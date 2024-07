Kai orai taip lepina šiluma, pats metas leistis į nuotykius. Jei dar neapsisprendėte, kur vykti atostogauti ar praleisti savaitgalį, draudimo technologijų bendrovės „Balcia Insurance SE“ komanda rekomenduoja kelionės vertas kryptis Baltijos šalyse ir Lenkijoje, kurias lengvai pasieksite automobiliu.

Estija: pažintiniai takai ir garsusis karjeras

Vykstant į Estijos šiaurę, rekomenduojama aplankyti 3,6 km ilgio pažintinį taką, vingiuojantį aplink širdies formos ežerą Väikejärv ir vedantį per įspūdingą mišką: pro gležnus medžius ir turtingas uogomis pievas. Dar viena vieta, į kurią verta užsukti keliaujant Estijoje – plačiausias šalies krioklys Jägala. Jo aukštis siekia apie 8 metrus, o plotis – net 50 metrų.

Vėliau kelionę galite tęsti apsilankydami netoliese esančiame Taline, kuriame rasite ne tik viduramžių dvasia pulsuojantį senamiestį, įdomius muziejus, bet ir puikias kavines. Kadangi miestas yra įkurtas ant Baltijos jūros kranto, tai puiki kryptis norintiems tiek save palepinti paplūdimyje praleista diena, tiek pajusti didmiesčio šurmulį.

Iš Talino vykstant link Latvijos, būtinai aplankykite Rummu karjerą, kuriam žavesio suteikia krištolo skaidrumo vanduo ir aplink jį stūksančios uolos. Be to, karjero viduryje rasite ir apleistą kalėjimą, kuris tapo viena iš labiausiai turistų lankomų vietų visoje Estijoje. Be to, ši vieta patiks ir vandens sporto mėgėjams – čia galima užsiimti įvairiomis vandens pramogomis.

Latvija: ypatingai ilgas pajūris ir su kino industrija susijusi istorija

Kaimyninėje Latvijoje taip pat gausu įdomių vietų, kurias vertėtų aplankyti. Pavyzdžiui, ar žinote, kad Ogrės regione buvusiose geležinkelio stoties patalpose yra įsikūrusi „Keipenės“ kino stotelė, šalia jos pamatysite siurrealistinių instaliacijų. Be to, visai netoliese vaizdingoje vietoje stūkso XIII a. pradžioje pastatytos mūrinės pilies „Kuoknesės“ griuvėsiai, kurią supa Dauguvos ir Perės upių vandenys. Dar vienas neginčijamas Latvijos perlas – Rundalės rūmai, kuriuose galite rasti veiklos ir visai dienai.

Privaloma paminėti ir Latvijos pajūrį. Baltijos jūros pakrantė šioje šalyje driekiasi net 500 km, tad ieškantiems tuštesnių, laukinių paplūdimių – tikrai verta apsilankyti pas kaimynus.

Lenkija: istorijos dvelksmas ir kalnų šlamesys

Svajojate apie atostogas kalnuose, tačiau nenorite keliauti toli? Tuomet vykite į Lenkiją. Nuo Tatrų kalnų papėdėje įsikūrusios Zakopanės galėsite leistis į kvapą vaizdais užgniaužiančius kalnų žygius, o pačiame miestelyje rasite daugybę veiklų visai šeimai – nuo vandens pramogų parko iki muziejų ar mokslo centro.

Be to, netoliese yra keliautojų mėgstama Veličkos druskų kasykla, kuri yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Joje ką veikti ras kiekvienas. Ten specialiai turistams yra sukurta 2,5 km ilgio ekskursijų trasa, vedanti 64–135 m gylyje po žeme esančiais tuneliais. Viena įdomiausių kasyklos vietų – po žeme įrengta koplyčia, kurioje visos detalės yra išdrožinėtos iš druskos.

Žinoma, reikėtų nepamiršti ir pajūrio. Jei ieškote, kur būtų galima suderinti vandens pramogas, poilsį prie jūros ir urbanistinius potyrius, rinkitės Gdanską. Čia pat – Sopotas ir Gdynė: visi šie palei Baltijos jūrą išsidėstę miestai sudaro Trimiestį.

Nepamirškite paruošti automobilio ilgai kelionei

Prieš išvykstant į kelionę automobiliu nepamirškite pasirūpinti jo saugumu. „Balcia“ filialo Lietuvoje rizikos vertinimo ir produktų departamento vadovas Andrius Dambrauskas prieš ilgesnę kelionę rekomenduoja apsilankyti autoservise ir pasirūpinti kelionių bei KASKO draudimais.