada padės auksinis paplūdimys, geras maistas ir puikiai išvystyta turistų aptarnavimo sistema.

Paklaustas, ar yra dar neatrastų rudeninių kelionių deimantų, K. Skuturna tikino, kad tokių krypčių nebėra, nes lietuviai išmaišė visą pasaulį. Tiesa, kai kurios šalys ar vietos dar galėtų tapti atradimu ne vienam, nes ten nukeliauti ne taip jau paprasta ir pigu.

„Marokas, Dubajus, Omanas, Seišeliai, Kuba, Maldyvai, Pietryčių Azija. Tai yra daugiausia egzotinės kryptys, kurių lietuviai vis dar vengia įsigyti, nes kainos gana aukštos. Vis dėlto nuvykti ten tikrai verta. Nuostabūs vaizdai, skoniai ir kultūra užburia net ir didžiausią pesimistą. Nuvykti toliau už Europos ribų bent kartą gyvenime tiesiog būtina“, – teigė kelionių ekspertas.