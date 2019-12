Atlyginimai didėja beveik visoje Lietuvoje: vidutiniškai „į rankas“ gaunama 834 eurus

Vidutinis mėnesinis bruto (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis Lietuvoje (be individualiųjų įmonių) šių metų trečią ketvirtį pasiekė 1317,6 euro. Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis atlyginimas per ketvirtį padidėjo visose apskrityse – nuo 1,5 proc. Vilniaus iki 3,8 proc. Panevėžio apskrityje. Tačiau žvelgiant į savivaldybes, situacija vienoda ne visur.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ Lietuvoje (be individualiųjų įmonių) 2019 m. trečiąjį ketvirtį Vilniaus regione buvo 1 459,4 EUR ir, palyginti su 2019 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 1,5 proc. Vidurio ir vakarų Lietuvos regione bruto darbo užmokestis buvo 1 208,5 EUR ir per ketvirtį išaugo 2,8 proc. Bruto darbo užmokesčio atotrūkis tarp abiejų regionų 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 250,9 EUR.

Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per ketvirtį padidėjo visose apskrityse – nuo 1,5 proc. Vilniaus iki 3,8 proc. Panevėžio apskrityje. 2019 m trečiąjį ketvirtį didžiausią – 1 459,4 EUR – bruto darbo užmokestį gavo Vilniaus apskrities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Mažiausiai – 1 036,8 EUR – uždirbo Tauragės apskrities darbuotojai. Vidutinis mėnesinis neto („į rankas“) darbo užmokestis per ketvirtį išaugo visose apskrityse – nuo 1,4 iki 3,4 proc.

Statistikos departamentas skelbia, kad darbo užmokesčio padidėjimą 2019 m. trečiąjį ketvirtį lėmė didesnis darbo dienų skaičius, sezoniškumas ir kitos priežastys.

Per metus darbo užmokestis išaugo visose apskrityse Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką, per metus (2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu) padidėjo visose apskrityse, labiausiai – 10,1 proc. – Kauno apskrityje. Kitose apskrityse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus didėjo nuo 6,1 iki 9,7 proc. Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Vilniaus regione išaugo 9,3 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 8,8 proc.

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus augo visose apskrityse – nuo 11,2 iki 15,4 proc. Skelbiama, kad darbo užmokesčio pokyčiams įtakos turėjo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję mokesčių sistemos pakeitimai: padidinta minimalioji mėnesinė alga, padidintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis bei kitos priežastys. Zarasuose atlyginimas 1,6 karto mažesnis nei Vilniuje Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo visose savivaldybėse, išskyrus Trakų rajono ir Neringos savivaldybes, kuriose sumažėjo atitinkamai 0,8 ir 1,8 proc. 2019 m. trečiąjį ketvirtį didžiausią bruto darbo užmokestį – 1 503,3 EUR – gavo Vilniaus miesto savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai. Šioje savivaldybėje vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 185,7 EUR viršijo šalies vidurkį. Mažiausiai (932,4 EUR) uždirbo Zarasų rajono savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, jų bruto darbo užmokestis buvo 1,6 karto mažesnis nei Vilniaus miesto savivaldybėje (atotrūkis sudarė 570,9 EUR). Per metus (2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. trečiuoju ketvirčiu, pašalinus nuo 2019 m. bruto darbo užmokesčio indeksavimo dėl įsigaliojusių mokesčių pasikeitimo įtaką) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo visose savivaldybėse – nuo 3,3 proc. Kazlų Rūdos iki 15,3 proc. Kalvarijos savivaldybėje.