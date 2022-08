Kalėjimų departamento kinologų komandos su keturkojais savo partneriais dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos atvirame kinologų su tarnybiniais šunimis biatlone „Ramziui paminėti“.

Varžybų dalyviai turėjo nubėgti 10 km trasą įvairiose vietovėse su kliūtimis. Biatlone taip pat dalyvavo dalyvavo VSAT pasienio rinktinių, Lietuvos policijos, Lietuvos muitinės, Lietuvos kariuomenės komandos. Konkurentų ir dėmesio blaškytojų netrūko.

Bausmių vykdymo sistemą atstovavo Marijampolės pataisos namų Kinologijjos skyriaus specialistas Svajūnas Bunza (komandos vadovas), Marijampolės pataisos namų 1-o Saugumo valdymo skyriaus specialistė Ineta Žiurinskienė su tarnybiniu šunimi „Someway i‘ll get to you Basteta“ ir Alytaus pataisos namų Saugumo valdymo skyriaus specialistas-kinologas Linas Nevecka su tarnybiniu šunimi „Piranija gera nuotaika“.

Abi bausmių vykdymo sistemos kinologų komandos pasirodė kaip stiprios ir ištvermingos – karštą varžybų dieną sugebėjo įveikti visą 10 kilometrų trasą. Ineta Žiurinskienė su tarnybiniu šunimi „Someway i‘ll get to you Basteta“ pasiekė ir puikų rezultatą – moterų grupėje ir nekandančių šunų kategorijoje iškovojo 3-ią vietą.

Sveikinimai ir palaikymas Kalėjimų departamento kinologų komandoms ir jų tarnybos keturkojams partneriams.