Veido odos senėjimo procesas yra neišvengiamas, dėl to daugeliui moterų kyla abejonių, ar vyresniame amžiuje dar verta naudoti veido odos priežiūros priemones.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Kruopytė patikina, kad rūpintis savo odos sveikata niekada ne vėlu, todėl ji įvardija, kokių medžiagų svarbiausia ieškoti veido odos priežiūros priemonių sudėtyje.

Brandi veido oda reikalauja išskirtinio dėmesio

„Dažnai moterys mano, kad vyresniame amžiuje veido odos priežiūros priemonės nebepadės. Visgi, tai klaidinga nuostata. Brandaus amžiaus oda dažnai pareikalauja daugiau dėmesio ir specialios priežiūros. Su amžiumi oda praranda savo natūralią drėgmę, elastingumą ir tampa jautresnė išorės veiksniams. Tad svarbu nepamiršti visapusiškai pasirūpinti savo odos sveikata“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.

Brandžiai odai būdingos tokios problemos kaip išsausėjimas, gilėjančios raukšlelės, pigmentinės dėmės ir elastingumo praradimas. Kiekvieną iš šių simptomų gali padėti išspręsti tam tikros veikliosios medžiagos, kurias galima rasti veido odos priežiūros priemonėse.

Brandi oda yra linkusi į išsausėjimą

Su amžiumi oda tampa sausesnė, kadangi ji praranda natūralius lipidus ir drėgmę. Tokiais atvejais vaistininkė pataria veido odos priežiūros priemonėse ieškoti hialurono rūgšties, glicerino ir keramidų.

„Hialurono rūgšties molekulė geba pritraukti ir išlaikyti iki 1000 kartų daugiau drėgmės nei sveria pati, taip pat ji gali išlaikyti drėgmę odoje ilgesnį laiką. Lygiai taip pat glicerinas gali pritraukti drėgmę ir išlaikyti ją odoje. Ir, žinoma, nepamirškite keramidų – šios lipidų molekulės atstato natūralų odos barjerą, padėdamos odai išvengti drėgmės praradimo ir pagerindamos odos struktūrą“, – pasakoja G. Kruopytė.

Raukšlelės vyresniame amžiuje neišvengiamos

Raukšlelės yra neišvengiama brandžios odos problema, tačiau jų atsiradimą galima sušvelninti naudojant retinolį, peptidus ir antioksidantus.

„Retinolis ir peptidai stimuliuoja kolageno gamybą, taip pat gali sulėtinti raukšlelių atsiradimą bei pagreitinti odos ląstelių regeneraciją, taip odai suteikiant lygumo. Tačiau svarbu nepamiršti ir antioksidantų, ypač vitamino C ir E. Jie saugo odą nuo laisvųjų radikalų, kurie ir skatina odos senėjimo procesą. Be to, vitaminas C skatina kolageno sintezę, o tai gali sumažinti raukšles“, – sako vaistininkė G. Kruopytė.

Pigmentinės dėmės gali išryškėti su amžiumi

„Daugelis jau puikiai žino, kad viena dažniausių pigmentinių dėmių atsiradimo priežasčių yra neatsakingas buvimas saulėje. Visgi, vyresniame amžiuje pigmentines dėmes gali iššaukti ir natūralūs hormonų pokyčiai. Menopauzės metu organizme sumažėja estrogeno lygis, o tai gali paskatinti melanino gamybą odoje, dėl kurios atsiranda pigmentinės dėmės“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė G. Kruopytė.

Anot jos, pigmentines dėmes gali padėti įveikti tokios veikliosios medžiagos kaip niacinamidas, arbutinas ir vitaminas C.

„Niacinamidas – tai vitamino B3 forma, kuri gali paskatinti odos regeneracijos procesus ir taip sumažinti pigmentacijos nelygumus. Tuo tarpu arbutinas gali nuslopinti melanino gamybą ir pašviesinti esančias pigmentines dėmes. Čia irgi nepamirškime odos mylimo vitamino C, kuris ne tik apsaugo nuo laisvųjų radikalų, bet ir turi odą šviesinamąjį poveikį“, – teigia vaistininkė G. Kruopytė.

Brandi oda gali prarasti elastingumą

Su amžiumi sulėtėja kolageno ir elastino gamybos procesai mūsų organizme, dėl to oda gali prarasti elastingumą. Anot vaistininkės, jį palaikyti gali padėti kolagenas ir kofermentas Q10.

„Kolagenas yra svarbus norint palaikyti odą elastingą ir stangrią. Visgi, kolageno molekulės yra per didelės, kad tiesiogiai įsiskverbtų į odą, todėl geriausiai jį galima pasisavinti subalansavus savo mitybą bei papildomai vartojant kolageno maisto papildus. Tuo tarpu kofermentas Q10 gali padėti ląstelėms gaminti energiją, kuri būtina regeneracijos procesams bei odos elastingumo palaikymui“, – pasakoja vaistininkė G. Kruopytė.